Арсенал Тула
1:0
Перерыв
Стадион: Арсенал (Тула)
Урал
15' Желтая карточкаСтрандберг Стефан
29' Желтая карточкаЛомовицкий Александр
1:0
36' ГолЛомовицкий Александр
39' Желтая карточкаПанченко Кирилл
50
Шамов
Егор
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Защитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Ход матча
36'
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.27
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.18
|3.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.18
|4.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.18
|5.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.09
|6.
|Кангва Кингс
|1
|0.09
|7.
|Луценко Евгений
|1
|0.09
|8.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.09
|9.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|10.
|Сокол Артём
|0
|0
|11.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|3 (2)
|0.27
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|0.09
|3.
|Панюков Андрей
|1
|0.09
|4.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.09
|5.
|Егорычев Андрей
|1
|0.09
|6.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|8.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кангва Кингс
|3
|1
|2.
|Кангва Эванс
|3
|1
|3.
|Бауэр Роберт
|4
|0
|4.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|5.
|Чаушич Горан
|3
|0
|6.
|Сокол Артём
|3
|0
|7.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|8.
|Беляев Максим
|2
|0
|9.
|Громыко Валерий
|2
|0
|10.
|Денисов Александр
|1
|0
|11.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|12.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|13.
|Григалава Гиа
|1
|0
|14.
|Луценко Евгений
|1
|0
|15.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|16.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|17.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|18.
|Костадинов Георги
|1
|0
|19.
|Злобин Николай
|1
|0
|20.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|21.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|22.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|2.
|Емельянов Роман
|2
|1
|3.
|Рыков Владимир
|3
|0
|4.
|Кулаков Денис
|2
|0
|5.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|6.
|Араторе Марко
|2
|0
|7.
|Помазун Илья
|2
|0
|8.
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|9.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|10.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|11.
|Панюков Андрей
|1
|0
|12.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|13.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|14.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|15.
|Золотов Николай
|1
|0
|16.
|Калинин Игорь
|1
|0
|17.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Урал
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит
Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Арсенал Тула 0:0 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Кубок Урал 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Урал Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:2 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|6.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|8.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Урал
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|13.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|11
|0
|4
|7
|4 - 18
|4
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 Урал
Исход игры
Арсенал Тула
65.9% (108)
Ничья
26.2% (43)
Урал
7.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.13% (77)
Меньше
51.88% (83)
Обе команды забьют
Да
70.63% (113)
Нет
29.38% (47)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
35.4% (58)
1:0 Арсенал Тула
23.8% (39)
1:1 Ничья
22% (36)
1:2 Урал
6.7% (11)
2:0 Арсенал Тула
2.4% (4)
2:2 Ничья
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
3:2 Арсенал Тула
1.2% (2)
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