Серкль Брюгге
1:3
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Зульте-Варегем
0:1
6' ГолХори Томаш
30' Желтая карточкаМусаба Антони
0:2
31' ГолБруно Джанни
39' Желтая карточкаБьянда Вильям
43' Желтая карточкаХотич Дино
60' Желтая карточкаСрарфи Бассем
1:2
67' ГолУгбо Ике
1:3
78' ГолБруно Джанни
81' Желтая карточкаХори Томаш
90' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
21
Warleson
98
Кануте
Франк
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
25
Бостин
Луи
10
Говеа
Омар
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
-
21 WarlesonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Thibo Somers
-
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Банзен Эйке
-
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
6'
0:1
30'
31'
0:2
39'
43'
60'
67'
1:2
78'
1:3
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|5 (1)
|0.45
|2.
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.27
|3.
|Мусаба Антони
|2
|0.18
|4.
|Guy Mbenza
|2
|0.18
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.09
|6.
|Кануте Франк
|1
|0.09
|7.
|Марселен Жан
|1
|0.09
|8.
|Victor Vitinho2
|1
|0.09
|9.
|Thibo Somers
|1
|0.09
|10.
|Таравель Жереми
|0
|0
|11.
|Оггас Кевин
|0
|0
|12.
|Dimitar Velkovski
|0
|0
|13.
|Charles Vanhoutte
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|4 (1)
|0.33
|2.
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.17
|3.
|Воссен Йелле
|2
|0.17
|4.
|Хори Томаш
|2
|0.17
|5.
|Говеа Омар
|1
|0.08
|6.
|Дешахт Оливье
|1
|0.08
|7.
|Сек Ибраима
|1
|0.08
|8.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|9.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|10.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|5
|0
|2.
|Таравель Жереми
|2
|0
|3.
|Хотич Дино
|2
|0
|4.
|Азар Килиан
|2
|0
|5.
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|6.
|Угбо Ике
|1
|0
|7.
|Кануте Франк
|1
|0
|8.
|Марселен Жан
|1
|0
|9.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|10.
|Robbe Decostere
|1
|0
|11.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|12.
|Мусаба Антони
|1
|0
|13.
|Thibo Somers
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|2.
|Дешахт Оливье
|2
|0
|3.
|Опаре Даниэль
|2
|0
|4.
|Сек Ибраима
|2
|0
|5.
|Говеа Омар
|2
|0
|6.
|Хори Томаш
|2
|0
|7.
|Срарфи Бассем
|2
|0
|8.
|Жан-Люк Домпе
|0
|1
|9.
|Воссен Йелле
|1
|0
|10.
|Марк Дамьен
|1
|0
|11.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|12.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|13.
|Бьянда Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|41.18% (7)
|Зульте-Варегем
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =2 -9Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +3 =5 -12Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем
Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Зульте-Варегем: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|2.
|Брюгге
|12
|7
|2
|3
|28 - 11
|23
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|7
|1
|4
|33 - 30
|22
|4.
|Генк
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|5.
|Стандард
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|7.
|Андерлехт
|12
|5
|6
|1
|22 - 16
|21
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Кортрейк
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|0
|6
|17 - 18
|15
|11.
|Остенде
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|12.
|Гент
|12
|4
|1
|7
|20 - 20
|13
|13.
|Эйпен
|11
|2
|6
|3
|11 - 17
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|15.
|Мехелен
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|16.
|Сент-Трюйден
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|17.
|Васланд-Беверен
|10
|1
|2
|7
|14 - 27
|5
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|6.00
|1.10
|5.10
|1.14
|4.60
|1.17
|2.35
|1.60
|2.00
|1.81
|2.05
|1.72
|1.45
|2.55
|1.18
|4.50
|1.17
|4.90
|1.05
|8.50
|1.05
|9.20
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|
|14.50
|1.02
|6.35
|1.13
|5.20
|1.17
|2.91
|1.42
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.83
|2.08
|1.47
|2.72
|1.34
|3.32
|1.16
|5.50
|1.13
|6.20
|1.05
|10.75
|—
|—
|—
|—