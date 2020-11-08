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Серкль Брюгге
0:2
Перерыв

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
0:1
6' Гол
Хори Томаш
30' Желтая карточка
Мусаба Антони
0:2
31' Гол
Бруно Джанни
39' Желтая карточка
Бьянда Вильям
43' Желтая карточка
Хотич Дино
21
Warleson
8
Robbe
Decostere
3
Бейтс
Дэвид
17
Serge
Raux
Yao
2
Victor
Vitinho2
98
Кануте
Франк
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
7
Азар
Килиан
25
Бостин
Луи
11
Срарфи
Бассем
2
Бьянда
Вильям
3
Дешахт
Оливье
33
Хамфриз
Кэмерон
6
Сиссако
Абдулайе
10
Говеа
Омар
5
Марк
Дамьен
67
Jannes
van
Hcke
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
Серкль Брюгге
4-3-3
Зульте-Варегем
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 4 (1) 0.36
2. Хотич Дино 3 (1) 0.27
3. Guy Mbenza 2 0.18
4. Мусаба Антони 2 0.18
5. Азар Килиан 1 0.09
6. Кануте Франк 1 0.09
7. Марселен Жан 1 0.09
8. Victor Vitinho2 1 0.09
9. Thibo Somers 1 0.09
10. Таравель Жереми 0 0
11. Оггас Кевин 0 0
12. Dimitar Velkovski 0 0
13. Charles Vanhoutte 0 0
Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 3 (1) 0.25
2. Жан-Люк Домпе 2 0.17
3. Воссен Йелле 2 0.17
4. Хори Томаш 2 0.17
5. Говеа Омар 1 0.08
6. Дешахт Оливье 1 0.08
7. Сек Ибраима 1 0.08
8. Опаре Даниэль 0 0
9. Срарфи Бассем 0 0
10. Сиссако Абдулайе 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 5 0
2. Таравель Жереми 2 0
3. Азар Килиан 2 0
4. Бейтс Дэвид 2 0
5. Хотич Дино 1 0
6. Угбо Ике 1 0
7. Кануте Франк 1 0
8. Марселен Жан 1 0
9. Charles Vanhoutte 1 0
10. Robbe Decostere 1 0
11. Мусаба Антони 1 0
12. Thibo Somers 1 0
Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 3 0
2. Дешахт Оливье 2 0
3. Опаре Даниэль 2 0
4. Сек Ибраима 2 0
5. Говеа Омар 2 0
6. Жан-Люк Домпе 0 1
7. Воссен Йелле 1 0
8. Марк Дамьен 1 0
9. Берахино Сейдо 1 0
10. Хори Томаш 1 0
11. Хамфриз Кэмерон 1 0
12. Срарфи Бассем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 0 43.75% (7)
 Зульте-Варегем 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем
Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Зульте-Варегем: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 11 7 2 2 21 - 10 23
2. Брюгге 12 7 2 3 28 - 11 23
3. Беерсхот-Вильрейк 12 7 1 4 33 - 30 22
4. Генк 12 6 4 2 22 - 16 22
5. Стандард 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
7. Андерлехт 12 5 6 1 22 - 16 21
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Кортрейк 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Серкль Брюгге 0:2 11 5 0 6 16 - 17 15
11. Остенде 11 4 3 4 16 - 12 15
12. Гент 12 4 1 7 20 - 20 13
13. Эйпен 11 2 6 3 11 - 17 12
14. Зульте-Варегем 2:0 12 3 2 7 14 - 25 11
15. Мехелен 11 2 3 6 15 - 21 9
16. Сент-Трюйден 11 2 3 6 12 - 21 9
17. Васланд-Беверен 10 1 2 7 14 - 27 5
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Хотич Дино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Бьянда Вильям получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Мусаба Антони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Хори Томаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Зульте-Варегем
9.50
6.00
3.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 4.10 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 6.80 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 4.20 3.62

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
6.00 1.10 5.10 1.14 7.20 1.07 2.35 1.60 2.00 1.81 2.48 1.50 1.45 2.55 1.47 2.55 1.17 4.90 1.15 5.00 1.05 9.20 1.03 10.00 1.02 11.00
14.50 1.02 6.35 1.13 5.20 1.17 2.91 1.42 2.27 1.65 1.83 2.08 1.47 2.72 1.34 3.32 1.16 5.50 1.13 6.20 1.05 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.80 1.39 3.25 1.31 1.30 3.30 1.68 2.11 1.08 7.00
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.26 1.59 1.69 2.10 1.42 2.80
5.90 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.64 2.26 1.40 2.95 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
2.35 1.57
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