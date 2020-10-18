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Арсенал Тула
1:0
Перерыв

Стадион:
Урал
0'
15' Желтая карточка
Страндберг Стефан
29' Желтая карточка
Ломовицкий Александр
1:0
36' Гол
Ломовицкий Александр
39' Желтая карточка
Панченко Кирилл
50
Шамов
Егор
92
Рассказов
Николай
6
Беляев
Максим
8
Григалава
Гиа
4
Бауэр
Роберт
28
Пантелеев
Владислав
21
Кадири
Мохаммед
7
Ломовицкий
Александр
13
Панченко
Кирилл
10
Кангва
Эванс
19
Джорджевич
Лука
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
44
Рыков
Владимир
4
Страндберг
Стефан
13
Калинин
Игорь
18
Йовичич
Бранко
8
Емельянов
Роман
5
Егорычев
Андрей
19
Мишкич
Даниэль
11
Ефремов
Дмитрий
10
Бикфалви
Эрик
Арсенал Тула
4-2-3-1
Урал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.27
2. Ткачёв Сергей 2 0.18
3. Кадири Мохаммед 2 0.18
4. Лесовой Даниил 2 (1) 0.18
5. Ковалёв Юрий 1 0.09
6. Кангва Кингс 1 0.09
7. Луценко Евгений 1 0.09
8. Хлусевич Даниил 1 0.09
9. Пантелеев Владислав 0 0
10. Сокол Артём 0 0
11. Громыко Валерий 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.27
2. Страндберг Стефан 1 0.09
3. Панюков Андрей 1 0.09
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.09
5. Егорычев Андрей 1 0.09
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Мишкич Даниэль 0 0
8. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Кингс 3 1
2. Кангва Эванс 3 1
3. Бауэр Роберт 4 0
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Чаушич Горан 3 0
6. Сокол Артём 3 0
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Беляев Максим 2 0
9. Громыко Валерий 2 0
10. Денисов Александр 1 0
11. Комбаров Кирилл 1 0
12. Бурлак Тарас 1 0
13. Григалава Гиа 1 0
14. Луценко Евгений 1 0
15. Горбатенко Игорь 1 0
16. Ткачёв Сергей 1 0
17. Ковалёв Юрий 1 0
18. Костадинов Георги 1 0
19. Злобин Николай 1 0
20. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
21. Пантелеев Владислав 1 0
22. Ломовицкий Александр 1 0
Урал
# Игрок      
1. Страндберг Стефан 2 1
2. Емельянов Роман 2 1
3. Рыков Владимир 3 0
4. Кулаков Денис 2 0
5. Бикфалви Эрик 2 0
6. Араторе Марко 2 0
7. Помазун Илья 2 0
8. Мишкич Даниэль 2 0
9. Егорычев Андрей 2 0
10. Годзюр Ярослав 1 0
11. Панюков Андрей 1 0
12. Ароян Вараздат 1 0
13. Евсеев Алексей 1 0
14. Подберёзкин Вячеслав 1 0
15. Золотов Николай 1 0
16. Калинин Игорь 1 0
17. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Урал 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит
Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Урал 1:3 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 2:2 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 1:1 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Кубок
Арсенал Тула 0:0 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Кубок Урал 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Урал Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:2 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
4. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
7. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
8. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Арсенал Тула 1:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Урал 0:1 Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
13. Тамбов 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор 0:0 Заявка 11 0 4 7 4 - 18 4
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Урал" из Екатеринбурга. Единственный мяч на данный момент забил Александр Ломовицкий, при этом это был единственный удар в створ за весь первый тайм. Это как раз и подтверждает тот факт, что игра у нас пока довольно посредственная, будем ждать более яркого второго тайма и ещё парочки забитых мячей. 
  • 45'
    Ефремов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Григалава головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Сергей Лапочкин к основному времени первого тайма. 
  • Судья
    44'
    Джорджевич в борьбе со Страндбергом получил по ногам в центре поля, но Сергей Лапочкин показал, что нужно играть дальше. 
  • 43'
    Кулаков выполнил плохую передачу в центр штрафной площади с правого фланга, игроки "Арсенала" перехватили мяч, но не смогли провести контратаку. 
  • Опасный момент
    42'
    Пантелеев перехватил мяч у Страндберга в борьбе у штрафной площади "Урала", сразу же следом Владислав немного продвинулся вперёд и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 41'
    Бауэр с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Панченко вновь проиграл верховую борьбу за мяч, но затем подбор был за Джорджевичем, который всё же довёл мяч до Кирилла, но удар по воротам у Панченко не получился. 
  • 40'
    Мишкич из центра поля выполнил заброс на ход Кулакову по правому флангу, но Кангва успел отойти назад и выбить мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    39'
    Форвард "Арсенала" Кирилл Панченко получил жёлтую карточку за грубую игру при борьбе за верховой мяч в последующем эпизоде. 
  • 38'
    Кангва на левом фланге вновь смог обыграть Кулакова, а затем Эванс выполнил подачу к левому углу штрафной площади на Панченко, но Рыков выиграл верховую борьбу за мяч. 
  • 37'
    Пока же "Урал" вновь пытается перестроиться, особо активно прессинговать гости своего соперника по-прежнему не хотят. 
  • 36'
    Удалось всё же "Арсеналу" реализовать своё небольшое игровое преимущество, посмотрим, чем будет отвечать "Урал". 
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Ломовицкий!!! Панченко выполнил передачу на ход Кангва по левому флангу, Эванс удачно ушёл от Кулакова, вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил передачу в центр штрафной на Ломовицкого, который уверенно пробил в правый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Егорычев попытался отыграться с Мишкичем при проходе вперёд по правому флангу, но Бауэр смог грамотно поставить корпус, Даниэль в итоге нарушил правила. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Бикфалви получил по ногам в центре поля от Беляева. Игроки "Урала" вновь достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 32'
