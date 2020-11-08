Интер Майами
2:1
Конец матча
Стадион: Inter Miami CF Stadium
Цинциннати
4' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
1:0
19' ГолАмброуз Майки
21' Желтая карточкаХагглунд Ник
2:0
23' ГолПирес Леандро
62' Желтая карточкаРейес Андрес
2:1
66' ГолГайаю Джозеф-Клод
88' Вторая желтая карточкаРейес Андрес
12
Агудело
Хуан
18
Ричи
Спенсер
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
96
Гутман
Эндрю
24
Амайя
Фрэнки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Агудело ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Дэлли РашонНападающий
-
11 Де Йонг СимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
19'
1:0
21'
23'
2:0
62'
66'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морган Льюис
|5 (1)
|0.24
|2.
|Шеа Брек
|4
|0.19
|3.
|Писарро Родольфо
|3
|0.14
|4.
|Агудело Хуан
|3
|0.14
|5.
|Пирес Леандро
|2
|0.1
|6.
|Карранса Хулиан
|2
|0.1
|7.
|Игуаин Гонсало
|1
|0.05
|8.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|9.
|Матуиди Блез
|1
|0.05
|10.
|Амброуз Майки
|1
|0.05
|11.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|12.
|Свит Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васкес Брэндон
|2
|0.1
|2.
|Кубо Юя
|2 (1)
|0.1
|3.
|Медунянин Харис
|1
|0.05
|4.
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.05
|5.
|Хагглунд Ник
|1
|0.05
|6.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.05
|7.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|9
|2
|2.
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Свит Бен
|6
|0
|4.
|Писарро Родольфо
|4
|0
|5.
|Агудело Хуан
|2
|1
|6.
|Трапп Уилл
|3
|0
|7.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|8.
|Карранса Хулиан
|3
|0
|9.
|Матуиди Блез
|2
|0
|10.
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|11.
|Шеа Брек
|1
|0
|12.
|Роублс Луис
|1
|0
|13.
|Морган Льюис
|1
|0
|14.
|Маккарти Джон
|1
|0
|15.
|Чапман Джей
|1
|0
|16.
|Робинсон Робби
|1
|0
|17.
|Нилис Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|6
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|5.
|Станко Калеб
|3
|0
|6.
|Гутман Эндрю
|3
|0
|7.
|Медунянин Харис
|2
|0
|8.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|9.
|Хагглунд Ник
|2
|0
|10.
|Эйлаш Фатей
|2
|0
|11.
|Петтерссон Том
|1
|0
|12.
|Кубо Юя
|1
|0
|13.
|Крус Аллан
|1
|0
|14.
|Бейли Зико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Майами
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|Цинциннати
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
Предыдущие игры
Интер Майами Последние 20 матчей: +6 =3 -11Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =4 -12Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед
Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Майами» – «Цинциннати» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Майами» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цинциннати» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Майами» – «Цинциннати», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|11.00
|1.02
|11.50
|1.02
|3.75
|1.25
|3.90
|1.25
|3.45
|1.28
|2.11
|1.73
|1.98
|1.89
|1.70
|2.15
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.29
|3.40
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.08
|6.70
|1.02
|11.00
|1.02
|12.00
|1.03
|10.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.60
|1.14
|3.80
|1.23
|2.36
|1.56
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|1.21
|4.20
|1.08
|6.75
|1.06
|7.30
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.77
|1.16
|—
|—
|2.90
|1.44
|2.40
|1.61
|1.89
|1.99
|1.56
|2.52
|1.47
|2.80
|1.27
|3.97
|1.54
|2.57
|1.41
|3.04
|1.32
|3.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.02
|11.00
|
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.43
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.24
|4.05
|—
|—
|1.16
|5.30
|—
|—
|
|—
|—
|3.27
|1.37
|2.60
|1.54
|1.93
|1.96
|2.18
|1.74
|1.79
|2.10
|1.39
|3.14
|1.26
|4.00
|1.17
|5.36
|—
|—