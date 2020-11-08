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Нью-Йорк Ред Буллз
 
Позже

Стадион:
Торонто
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
24
Пендан
Джейсон
16
Йервуд
Дрю
22
Вало
Флориан
74
Барлоу
Том
27
Дэвис
Шон
II
8
Страуд
Джаред
42
Уайт
Брайан
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уайт Брайан 4 0.2
2. Ройер Даниэль 3 0.15
3. Фернандес Омир 2 0.1
4. Лонг Аарон 2 0.1
5. Вало Флориан 2 0.1
6. Барлоу Том 2 0.1
7. Данкан Кайл 2 0.1
8. Caden Clark 2 0.1
9. Гамарра Алехандро 1 0.05
10. Кассерес Кристиан 1 0.05
11. Минс Бенджамин 1 0.05
12. Эгбо Мандела 1 (1) 0.05
13. Пендан Джейсон 0 0
14. Страуд Джаред 0 0
15. Ржатковски Марк 0 0
16. Паркер Тим 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 9 0.45
2. Посуэло Алехандро 8 (4) 0.4
3. Пьятти Пабло 4 0.2
4. Ларьи Ричи 3 0.15
5. Алтидор Жози 2 0.1
6. Делеон Ник 1 0.05
7. Осорио Джонатан 1 0.05
8. Маллинс Патрик 1 0.05
9. Дельгадо Марко 0 0
10. Галлахер Тони 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Лонг Аарон 4 0
2. Паркер Тим 2 1
3. Тарек Амро 3 0
4. Пендан Джейсон 2 0
5. Йервуд Дрю 2 0
6. Данкан Кайл 2 0
7. Нилис Шон 2 0
8. Кассерес Кристиан 2 0
9. Ржатковски Марк 1 0
10. Эгбо Мандела 1 0
11. Вало Флориан 1 0
12. Дэвис Шон II 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 4 0
2. Ауро Альваро 4 0
3. Посуэло Алехандро 3 0
4. Брэдли Майкл 2 0
5. Симан Лоран 2 0
6. Алтидор Жози 2 0
7. Гонсалес Омар 2 0
8. Делеон Ник 2 0
9. Ларьи Ричи 2 0
10. Морроу Джастин 1 0
11. Осорио Джонатан 1 0
12. Маллинс Патрик 1 0
13. Дельгадо Марко 1 0
14. Фрейзер Лайам 1 0
15. Акинола Айо 1 0
16. Нельсон Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 34.78% (8) 0 26.09% (6)
 Торонто 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 24.14% (7) 3.45% (1) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС
Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Торонто
2.33
3.85
2.96
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.75 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.75 2.88
  2.33 3.85 2.96

Самый высокий коэффициент на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Торонто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нью-Йорк Ред Буллз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торонто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Торонто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.75 1.00 12.25 1.01 4.80 1.18 3.85 1.26 2.41 1.63 1.86 1.94 1.53 2.44 1.27 3.48 1.18 4.05 1.06 7.10 1.05 7.60
5.19 1.19 2.45 1.60 2.17 1.75 1.90 1.99 1.68 2.27 1.55 2.56 1.21 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
3.09 1.41 2.44 1.60 1.85 2.05 1.59 2.47 1.40 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.84 1.47 2.68 1.28 3.68
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