    Кангва при смещении с левого фланга в центр полез сразу на троих соперников, неудивительно, что Эванс в итоге потерял мяч. 
  • 31'
    Пантелеев выполнил передачу на ход Рассказову по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
  • 30'
    Приходится "Арсеналу" немного поиграть на отбой, "Урал" начинает постепенно более активно играть в атаке. 
  • 29'
    Мишкич выполнил передачу на ход Кулакову по правому флангу, пас был не самым лучшим, а поэтому Кангва легко перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Джорджевич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Кулаковым Лука потерял мяч, а затем форвард "Арсенала" потерял мяч. 
  • 27'
    Емельянов попытался разогнать атаку своей команды через левый фланг, но Кадири накрыл соперника и выбил мяч на половину поля гостей. 
  • Желтая карточка
    26'
    Форвард "Арсенала" Александр Ломовицкий получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Урала" против Калинина. 
  • Угловой
    25'
    Угловой у ворот "Арсенала". Кулаков выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Дмитрий Ефремов получил небольшое рассечение в одном из единоборств, Сергей Лапочкин отправил игрока "Урала" за пределы поля. 
  • 23'
    Болельщики "Арсенала" активно гонят свою команду вперёд, хотят они увидеть забитый мяч в ворота "Урала". 
  • Опасный момент
    22'
    Кангва с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Эванс выполнил передачу в центр по линии штрафной, Емельянов неосмотрительно сыграл пяткой и по сути просто сбросил мяч на Кадири, который сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
  • 21'
    Ломовицкий прошёл вперёд по правому флангу, а затем Александр в борьбе выполнил неудачную подачу в штрафную площадь "Урала", мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 20'
    Игроки "Арсенала" вновь контролируют мяч в центре поля, "Урал" же пока не собирается идти в высокий прессинг. 
  • Угловой
    19'
    Угловой у ворот "Арсенала". Кулаков выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Панченко не в первый раз в центре поля огрел по ногам Емельянова. Пока по скорости Кирилл проигрывает своему сопернику. 
  • Офсайд
    17'
    Йовичич с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кулаков оказался в офсайде. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Бауэру досталось по ногам в борьбе с Йовичичем. На минуту фланговый защитник "Арсенала" покинул пределы поля, но в итоге Мориц показал, что он готов играть дальше. 
  • 15'
    В среднем темпе проходит наша игра, пока обе команды играют больше от обороны, все понимают, что сегодня нужно набирать хоть какие-то очки. 
  • 14'
    Калинин прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади, в обороне "Арсенал" продолжает играть уверенно, мяч вновь был перехвачен. 
  • 13'
    Панченко со стандарта пробил в левый угол ворот, но Помазун грамотно выставил "стенку" из своих игроков, мяч в итоге в неё и попал. 
  • Желтая карточка
    12'
    Защитник "Урала" Стефан Страндберг получил жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной площади против Джорджевича. 
  • 11'
    Игроки "Арсенала" на старте матча чуть больше времени проводят с мячом, но толку от этого пока не очень много. 
  • 10'
    Кангва с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Джорджевич теперь уже нарушил правила на половине поля "Урала" против Емельянова. Гости быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Емельянов в центре поля нарушил правила против Панченко. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    7'
    Сергей Лапочкин выдержал небольшую паузу, послушал судей из комнаты VAR и убедился, что офсайд действительно был. 
  • Офсайд
    6'
    Бикфалви при смещении в центр с правого фланга удачно отыгрался с Ефремовым, ответную передачу Эрик получил уже на правом углу штрафной площади, а затем Бикфалви отправил мяч в сетку, всё было бы хорошо для гостей, но румын оказался в офсайде. 
  • 5'
    Йовичич теперь уже с левого фланга выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, но Калинин в окружении соперников не смог головой пробить по воротам. 
  • 4'
    Пантелеев из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Панченко, но защитники "Урала" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот "Урала". Пантелеев выполнил подачу к правому углу вратарской, Бикфалви головой выбил мяч за пределы штрафной площади, первым на подборе был Бауэр, но его удар пришёлся в защитника "Урала". 
  • 2'
    В Туле далеко не в первый раз возникают проблемы с сеткой у одних из ворот, плюс сегодня довольно сильный ветер, а поэтому вновь начало матча немного задержалось. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Арсенал" и "Урал" будут бороться за три очка, обе команды не особо удачно идут в чемпионате России, а поэтому им нужно побеждать и отрываться от зоны переходных матчей. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.25 4.05
2.50 2.50 3.80
2.13 3.26 3.98

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.90 1.25 6.10 1.13 1.77 2.04 2.05 1.82 1.76 2.14 1.22 4.20 1.27 3.80 1.05 9.50 1.06 8.20 1.02 13.00 1.01 16.00
7.50 1.09 5.95 1.14 2.72 1.47 2.02 1.81 1.62 2.44 1.28 3.72 1.21 4.55 1.07 9.00 1.06 9.90 1.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 1.59 2.35 1.03 12.00 1.10 8.60 1.01 15.00
2.48 1.54 1.63 2.26 1.31 3.45 1.08 8.00 1.05 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.15 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
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Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 Урал

Исход игры
Арсенал Тула
65.9% (108)
Ничья
26.2% (43)
Урал
7.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.13% (77)
Меньше
51.88% (83)
Обе команды забьют
Да
70.63% (113)
Нет
29.38% (47)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
35.4% (58)
1:0 Арсенал Тула
23.8% (39)
1:1 Ничья
22% (36)
1:2 Урал
6.7% (11)
2:0 Арсенал Тула
2.4% (4)
2:2 Ничья
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
3:2 Арсенал Тула
1.2% (2)
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