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Ди Си Юнайтед
2:3
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
1:0
9' Гол
Пинс Донован
1:1
13' Гол
Кркич Боян
2:1
33' Гол
Камара Ола
35' Желтая карточка
Киото Ромель
41' Желтая карточка
Сейдич Амар
2:2
74' Гол
Ваньяма Виктор
2:3
88' Гол
Киото Ромель
90' Красная карточка
Пьетт Самуэль
90'+8
24
Хамид
Билл
4
Каноуз
Расселл
13
Брийян
Фредерик
23
Пинс
Донован
31
Грессель
Юлиан
27
Ньеман
Моузес
5
Морено
Хуниор
10
Флорес
Эдисон
11
Асад
Ямиль
20
Ривас
Хельмин
50
Сорга
Эрик
23
Диоп
Клемент
4
Камашо
Руди
7
Фанни
Род
26
Корралес
Хорхе
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
14
Сейдич
Амар
11
Джексон-Хэмел
Энтони
30
Киото
Ромель
9
Кркич
Боян
Ди Си Юнайтед
3-4-1-2
Монреаль Импакт
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 4 (2) 0.19
2. Пинс Донован 3 0.14
3. Грессель Юлиан 2 0.1
4. Асад Ямиль 2 (1) 0.1
5. Федерико Игуаин 2 0.1
6. Ривас Хельмин 2 0.1
7. Йоу Гриффин 2 0.1
8. Брийян Фредерик 1 0.05
9. Каноуз Расселл 1 0.05
10. Одои-Атсем Крис 1 0.05
11. Сорга Эрик 1 0.05
12. Флорес Эдисон 0 0
13. Морено Хуниор 0 0
14. Бирнбом Стив 0 0
15. Паредес Кевин 0 0
16. Фелипе 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 7 0.33
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.19
3. Кркич Боян 4 (1) 0.19
4. Лаппалайнен Ласси 4 0.19
5. Ваньяма Виктор 2 0.1
6. Урути Максимлиано 2 0.1
7. Сейдич Амар 2 0.1
8. Пьетт Самуэль 1 0.05
9. Оквонкво Орджи 1 0.05
10. Камашо Руди 1 0.05
11. Табла Баллу 1 0.05
12. Масьель Эмануэль 0 0
13. Корралес Хорхе 0 0
14. Тойе Мейсон 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Каноуз Расселл 5 1
2. Асад Ямиль 5 0
3. Брийян Фредерик 3 1
4. Морено Хуниор 3 1
5. Фелипе 4 0
6. Мора Хосеф 2 0
7. Грессель Юлиан 2 0
8. Ньеман Моузес 2 0
9. Федерико Игуаин 1 0
10. Абу Мохаммед 1 0
11. Флорес Эдисон 1 0
12. Фишер Онил 1 0
13. Бирнбом Стив 1 0
14. Сегура Улисес 1 0
15. Одои-Атсем Крис 1 0
16. Сорга Эрик 1 0
17. Паредес Кевин 1 0
18. Mohamed Abu Hasheesh 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 7 1
2. Пьетт Самуэль 3 1
3. Киото Ромель 2 1
4. Камашо Руди 2 1
5. Масьель Эмануэль 2 1
6. Ваньяма Виктор 3 0
7. Корралес Хорхе 3 0
8. Райтала Юкка 2 0
9. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
10. Бро-Гийяр Закари 2 0
11. Тайдер Сафир 1 0
12. Урути Максимлиано 1 0
13. Сейдич Амар 1 0
14. Уотерман Джоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 0 28.57% (6) 33.33% (7)
 Монреаль Импакт 24.14% (7) 13.79% (4) 13.79% (4) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами
Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт МЛС Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Amar Sejdic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Киото Ромель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кркич Боян бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Пинс Донован бьет в цель!
  • 5'
    Ривас Хельмин уходит с поля. Камара Ола выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 3.80 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.76 3.10
  3.68 1.82 4.59

Самый высокий коэффициент на матч «Ди Си Юнайтед» – «Монреаль Импакт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ди Си Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монреаль Импакт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ди Си Юнайтед» – «Монреаль Импакт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
11.50 1.02 4.50 1.18 3.60 1.27 12.00 1.01 2.06 1.76 1.81 2.00 5.10 1.14 1.25 3.65 2.01 1.75 1.07 7.30 1.30 3.30 1.08 7.00 1.02 11.00
12.75 1.00 11.50 1.01 4.60 1.18 3.68 1.28 2.35 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.25 3.62 1.17 4.30 1.05 7.30
5.10 1.19 2.82 1.47 2.39 1.62 2.12 1.78 1.85 2.04 1.66 2.32 4.46 1.22 2.90 1.44 3.14 1.39 2.25 1.69 2.13 1.76 1.77 2.13 1.40 3.08 1.50 2.67 1.21 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
3.45 1.28 2.31 1.61 1.53 2.39 1.19 4.30 2.65 1.44 1.42 2.75 1.03 10.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.21 4.40 1.15 5.50
3.02 1.42 2.38 1.63 1.82 2.08 1.57 2.52 1.39 3.19 2.32 1.65 1.92 1.97 1.48 2.75 1.32 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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