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Волеренга
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Одд
0'
1:0
39' Гол
Шала Херолинд
63' Желтая карточка
Odin Luraas Bjoertuft
2:0
86' Гол
Вильяльмссон Маттиас
86' Желтая карточка
Кителано Йон
88' Желтая карточка
Рууд Эспен
90'+4
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
6
Хофф
Вебьёрн
5
Кителано
Йон
8
Markus
Andre
Kaasa
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
7
Родич
Владимир
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
Волеренга
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

39'
Шала Херолинд
(Кьяртанссон Видар)
1:0
63'
 
Odin Luraas Bjoertuft
69'
 
Леуритсен Тобиас
Родич Владимир
69'
 
Симович Робин
Бакенга Мушага
72'
Хольм Один Тьяго
Шала Херолинд
 
72'
Вильяльмссон Маттиас
Кьяртанссон Видар
 
80'
 
Нордквелле Фредрик
Filip Roenningen Joergensen
86'
Вильяльмссон Маттиас
(Хольм Один Тьяго)
2:0
86'
 
Кителано Йон
88'
 
Рууд Эспен
88'
Хорн Майер
Osame Sahraoui
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 8 (2) 0.33
2. Кьяртанссон Видар 7 0.29
3. Вильяльмссон Маттиас 6 (2) 0.25
4. Доннум Арон 4 0.17
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.17
6. Benjamin Stokke 3 0.13
7. Osame Sahraoui 2 0.08
8. Шала Херолинд 2 0.08
9. Борхгревинк Кристиан 1 0.04
10. Несберг Иван 1 0.04
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
12. Вега Дейвер 1 0.04
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
15. Хольм Один Тьяго 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 9 0.38
2. Рууд Эспен 6 (3) 0.25
3. Борвен Торгейр 6 (3) 0.25
4. Kasper Lunding 4 0.17
5. Рашани Эльбасан 3 0.13
6. Хофф Вебьёрн 3 0.13
7. Joshua Kitolano 3 0.13
8. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.13
9. Симович Робин 2 0.08
10. Markus Andre Kaasa 1 0.04
11. Риса Бирк 1 0.04
12. Kevin Johnsen 1 0.04
13. Нордквелле Фредрик 1 0.04
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.04
15. Родич Владимир 0 0
16. Качи 0 0
17. Кителано Йон 0 0
18. Bilal Njie 0 0
19. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Доннум Арон 5 0
3. Шала Херолинд 3 1
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 5 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Хофф Вебьёрн 2 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Родич Владимир 1 0
8. Россбах Сондре 1 0
9. Качи 1 0
10. Markus Andre Kaasa 1 0
11. Odin Luraas Bjoertuft 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 15% (6) 15% (6) 15% (6) 7.5% (3) 20% (8) 27.5% (11)
 Одд 15.91% (7) 11.36% (5) 18.18% (8) 15.91% (7) 18.18% (8) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален
Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг
Одд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд
Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Одд 4:1 Волеренга Типпелиген Одд 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Одд Типпелиген Одд 3:2 Волеренга Типпелиген
Волеренга 2:1 Одд Типпелиген Волеренга 2:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Волеренга Типпелиген Одд 1:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Одд Типпелиген Волеренга 2:2 Одд Типпелиген Одд 1:2 Волеренга Типпелиген Одд 2:0 Волеренга Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 24 21 2 1 83 - 27 65
2. Мольде 24 15 2 7 59 - 30 47
3. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
4. Волеренга 24 13 6 5 41 - 28 45
5. Одд 24 13 3 8 44 - 35 42
6. Кристиансунд 24 9 10 5 46 - 35 37
7. Викинг 24 9 6 9 42 - 43 33
8. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
9. Стабек 24 7 10 7 31 - 34 31
10. Сарпсборг-08 24 8 4 12 29 - 33 28
11. Саннефьёрд 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Старт 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
16. Олесунн 24 2 4 18 26 - 71 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Шала Херолинд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.50 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 4.05 3.68

Самый высокий коэффициент на матч «Волеренга» – «Одд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волеренга» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Одд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волеренга» – «Одд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 11.50 1.02 2.55 1.47 4.40 1.19 1.15 5.00 2.12 1.72 2.08 1.75 1.82 1.99 1.05 8.50 1.35 3.05 1.08 7.00 1.11 5.80 1.09 7.00 1.02 11.00 1.02 11.00
13.00 1.00 13.75 1.00 5.20 1.15 4.30 1.22 2.61 1.55 2.01 1.80 1.61 2.25 1.32 3.14 1.23 3.64 1.08 6.05 1.07 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.55 1.48 1.12 5.55 1.25 3.70 1.14 5.20
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.10 1.68 1.57 2.31 1.35 3.10
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Волеренга 2:0 Одд онлайн

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