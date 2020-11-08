Чикаго Файр
3:4
Конец матча
Стадион: Солджер Филд
Нью-Йорк Сити
0:1
15' ГолКалленс Александр
0:2
32' ГолМаккей-Стивен Гари
1:2
33' ГолБерич Роберт
1:3
37' ГолМедина Хесус
2:3
42' ГолФранковски Пшемыслав
3:3
43' ГолФранковски Пшемыслав
3:4
77' ГолКастельянос Валентин
27
Берич
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теран КарлосНападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
15'
32'
33'
37'
42'
43'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берич Роберт
|11 (1)
|0.52
|2.
|Герберс Фабиан
|4
|0.19
|3.
|Пинеда Маурисио
|3
|0.14
|4.
|Франковски Пшемыслав
|3
|0.14
|5.
|Михайлович Джордже
|2
|0.1
|6.
|Медран Альваро
|2
|0.1
|7.
|Секулич Борис
|2
|0.1
|8.
|Сапонг Чарльз
|2 (1)
|0.1
|9.
|Алиседа Игнасио
|1
|0.05
|10.
|Кальво Франсиско
|1
|0.05
|11.
|Хименес Гастон
|0
|0
|12.
|Борнштейн Джонатан
|0
|0
|13.
|Омсберг Уайетт
|0
|0
|14.
|Наварро Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|6 (2)
|0.29
|2.
|Медина Хесус
|5
|0.24
|3.
|Ринг Александр
|4
|0.19
|4.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0.19
|5.
|Митрицэ Александру
|4
|0.19
|6.
|Тажури-Шради Исмаэль
|3 (1)
|0.14
|7.
|Паркс Китон
|3
|0.14
|8.
|Маккей-Стивен Гари
|2
|0.1
|9.
|Калленс Александр
|2
|0.1
|10.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|11.
|Эбер Араужо
|1
|0.05
|12.
|Роча Тони
|1
|0.05
|13.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|14.
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|15.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальво Франсиско
|6
|1
|2.
|Медран Альваро
|5
|0
|3.
|Герберс Фабиан
|5
|0
|4.
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|5.
|Секулич Борис
|3
|0
|6.
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|7.
|Шаттлворт Бобби
|2
|0
|8.
|Хименес Гастон
|2
|0
|9.
|Берич Роберт
|1
|0
|10.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|11.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|12.
|Азира Майкл
|1
|0
|13.
|Бронико Брандт
|1
|0
|14.
|Михайлович Джордже
|1
|0
|15.
|Алиседа Игнасио
|1
|0
|16.
|Наварро Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|2.
|Калленс Александр
|6
|0
|3.
|Тиннерхольм Антон
|5
|0
|4.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|5.
|Ринг Александр
|4
|0
|6.
|Шано Максим
|4
|0
|7.
|Паркс Китон
|4
|0
|8.
|Медина Хесус
|3
|0
|9.
|Матаррита Рональд
|2
|0
|10.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|11.
|Маккей-Стивен Гари
|1
|0
|12.
|Эбер Араужо
|1
|0
|13.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|14.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|15.
|Асеведо Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чикаго Файр
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|Нью-Йорк Сити
|13.89% (5)
|5.56% (2)
|25% (9)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =7 -8Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +12 =3 -5Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Чикаго Файр» – «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чикаго Файр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чикаго Файр» – «Нью-Йорк Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|7.75
|7.75
|8
|8
|8.25
|8.25
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|10.5
|10.5
|
|6.20
|1.10
|5.30
|1.14
|4.50
|1.18
|—
|—
|2.41
|1.57
|2.05
|1.77
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.48
|2.55
|—
|—
|1.50
|2.48
|1.17
|4.70
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.05
|8.90
|—
|—
|4.60
|1.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|
|5.95
|1.09
|5.20
|1.13
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.34
|3.14
|1.15
|4.85
|1.11
|5.35
|—
|—
|1.02
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|6.88
|1.12
|—
|—
|4.63
|1.21
|2.72
|1.50
|2.47
|1.59
|2.64
|1.51
|2.20
|1.72
|1.97
|1.91
|1.73
|2.18
|1.58
|2.48
|1.48
|2.77
|—
|—
|3.16
|1.38
|2.75
|1.48
|2.34
|1.64
|1.93
|1.95
|3.67
|1.30
|3.10
|1.39
|2.52
|1.56
|1.94
|1.94
|1.83
|2.05
|1.52
|2.62
|1.22
|4.52
|1.64
|2.34
|1.12
|6.64
|1.17
|5.48
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|4.40
|1.18
|—
|—
|2.85
|1.39
|—
|—
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.32
|3.25
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.07
|7.50
|
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.23
|4.20
|—
|—
|
|—
|—
|3.74
|1.30
|3.02
|1.42
|2.13
|1.77
|2.40
|1.61
|1.97
|1.91
|1.51
|2.64
|1.34
|3.39
|—
|—
|—
|—