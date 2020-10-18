Ротор
0:0
Перерыв
Стадион: Волгоград Арена
Тамбов
21' Желтая карточкаЖигулёв Илья
27' Желтая карточкаАроян Вараздат
0:0
28' Не забитый пенальтиДавиташвили Зурико
34' Желтая карточкаМакаров Сергей
27
Гогуа
Седрик
28
Байрыев
Азат
20
Жигулёв
Илья
96
Фламарион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
-
20 Жигулёв ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Ход матча
21'
27'
28'
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.18
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.09
|3.
|Фламарион
|1
|0.09
|4.
|Николаев Олег
|0
|0
|5.
|Степанов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|2
|0.18
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.18
|3.
|Карасёв Павел
|1
|0.09
|4.
|Панченко Кирилл
|1
|0.09
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.09
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.09
|7.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|8.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|3.
|Жигулёв Илья
|3
|0
|4.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|5.
|Манучарян Армен
|1
|1
|6.
|Алейник Олег
|2
|0
|7.
|Байрыев Азат
|2
|0
|8.
|Макаров Сергей
|2
|0
|9.
|Степанов Данил
|2
|0
|10.
|Песегов Евгений
|1
|0
|11.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|12.
|Муллин Камиль
|1
|0
|13.
|Пискунов Антон
|1
|0
|14.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|15.
|Серченков Сергей
|1
|0
|16.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|17.
|Николаев Олег
|1
|0
|18.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|19.
|Фламарион
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|2.
|Шляков Евгений
|2
|0
|3.
|Чуперка Валерий
|2
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|2
|0
|5.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|6.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|7.
|Балашов Виталий
|1
|0
|8.
|Чичерин Никита
|1
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|10.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|11.
|Чагров Никита
|1
|0
|12.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|13.
|Костюков Михаил
|1
|0
|14.
|Карапетян Александр
|1
|0
|15.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|16.
|Онугха Герман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
|Тамбов
|25% (2)
|0
|25% (2)
|0
|0
|50% (4)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор
Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов
Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Последние игры между собой
Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|6.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|8.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Урал
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|13.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|0:0 Заявка
|11
|0
|4
|7
|4 - 18
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.90
|1.25
|—
|—
|4.70
|1.19
|—
|—
|1.68
|2.18
|2.04
|1.83
|1.73
|2.18
|1.66
|2.21
|1.19
|4.60
|1.17
|5.00
|1.04
|10.00
|1.02
|11.00
|1.01
|13.00
|1.01
|19.50
|6.55
|1.12
|—
|—
|5.40
|1.16
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.70
|2.16
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.17
|5.25
|1.15
|5.70
|1.04
|12.00
|1.02
|13.75
|1.00
|19.75
|3.61
|1.30
|3.00
|1.40
|2.39
|1.61
|1.83
|2.04
|1.57
|2.45
|1.39
|3.07
|1.41
|2.96
|1.52
|2.62
|1.14
|5.87
|—
|—
|1.14
|6.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор 0:0 Тамбов
Исход игры
Ротор
34% (55)
Ничья
48.1% (78)
Тамбов
17.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
21.02% (33)
Меньше
78.98% (124)
Обе команды забьют
Да
59.24% (93)
Нет
40.76% (64)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (61)
1:0 Ротор
20.4% (33)
2:1 Ротор
10.5% (17)
0:0 Ничья
8.6% (14)
1:2 Тамбов
7.4% (12)
0:1 Тамбов
7.4% (12)
2:0 Ротор
1.2% (2)
0:2 Тамбов
1.2% (2)
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