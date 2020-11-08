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  3. Норвегия
Волеренга
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Одд
0'
1:0
39' Гол
Шала Херолинд
50'
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
6
Хофф
Вебьёрн
5
Кителано
Йон
8
Markus
Andre
Kaasa
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
7
Родич
Владимир
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
Волеренга
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

39'
Шала Херолинд
(Кьяртанссон Видар)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 8 (2) 0.33
2. Кьяртанссон Видар 7 0.29
3. Вильяльмссон Маттиас 5 (2) 0.21
4. Доннум Арон 4 0.17
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.17
6. Benjamin Stokke 3 0.13
7. Osame Sahraoui 2 0.08
8. Шала Херолинд 2 0.08
9. Борхгревинк Кристиан 1 0.04
10. Несберг Иван 1 0.04
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
12. Вега Дейвер 1 0.04
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 9 0.38
2. Рууд Эспен 6 (3) 0.25
3. Борвен Торгейр 6 (3) 0.25
4. Kasper Lunding 4 0.17
5. Рашани Эльбасан 3 0.13
6. Хофф Вебьёрн 3 0.13
7. Joshua Kitolano 3 0.13
8. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.13
9. Симович Робин 2 0.08
10. Markus Andre Kaasa 1 0.04
11. Риса Бирк 1 0.04
12. Kevin Johnsen 1 0.04
13. Нордквелле Фредрик 1 0.04
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.04
15. Родич Владимир 0 0
16. Качи 0 0
17. Кителано Йон 0 0
18. Bilal Njie 0 0
19. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Доннум Арон 5 0
3. Шала Херолинд 3 1
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 4 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Хофф Вебьёрн 2 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Родич Владимир 1 0
8. Россбах Сондре 1 0
9. Качи 1 0
10. Markus Andre Kaasa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 15.79% (6) 15.79% (6) 13.16% (5) 7.89% (3) 21.05% (8) 26.32% (10)
 Одд 15.91% (7) 11.36% (5) 18.18% (8) 15.91% (7) 18.18% (8) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален
Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг
Одд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд
Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Одд 4:1 Волеренга Типпелиген Одд 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Одд Типпелиген Одд 3:2 Волеренга Типпелиген
Волеренга 2:1 Одд Типпелиген Волеренга 2:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Волеренга Типпелиген Одд 1:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Одд Типпелиген Волеренга 2:2 Одд Типпелиген Одд 1:2 Волеренга Типпелиген Одд 2:0 Волеренга Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 24 21 2 1 83 - 27 65
2. Мольде 24 15 2 7 59 - 30 47
3. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
4. Волеренга 1:0 24 13 6 5 40 - 28 45
5. Одд 0:1 24 13 3 8 44 - 34 42
6. Кристиансунд 24 9 10 5 46 - 35 37
7. Викинг 24 9 6 9 42 - 43 33
8. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
9. Стабек 24 7 10 7 31 - 34 31
10. Сарпсборг-08 24 8 4 12 29 - 33 28
11. Саннефьёрд 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Старт 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
16. Олесунн 24 2 4 18 26 - 71 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Шала Херолинд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Одд
2.00
4.80
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.97 3.35 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.70 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 4.05 3.68

Самый высокий коэффициент на матч «Волеренга» – «Одд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волеренга» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Одд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волеренга» – «Одд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 11.50 1.02 5.10 1.13 4.40 1.19 2.05 1.72 2.12 1.72 2.08 1.75 1.82 1.99 1.32 3.20 1.35 3.05 1.08 7.00 1.11 5.80 1.09 7.00 1.02 11.00 1.02 11.00
13.00 1.00 13.75 1.00 5.20 1.15 4.30 1.22 2.61 1.55 2.01 1.80 1.61 2.25 1.32 3.14 1.23 3.64 1.08 6.05 1.07 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.55 1.48 1.12 5.55 1.25 3.70 1.14 5.20
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.10 1.68 1.57 2.31 1.35 3.10
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Волеренга 1:0 Одд онлайн

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