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Орландо Сити
2:3
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
1:0
4' Гол
Дайк Дэрил
17' Желтая карточка
Перея Андрес
1:1
20' Гол
Ловитц Дэниел
28' Желтая карточка
Derrick Jones
29' Желтая карточка
Годой Анибал
37' Желтая карточка
Маккарти Дакс
2:1
61' Гол
Нани Луиш
2:2
88' Гол
Мукхтар Хани
2:3
90' Гол
Кадис Хондер
90'+5
23
Роу
Брайан
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
9
Мюллер
Крис
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
33
Бендер
Джордан
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
29
Мьюл
Алекс
21
Derrick
Jones
14
Daniel
Rios
Орландо Сити
4-4-2
Нэшвилл
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 9 0.43
2. Дайк Дэрил 8 0.38
3. Нани Луиш 6 (1) 0.29
4. Мишель Бенжи 5 0.24
5. Урсо Жуниор 3 0.14
6. Акинделе Тешо 3 0.14
7. Перейра Маурисио 2 0.1
8. Карлос Антонио 1 0.05
9. Мендес Джегсон 1 0.05
10. Тейшейра Руан 0 0
11. Моутинью Жоау 0 0
12. Дуайер Доминик 0 0
13. Смит Кайл 0 0
14. Перея Андрес 0 0
15. Моутинью Жоан II 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мукхтар Хани 4 0.19
2. Daniel Rios 4 0.19
3. Леаль Рэндэлл 3 0.14
4. Abu Danladi 2 0.1
5. Кадис Хондер 2 0.1
6. Циммерман Уолкер 2 0.1
7. Маккарти Дакс 1 0.05
8. Ловитц Дэниел 1 0.05
9. Dominique Badji 1 0.05
10. David Romney 1 0.05
11. Аккам Давид 1 0.05
12. Годой Анибал 1 0.05
13. Мьюл Алекс 0 0
14. Derrick Jones 0 0
15. Taylor Washington 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 5 0
3. Нани Луиш 3 1
4. Тейшейра Руан 4 0
5. Урсо Жуниор 3 0
6. Шлегель Родриго 3 0
7. Янссон Робин 3 0
8. Миллер Камаль 3 0
9. Перея Андрес 3 0
10. Карлос Антонио 2 0
11. Гальесе Педро 2 0
12. Росель Ориоль 2 0
13. Смит Кайл 2 0
14. Мишель Бенжи 2 0
15. Моутинью Жоан II 2 0
16. Моутинью Жоау 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Маккарти Дакс 5 0
2. Ловитц Дэниел 5 0
3. Годой Анибал 4 0
4. Alistair Johnston 2 1
5. Анибаба Жалил 2 0
6. Леаль Рэндэлл 2 0
7. Derrick Jones 2 0
8. Bryan Bekeles1 2 0
9. Dominique Badji 1 0
10. Циммерман Уолкер 1 0
11. David Romney 1 0
12. Мьюл Алекс 1 0
13. Abu Danladi 1 0
14. Brian Anunga 1 0
15. Taylor Washington 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 15.79% (6) 21.05% (8) 15.79% (6) 10.53% (4) 13.16% (5) 23.68% (9)
 Нэшвилл 17.39% (4) 26.09% (6) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес
Нэшвилл Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:1 Нэшвилл МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Derrick Jones получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ловитц Дэниел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Перея Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Дайк Дэрил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 2.40 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.55 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.42 3.70
  2.55 2.22 5.05

Самый высокий коэффициент на матч «Орландо Сити» – «Нэшвилл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орландо Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нэшвилл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орландо Сити» – «Нэшвилл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.90 1.08 3.05 1.36 2.33 1.60 1.93 1.87 3.35 1.28 1.69 2.17 1.35 3.05 1.68 2.11 1.09 6.60 1.25 3.75 1.01 13.00 1.02 11.00
7.80 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.28 3.54 1.09 6.15 1.07 6.70 1.01 9.50
3.46 1.33 3.04 1.42 2.58 1.55 2.07 1.83 2.93 1.43 2.43 1.60 1.93 1.95 1.58 2.46 1.50 2.69 1.29 3.78 1.43 2.94 1.43 2.96 1.27 3.95 1.18 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.62 1.45 1.82 1.99 1.33 3.15 1.09 6.20 1.27 3.55
2.68 1.47 1.85 1.95 1.35 3.20 1.11 6.40 1.08 7.90
2.91 1.45 2.38 1.63 1.85 2.04 1.54 2.61 1.39 3.18 1.91 1.98 1.57 2.50 1.24 4.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75
3.64 1.28 2.45 1.55 1.62 2.30 1.20 4.60 1.16 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Орландо Сити 2:3 Нэшвилл онлайн

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