Кулаков выполнил плохую передачу в центр штрафной площади с правого фланга, игроки "Арсенала" перехватили мяч, но не смогли провести контратаку.

Джорджевич в борьбе со Страндбергом получил по ногам в центре поля, но Сергей Лапочкин показал, что нужно играть дальше.

Ефремов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Григалава головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Урал" из Екатеринбурга. Единственный мяч на данный момент забил Александр Ломовицкий, при этом это был единственный удар в створ за весь первый тайм. Это как раз и подтверждает тот факт, что игра у нас пока довольно посредственная, будем ждать более яркого второго тайма и ещё парочки забитых мячей.

42' Пантелеев перехватил мяч у Страндберга в борьбе у штрафной площади "Урала", сразу же следом Владислав немного продвинулся вперёд и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

41' Бауэр с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Панченко вновь проиграл верховую борьбу за мяч, но затем подбор был за Джорджевичем, который всё же довёл мяч до Кирилла, но удар по воротам у Панченко не получился.

40' Мишкич из центра поля выполнил заброс на ход Кулакову по правому флангу, но Кангва успел отойти назад и выбить мяч в аут.

39' Форвард "Арсенала" Кирилл Панченко получил жёлтую карточку за грубую игру при борьбе за верховой мяч в последующем эпизоде.

38' Кангва на левом фланге вновь смог обыграть Кулакова, а затем Эванс выполнил подачу к левому углу штрафной площади на Панченко, но Рыков выиграл верховую борьбу за мяч.

37' Пока же "Урал" вновь пытается перестроиться, особо активно прессинговать гости своего соперника по-прежнему не хотят.

36' Удалось всё же "Арсеналу" реализовать своё небольшое игровое преимущество, посмотрим, чем будет отвечать "Урал".

35' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Ломовицкий!!! Панченко выполнил передачу на ход Кангва по левому флангу, Эванс удачно ушёл от Кулакова, вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил передачу в центр штрафной на Ломовицкого, который уверенно пробил в правый угол ворот.

34' Егорычев попытался отыграться с Мишкичем при проходе вперёд по правому флангу, но Бауэр смог грамотно поставить корпус, Даниэль в итоге нарушил правила.

33' Бикфалви получил по ногам в центре поля от Беляева. Игроки "Урала" вновь достаточно быстро разыграли стандарт.

32' Кангва при смещении с левого фланга в центр полез сразу на троих соперников, неудивительно, что Эванс в итоге потерял мяч.

31' Пантелеев выполнил передачу на ход Рассказову по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

30' Приходится "Арсеналу" немного поиграть на отбой, "Урал" начинает постепенно более активно играть в атаке.

29' Мишкич выполнил передачу на ход Кулакову по правому флангу, пас был не самым лучшим, а поэтому Кангва легко перехватил мяч.

28' Джорджевич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Кулаковым Лука потерял мяч, а затем форвард "Арсенала" потерял мяч.

27' Емельянов попытался разогнать атаку своей команды через левый фланг, но Кадири накрыл соперника и выбил мяч на половину поля гостей.

26' Форвард "Арсенала" Александр Ломовицкий получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Урала" против Калинина.

25' Угловой у ворот "Арсенала". Кулаков выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз.

24' Дмитрий Ефремов получил небольшое рассечение в одном из единоборств, Сергей Лапочкин отправил игрока "Урала" за пределы поля.

23' Болельщики "Арсенала" активно гонят свою команду вперёд, хотят они увидеть забитый мяч в ворота "Урала".

22' Кангва с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Эванс выполнил передачу в центр по линии штрафной, Емельянов неосмотрительно сыграл пяткой и по сути просто сбросил мяч на Кадири, который сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

21' Ломовицкий прошёл вперёд по правому флангу, а затем Александр в борьбе выполнил неудачную подачу в штрафную площадь "Урала", мяч ушёл за лицевую линию поля.

20' Игроки "Арсенала" вновь контролируют мяч в центре поля, "Урал" же пока не собирается идти в высокий прессинг.

19' Угловой у ворот "Арсенала". Кулаков выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

18' Панченко не в первый раз в центре поля огрел по ногам Емельянова. Пока по скорости Кирилл проигрывает своему сопернику.

17' Йовичич с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кулаков оказался в офсайде.

16' Бауэру досталось по ногам в борьбе с Йовичичем. На минуту фланговый защитник "Арсенала" покинул пределы поля, но в итоге Мориц показал, что он готов играть дальше.

15' В среднем темпе проходит наша игра, пока обе команды играют больше от обороны, все понимают, что сегодня нужно набирать хоть какие-то очки.

14' Калинин прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади, в обороне "Арсенал" продолжает играть уверенно, мяч вновь был перехвачен.

13' Панченко со стандарта пробил в левый угол ворот, но Помазун грамотно выставил "стенку" из своих игроков, мяч в итоге в неё и попал.

12' Защитник "Урала" Стефан Страндберг получил жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной площади против Джорджевича.

11' Игроки "Арсенала" на старте матча чуть больше времени проводят с мячом, но толку от этого пока не очень много.

10' Кангва с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

9' Джорджевич теперь уже нарушил правила на половине поля "Урала" против Емельянова. Гости быстро разыграли стандарт.

8' Емельянов в центре поля нарушил правила против Панченко. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Сергей Лапочкин выдержал небольшую паузу, послушал судей из комнаты VAR и убедился, что офсайд действительно был.

6' Бикфалви при смещении в центр с правого фланга удачно отыгрался с Ефремовым, ответную передачу Эрик получил уже на правом углу штрафной площади, а затем Бикфалви отправил мяч в сетку, всё было бы хорошо для гостей, но румын оказался в офсайде.

5' Йовичич теперь уже с левого фланга выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, но Калинин в окружении соперников не смог головой пробить по воротам.

4' Пантелеев из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Панченко, но защитники "Урала" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

3' Угловой у ворот "Урала". Пантелеев выполнил подачу к правому углу вратарской, Бикфалви головой выбил мяч за пределы штрафной площади, первым на подборе был Бауэр, но его удар пришёлся в защитника "Урала".

2' В Туле далеко не в первый раз возникают проблемы с сеткой у одних из ворот, плюс сегодня довольно сильный ветер, а поэтому вновь начало матча немного задержалось.