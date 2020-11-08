Нью-Йорк Ред Буллз
2:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Торонто
15' Желтая карточкаЙервуд Дрю
22' Желтая карточкаМавинга Крис
1:0
24' ГолБарлоу Том
2:0
26' ГолУайт Брайан
32' Желтая карточкаСтрауд Джаред
2:1
50' ГолТсубаса Эндо
85' Желтая карточкаМира Райан
85' Желтая карточкаАлтидор Жози
90' Желтая карточкаНельсон Джейден
18
Мира
Райан
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
16
Йервуд
Дрю
22
Вало
Флориан
74
Барлоу
Том
27
Дэвис
Шон
II
42
Уайт
Брайан
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
31
Тсубаса
Эндо
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
22 Вало ФлорианПолузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
-
27 Дэвис Шон IIПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тетте СамуэлПолузащитник
-
37 Caden Clark
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
-
97 Ralph Priso
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
15'
22'
24'
1:0
26'
2:0
32'
50'
2:1
78'
85'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уайт Брайан
|5
|0.24
|2.
|Ройер Даниэль
|3
|0.14
|3.
|Барлоу Том
|3
|0.14
|4.
|Данкан Кайл
|2
|0.1
|5.
|Фернандес Омир
|2
|0.1
|6.
|Лонг Аарон
|2
|0.1
|7.
|Вало Флориан
|2
|0.1
|8.
|Caden Clark
|2
|0.1
|9.
|Гамарра Алехандро
|1
|0.05
|10.
|Кассерес Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Минс Бенджамин
|1
|0.05
|12.
|Эгбо Мандела
|1 (1)
|0.05
|13.
|Пендан Джейсон
|0
|0
|14.
|Страуд Джаред
|0
|0
|15.
|Ржатковски Марк
|0
|0
|16.
|Паркер Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|9
|0.43
|2.
|Посуэло Алехандро
|8 (4)
|0.38
|3.
|Пьятти Пабло
|4
|0.19
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.14
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.1
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.05
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.05
|9.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.05
|10.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|11.
|Галлахер Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лонг Аарон
|4
|0
|2.
|Паркер Тим
|2
|1
|3.
|Тарек Амро
|3
|0
|4.
|Йервуд Дрю
|3
|0
|5.
|Пендан Джейсон
|2
|0
|6.
|Данкан Кайл
|2
|0
|7.
|Нилис Шон
|2
|0
|8.
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|9.
|Ржатковски Марк
|1
|0
|10.
|Мира Райан
|1
|0
|11.
|Эгбо Мандела
|1
|0
|12.
|Вало Флориан
|1
|0
|13.
|Страуд Джаред
|1
|0
|14.
|Дэвис Шон II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|4
|0
|2.
|Ауро Альваро
|4
|0
|3.
|Алтидор Жози
|3
|0
|4.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|5.
|Брэдли Майкл
|2
|0
|6.
|Симан Лоран
|2
|0
|7.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|8.
|Делеон Ник
|2
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|10.
|Нельсон Джейден
|2
|0
|11.
|Морроу Джастин
|1
|0
|12.
|Мавинга Крис
|1
|0
|13.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|14.
|Маллинс Патрик
|1
|0
|15.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|16.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|17.
|Акинола Айо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|32% (8)
|0
|24% (6)
|Торонто
|10% (3)
|23.33% (7)
|10% (3)
|26.67% (8)
|3.33% (1)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто Последние 20 матчей: +12 =3 -5Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Торонто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нью-Йорк Ред Буллз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торонто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Торонто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.75
|1.00
|12.25
|1.01
|4.80
|1.18
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.53
|2.44
|—
|—
|1.27
|3.48
|—
|—
|1.18
|4.05
|1.06
|7.10
|1.05
|7.60
|
|—
|—
|—
|—
|3.16
|1.38
|2.77
|1.48
|2.37
|1.62
|1.97
|1.91
|5.71
|1.16
|1.54
|2.56
|1.90
|1.99
|2.80
|1.47
|1.38
|3.19
|1.21
|4.63
|2.10
|1.78
|1.69
|2.25
|1.50
|2.70
|—
|—
|1.12
|6.84