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Интер Майами
 
Позже

Стадион:
Цинциннати
1
Маккарти
Джон
3
Рейес
Андрес
26
Пирес
Леандро
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
33
Амброуз
Майки
8
Матуиди
Блез
6
Трапп
Уилл
12
Агудело
Хуан
10
Писарро
Родольфо
7
Морган
Льюис
9
Игуаин
Гонсало
18
Ричи
Спенсер
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
96
Гутман
Эндрю
6
Медунянин
Харис
15
Мокоджо
Камохело
36
Гайаю
Джозеф-Клод
24
Амайя
Фрэнки
10
Локадия
Юрген
21
Ковачевич
Франко
Интер Майами
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морган Льюис 5 (1) 0.25
2. Шеа Брек 4 0.2
3. Писарро Родольфо 3 0.15
4. Агудело Хуан 3 0.15
5. Карранса Хулиан 2 0.1
6. Игуаин Гонсало 1 0.05
7. Пеллегрини Матиас 1 0.05
8. Пирес Леандро 1 0.05
9. Матуиди Блез 1 0.05
10. Ульоа Виктор 0 0
11. Свит Бен 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Васкес Брэндон 2 0.1
2. Кубо Юя 2 (1) 0.1
3. Медунянин Харис 1 0.05
4. Хагглунд Ник 1 0.05
5. Амайя Фрэнки 1 0.05
6. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 8 1
2. Пирес Леандро 8 0
3. Свит Бен 6 0
4. Писарро Родольфо 4 0
5. Агудело Хуан 2 1
6. Трапп Уилл 3 0
7. Фигаль Хорхе 3 0
8. Карранса Хулиан 3 0
9. Матуиди Блез 2 0
10. Пеллегрини Матиас 2 0
11. Шеа Брек 1 0
12. Роублс Луис 1 0
13. Морган Льюис 1 0
14. Маккарти Джон 1 0
15. Чапман Джей 1 0
16. Робинсон Робби 1 0
17. Нилис Дилан 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 6 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Гутман Эндрю 3 0
6. Медунянин Харис 2 0
7. Ван дер Верфф Майкел 2 0
8. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
9. Эйлаш Фатей 2 0
10. Петтерссон Том 1 0
11. Кубо Юя 1 0
12. Хагглунд Ник 1 0
13. Крус Аллан 1 0
14. Бейли Зико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Интер Майами 14.29% (3) 14.29% (3) 33.33% (7) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3)
 Цинциннати 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Интер Майами Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед
Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inter Miami CF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Цинциннати
1.33
5.82
9.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.50 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.70 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.55 9.40
  1.33 5.82 9.15

Самый высокий коэффициент на матч «Интер Майами» – «Цинциннати» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Майами» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цинциннати» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Майами» – «Цинциннати», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 4.60 1.17 3.90 1.25 2.37 1.55 2.11 1.73 1.98 1.89 1.70 2.15 1.57 2.40 1.29 3.40 1.21 3.85 1.08 6.70 1.06 7.30 1.02 12.00
4.60 1.14 3.80 1.23 2.36 1.56 1.89 1.91 1.61 2.45 1.29 3.60 1.21 4.20 1.08 6.75 1.06 7.30
5.77 1.16 2.60 1.54 2.31 1.66 2.03 1.87 1.77 2.13 1.62 2.40 1.24 4.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.59 2.37 1.21 4.10
3.64 1.28 2.43 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.30
3.27 1.37 2.60 1.54 1.93 1.96 1.64 2.36 1.44 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.74 1.51 2.45 1.31 3.45
5.00 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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