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Чикаго Файр
 
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Стадион:
Нью-Йорк Сити
1
Шаттлворт
Бобби
2
Секулич
Борис
5
Кальво
Франсиско
22
Пинеда
Маурисио
3
Борнштейн
Джонатан
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
11
Франковски
Пшемыслав
21
Герберс
Фабиан
14
Михайлович
Джордже
27
Берич
Роберт
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
17
Маккей-Стивен
Гари
11
Кастельянос
Валентин
Чикаго Файр
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берич Роберт 10 (1) 0.5
2. Герберс Фабиан 4 0.2
3. Пинеда Маурисио 3 0.15
4. Медран Альваро 2 0.1
5. Михайлович Джордже 2 0.1
6. Секулич Борис 2 0.1
7. Сапонг Чарльз 2 (1) 0.1
8. Алиседа Игнасио 1 0.05
9. Кальво Франсиско 1 0.05
10. Франковски Пшемыслав 1 0.05
11. Хименес Гастон 0 0
12. Борнштейн Джонатан 0 0
13. Омсберг Уайетт 0 0
14. Наварро Мигель 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 5 (2) 0.25
2. Ринг Александр 4 0.2
3. Тиннерхольм Антон 4 0.2
4. Митрицэ Александру 4 0.2
5. Медина Хесус 4 0.2
6. Тажури-Шради Исмаэль 3 (1) 0.15
7. Паркс Китон 3 0.15
8. Моралес Максимильяно 1 0.05
9. Эбер Араужо 1 0.05
10. Маккей-Стивен Гари 1 0.05
11. Калленс Александр 1 0.05
12. Роча Тони 1 0.05
13. Матаррита Рональд 0 0
14. Тораринссон Гудмундур 0 0
15. Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Чикаго Файр
# Игрок      
1. Кальво Франсиско 6 1
2. Медран Альваро 5 0
3. Герберс Фабиан 5 0
4. Пинеда Маурисио 5 0
5. Секулич Борис 3 0
6. Борнштейн Джонатан 2 0
7. Шаттлворт Бобби 2 0
8. Хименес Гастон 2 0
9. Берич Роберт 1 0
10. Сапонг Чарльз 1 0
11. Франковски Пшемыслав 1 0
12. Азира Майкл 1 0
13. Бронико Брандт 1 0
14. Михайлович Джордже 1 0
15. Алиседа Игнасио 1 0
16. Наварро Мигель 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 7 0
2. Калленс Александр 6 0
3. Тиннерхольм Антон 5 0
4. Сэндс Джеймс 5 0
5. Ринг Александр 4 0
6. Шано Максим 4 0
7. Паркс Китон 4 0
8. Медина Хесус 3 0
9. Матаррита Рональд 2 0
10. Тораринссон Гудмундур 1 0
11. Маккей-Стивен Гари 1 0
12. Эбер Араужо 1 0
13. Ибеага Себастьен 1 0
14. Скалли Джозеф 1 0
15. Асеведо Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чикаго Файр 28.57% (8) 10.71% (3) 25% (7) 14.29% (4) 10.71% (3) 10.71% (3)
 Нью-Йорк Сити 12.5% (4) 6.25% (2) 21.88% (7) 21.88% (7) 15.63% (5) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр МЛС
Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soldier Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.70
4.11
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.90 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.85 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 4.00 2.39
  2.70 4.11 2.41

Самый высокий коэффициент на матч «Чикаго Файр» – «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чикаго Файр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чикаго Файр» – «Нью-Йорк Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 5.30 1.14 2.95 1.37 2.41 1.57 2.05 1.77 1.83 1.97 1.48 2.55 1.35 3.10 1.17 4.70 1.14 5.30 1.05 8.90
5.95 1.09 5.20 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.86 2.04 1.48 2.65 1.34 3.14 1.15 4.85 1.11 5.35 1.02 8.90
6.88 1.12 3.10 1.40 2.72 1.50 2.47 1.59 2.09 1.80 1.87 2.03 1.67 2.30 1.48 2.80 1.33 3.49 1.13 6.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.77 2.06 1.32 3.25
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
3.74 1.30 3.02 1.42 2.13 1.77 1.78 2.14 1.55 2.58 1.32 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.31 1.57 1.72 2.05 1.42 2.70
5.75 1.14 4.60 1.20 2.26 1.64 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.26 1.59
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