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Интер Майами
2:1
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
4' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
1:0
19' Гол
Амброуз Майки
21' Желтая карточка
Хагглунд Ник
2:0
23' Гол
Пирес Леандро
62' Желтая карточка
Рейес Андрес
2:1
66' Гол
Гайаю Джозеф-Клод
88' Вторая желтая карточка
Рейес Андрес
90'+5
1
Маккарти
Джон
3
Рейес
Андрес
26
Пирес
Леандро
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
33
Амброуз
Майки
8
Матуиди
Блез
6
Трапп
Уилл
12
Агудело
Хуан
10
Писарро
Родольфо
7
Морган
Льюис
9
Игуаин
Гонсало
18
Ричи
Спенсер
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
96
Гутман
Эндрю
6
Медунянин
Харис
15
Мокоджо
Камохело
36
Гайаю
Джозеф-Клод
24
Амайя
Фрэнки
10
Локадия
Юрген
21
Ковачевич
Франко
Интер Майами
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морган Льюис 5 (1) 0.24
2. Шеа Брек 4 0.19
3. Писарро Родольфо 3 0.14
4. Агудело Хуан 3 0.14
5. Пирес Леандро 2 0.1
6. Карранса Хулиан 2 0.1
7. Игуаин Гонсало 1 0.05
8. Пеллегрини Матиас 1 0.05
9. Матуиди Блез 1 0.05
10. Амброуз Майки 1 0.05
11. Ульоа Виктор 0 0
12. Свит Бен 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Васкес Брэндон 2 0.1
2. Кубо Юя 2 (1) 0.1
3. Медунянин Харис 1 0.05
4. Гайаю Джозеф-Клод 1 0.05
5. Хагглунд Ник 1 0.05
6. Амайя Фрэнки 1 0.05
7. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 9 2
2. Пирес Леандро 8 0
3. Свит Бен 6 0
4. Писарро Родольфо 4 0
5. Агудело Хуан 2 1
6. Трапп Уилл 3 0
7. Фигаль Хорхе 3 0
8. Карранса Хулиан 3 0
9. Матуиди Блез 2 0
10. Пеллегрини Матиас 2 0
11. Шеа Брек 1 0
12. Роублс Луис 1 0
13. Морган Льюис 1 0
14. Маккарти Джон 1 0
15. Чапман Джей 1 0
16. Робинсон Робби 1 0
17. Нилис Дилан 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 6 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Гайаю Джозеф-Клод 3 0
5. Станко Калеб 3 0
6. Гутман Эндрю 3 0
7. Медунянин Харис 2 0
8. Ван дер Верфф Майкел 2 0
9. Хагглунд Ник 2 0
10. Эйлаш Фатей 2 0
11. Петтерссон Том 1 0
12. Кубо Юя 1 0
13. Крус Аллан 1 0
14. Бейли Зико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Интер Майами 13.04% (3) 21.74% (5) 30.43% (7) 17.39% (4) 4.35% (1) 13.04% (3)
 Цинциннати 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)

Предыдущие игры

Интер Майами Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед
Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Пирес Леандро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Хагглунд Ник получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Амброуз Майки бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Гайаю Джозеф-Клод получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inter Miami CF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 23.00 84.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.55 9.40
  1.10 10.60 31.55

Самый высокий коэффициент на матч «Интер Майами» – «Цинциннати» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Майами» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цинциннати» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Майами» – «Цинциннати», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 11.50 1.02 3.75 1.25 3.90 1.25 3.45 1.28 2.11 1.73 1.98 1.89 1.70 2.15 1.68 2.11 1.29 3.40 1.09 6.50 1.08 6.70 1.02 11.00 1.02 12.00 1.03 10.00
4.60 1.14 3.80 1.23 2.36 1.56 1.89 1.91 1.61 2.45 1.29 3.60 1.21 4.20 1.08 6.75 1.06 7.30
5.77 1.16 2.90 1.44 2.40 1.61 1.89 1.99 1.56 2.52 1.47 2.80 1.27 3.97 1.54 2.57 1.41 3.04 1.32 3.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.42 1.52 2.35 1.55 1.28 3.45 1.21 4.10 1.37 2.95 1.02 11.00
3.64 1.28 2.43 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.30
3.27 1.37 2.60 1.54 1.93 1.96 2.18 1.74 1.79 2.10 1.39 3.14 1.26 4.00 1.17 5.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.74 1.51 2.45 1.31 3.45
5.00 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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