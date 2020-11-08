Орландо Сити
2:3
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Нэшвилл
1:0
4' ГолДайк Дэрил
17' Желтая карточкаПерея Андрес
1:1
20' ГолЛовитц Дэниел
28' Желтая карточкаDerrick Jones
29' Желтая карточкаГодой Анибал
37' Желтая карточкаМаккарти Дакс
2:1
61' ГолНани Луиш
2:2
88' ГолМукхтар Хани
2:3
90' ГолКадис Хондер
23
Роу
Брайан
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
20
Годой
Анибал
29
Мьюл
Алекс
14
Daniel
Rios
- Основной состав
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
99 Айяс МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Daniel RiosНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Eric MillerЗащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
27 Brian Anunga
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
4'
1:0
17'
20'
1:1
28'
29'
37'
61'
2:1
87'
88'
2:2
90'
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|9
|0.43
|2.
|Дайк Дэрил
|8
|0.38
|3.
|Нани Луиш
|6 (1)
|0.29
|4.
|Мишель Бенжи
|5
|0.24
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.14
|6.
|Акинделе Тешо
|3
|0.14
|7.
|Перейра Маурисио
|2
|0.1
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.05
|9.
|Мендес Джегсон
|1
|0.05
|10.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|11.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|12.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|13.
|Смит Кайл
|0
|0
|14.
|Перея Андрес
|0
|0
|15.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|4
|0.19
|2.
|Daniel Rios
|4
|0.19
|3.
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.14
|4.
|Abu Danladi
|2
|0.1
|5.
|Кадис Хондер
|2
|0.1
|6.
|Циммерман Уолкер
|2
|0.1
|7.
|Маккарти Дакс
|1
|0.05
|8.
|Ловитц Дэниел
|1
|0.05
|9.
|Dominique Badji
|1
|0.05
|10.
|David Romney
|1
|0.05
|11.
|Аккам Давид
|1
|0.05
|12.
|Годой Анибал
|1
|0.05
|13.
|Мьюл Алекс
|0
|0
|14.
|Derrick Jones
|0
|0
|15.
|Taylor Washington
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|5
|0
|3.
|Нани Луиш
|3
|1
|4.
|Тейшейра Руан
|4
|0
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0
|6.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|7.
|Янссон Робин
|3
|0
|8.
|Миллер Камаль
|3
|0
|9.
|Перея Андрес
|3
|0
|10.
|Карлос Антонио
|2
|0
|11.
|Гальесе Педро
|2
|0
|12.
|Росель Ориоль
|2
|0
|13.
|Смит Кайл
|2
|0
|14.
|Мишель Бенжи
|2
|0
|15.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|16.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Дакс
|5
|0
|2.
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|3.
|Годой Анибал
|4
|0
|4.
|Alistair Johnston
|2
|1
|5.
|Анибаба Жалил
|2
|0
|6.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|7.
|Derrick Jones
|2
|0
|8.
|Bryan Bekeles1
|2
|0
|9.
|Dominique Badji
|1
|0
|10.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|11.
|David Romney
|1
|0
|12.
|Мьюл Алекс
|1
|0
|13.
|Abu Danladi
|1
|0
|14.
|Brian Anunga
|1
|0
|15.
|Taylor Washington
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|Нэшвилл
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +11 =6 -3Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес
Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =8 -5Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Орландо Сити» – «Нэшвилл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орландо Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нэшвилл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орландо Сити» – «Нэшвилл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.50
|1.05
|6.90
|1.08
|3.05
|1.36
|—
|—
|2.33
|1.60
|1.93
|1.87
|3.35
|1.28
|1.69
|2.17
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.09
|6.60
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.01
|13.00
|1.02
|11.00
|
|7.80
|1.03
|7.60
|1.06
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.28
|3.54
|—
|—
|1.09
|6.15
|—
|—
|1.07
|6.70
|1.01
|9.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.46
|1.33
|3.04
|1.42
|2.58
|1.55
|2.07
|1.83
|2.93
|1.43
|2.43
|1.60
|1.93
|1.95
|1.58
|2.46
|1.50
|2.69
|1.29
|3.78
|1.43
|2.94
|1.43
|2.96
|1.27
|3.95
|—
|—
|1.18
|5.14