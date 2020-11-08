Ди Си Юнайтед
2:3
Конец матча
Стадион: Audi Field
Монреаль Импакт
1:0
9' ГолПинс Донован
1:1
13' ГолКркич Боян
2:1
33' ГолКамара Ола
35' Желтая карточкаКиото Ромель
41' Желтая карточкаСейдич Амар
2:2
74' ГолВаньяма Виктор
2:3
88' ГолКиото Ромель
90' Красная карточкаПьетт Самуэль
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
11
Асад
Ямиль
50
Сорга
Эрик
23
Диоп
Клемент
14
Сейдич
Амар
30
Киото
Ромель
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейя КлеманЗащитник
-
28 Шоме ШамитЗащитник
- Полузащитник
-
19 Саба СтивенПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Ход матча
9'
1:0
13'
1:1
33'
2:1
35'
41'
74'
2:2
88'
2:3
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|4 (2)
|0.19
|2.
|Пинс Донован
|3
|0.14
|3.
|Грессель Юлиан
|2
|0.1
|4.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.1
|5.
|Федерико Игуаин
|2
|0.1
|6.
|Ривас Хельмин
|2
|0.1
|7.
|Йоу Гриффин
|2
|0.1
|8.
|Брийян Фредерик
|1
|0.05
|9.
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|10.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0.05
|11.
|Сорга Эрик
|1
|0.05
|12.
|Флорес Эдисон
|0
|0
|13.
|Морено Хуниор
|0
|0
|14.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|15.
|Паредес Кевин
|0
|0
|16.
|Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|7
|0.33
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.19
|3.
|Кркич Боян
|4 (1)
|0.19
|4.
|Лаппалайнен Ласси
|4
|0.19
|5.
|Ваньяма Виктор
|2
|0.1
|6.
|Урути Максимлиано
|2
|0.1
|7.
|Сейдич Амар
|2
|0.1
|8.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.05
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.05
|11.
|Табла Баллу
|1
|0.05
|12.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|13.
|Корралес Хорхе
|0
|0
|14.
|Тойе Мейсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каноуз Расселл
|5
|1
|2.
|Асад Ямиль
|5
|0
|3.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|4.
|Морено Хуниор
|3
|1
|5.
|Фелипе
|4
|0
|6.
|Мора Хосеф
|2
|0
|7.
|Грессель Юлиан
|2
|0
|8.
|Ньеман Моузес
|2
|0
|9.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|10.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|11.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|12.
|Фишер Онил
|1
|0
|13.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|14.
|Сегура Улисес
|1
|0
|15.
|Одои-Атсем Крис
|1
|0
|16.
|Сорга Эрик
|1
|0
|17.
|Паредес Кевин
|1
|0
|18.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|7
|1
|2.
|Пьетт Самуэль
|3
|1
|3.
|Киото Ромель
|2
|1
|4.
|Камашо Руди
|2
|1
|5.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|6.
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|7.
|Корралес Хорхе
|3
|0
|8.
|Райтала Юкка
|2
|0
|9.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|10.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0
|11.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|12.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|13.
|Сейдич Амар
|1
|0
|14.
|Уотерман Джоэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|0
|28.57% (6)
|33.33% (7)
|Монреаль Импакт
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =6 -10Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =1 -13Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами
Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ди Си Юнайтед» – «Монреаль Импакт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ди Си Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монреаль Импакт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ди Си Юнайтед» – «Монреаль Импакт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.60
|1.27
|—
|—
|12.00
|1.01
|2.06
|1.76
|1.81
|2.00
|—
|—
|5.10
|1.14
|—
|—
|1.25
|3.65
|—
|—
|2.01
|1.75
|—
|—
|1.07
|7.30
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.08
|7.00
|1.02
|11.00
|
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|4.60
|1.18
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.50
|2.52
|—
|—
|1.25
|3.62
|—
|—
|1.17
|4.30
|—
|—
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.10
|1.19
|—
|—
|2.82
|1.47
|2.39
|1.62
|2.12
|1.78
|1.85
|2.04
|1.66
|2.32
|4.46
|1.22
|2.90
|1.44
|3.14
|1.39
|2.25
|1.69
|2.13
|1.76
|1.77
|2.13
|1.40
|3.08
|1.50
|2.67
|1.21
|4.63
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.53
|2.39
|—
|—
|1.19
|4.30
|2.65
|1.44
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.42
|2.75
|1.03
|10.00
|
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.02
|1.42
|2.38
|1.63
|1.82
|2.08
|1.57
|2.52
|1.39
|3.19
|—
|—
|2.32
|1.65
|1.92
|1.97
|1.48
|2.75
|1.32
|3.51
|—
|—
|—
|—