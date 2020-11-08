Волеренга
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Intility Arena
Одд
1:0
39' ГолШала Херолинд
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
39'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финне Бор
|8 (2)
|0.33
|2.
|Кьяртанссон Видар
|7
|0.29
|3.
|Вильяльмссон Маттиас
|5 (2)
|0.21
|4.
|Доннум Арон
|4
|0.17
|5.
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0.17
|6.
|Benjamin Stokke
|3
|0.13
|7.
|Osame Sahraoui
|2
|0.08
|8.
|Шала Херолинд
|2
|0.08
|9.
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|10.
|Несберг Иван
|1
|0.04
|11.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.04
|12.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|9
|0.38
|2.
|Рууд Эспен
|6 (3)
|0.25
|3.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.25
|4.
|Kasper Lunding
|4
|0.17
|5.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.13
|6.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.13
|7.
|Joshua Kitolano
|3
|0.13
|8.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.13
|9.
|Симович Робин
|2
|0.08
|10.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.04
|11.
|Риса Бирк
|1
|0.04
|12.
|Kevin Johnsen
|1
|0.04
|13.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.04
|14.
|Odin Luraas Bjoertuft
|1
|0.04
|15.
|Родич Владимир
|0
|0
|16.
|Качи
|0
|0
|17.
|Кителано Йон
|0
|0
|18.
|Bilal Njie
|0
|0
|19.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|2.
|Доннум Арон
|5
|0
|3.
|Шала Херолинд
|3
|1
|4.
|Клаессон Кристоффер
|3
|1
|5.
|Хорн Майер
|4
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|7.
|Леквен Магнус
|3
|0
|8.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|9.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|10.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|11.
|Несберг Иван
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|4
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Риса Бирк
|3
|0
|4.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Kasper Lunding
|2
|0
|6.
|Joshua Kitolano
|2
|0
|7.
|Родич Владимир
|1
|0
|8.
|Россбах Сондре
|1
|0
|9.
|Качи
|1
|0
|10.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|26.32% (10)
|Одд
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален
Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг
Одд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|24
|21
|2
|1
|83 - 27
|65
|2.
|Мольде
|24
|15
|2
|7
|59 - 30
|47
|3.
|Русенборг
|24
|13
|6
|5
|43 - 25
|45
|4.
|Волеренга
|1:0
|24
|13
|6
|5
|40 - 28
|45
|5.
|Одд
|0:1
|24
|13
|3
|8
|44 - 34
|42
|6.
|Кристиансунд
|24
|9
|10
|5
|46 - 35
|37
|7.
|Викинг
|24
|9
|6
|9
|42 - 43
|33
|8.
|Хёугесунн
|24
|9
|4
|11
|29 - 38
|31
|9.
|Стабек
|24
|7
|10
|7
|31 - 34
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|24
|8
|4
|12
|29 - 33
|28
|11.
|Саннефьёрд
|24
|8
|4
|12
|25 - 37
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Старт
|24
|5
|7
|12
|28 - 44
|22
|15.
|Мьёндален
|24
|6
|2
|16
|21 - 41
|20
|16.
|Олесунн
|24
|2
|4
|18
|26 - 71
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Волеренга» – «Одд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волеренга» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Одд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волеренга» – «Одд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|7.77
|1.05
|11.50
|1.02
|5.10
|1.13
|4.40
|1.19
|2.05
|1.72
|2.12
|1.72
|2.08
|1.75
|1.82
|1.99
|1.32
|3.20
|1.35
|3.05
|1.08
|7.00
|1.11
|5.80
|1.09
|7.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|
|13.00
|1.00
|13.75
|1.00
|5.20
|1.15
|4.30
|1.22
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.61
|2.25
|1.32
|3.14
|1.23
|3.64
|1.08
|6.05
|1.07
|6.65
|—
|—
|—
|—