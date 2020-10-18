Каплиенко от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Манучарян снова отправил мяч за пределы поля.

Байрыев выбил мяч из штрафной площади после навеса Каплиенко от углового флага.

44' Быструю контратаку разогнал Давиташвили. Зурико покатил мяч на Муллина, который справа с семнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

43' Следующая подача Каплиенко от углового флага до партнёров не дошла.

42' Онугха заработал угловой удар. Каплиенко навесил на ближнюю штангу. Хозяева выбивают мяч снова за пределы поля.

41' Давиташвили со штрафного с двадцати четырёх- метров пробил в стенку.

40' Хозяева исполнили угловой удар. Мяч выбит из штрафной площади.

39' РЫЖИКОВ!!! Муллин слева из-за пределов штрафной площади пробил по воротам. Фламарион неожиданно выскакивает и подставляет ногу, переправляя мяч. Рыжиков реагирует и ногой парирует удар!

38' Передачу Тетрашвили вперёд по правому флангу на Карасёва перехватил Степанов.

36' Гости исполнили угловой удар. После очень высокой подачи защитники "Ротора" выбили мяч из штрафной площади.

35' Макаров на чужой половине поля руками схватил Костюкова и получил жёлтую карточку за срыв атаки.

34' Разыграли хозяева угловой удар. Навес Фламариона в штрафную площадь получился очень слабым.

32' В центр поля переместилась борьба. Обе команды применяют активный прессинг.

30' Гости с мячом перешли на чужую половину поля, но к штрафной площади "Ротора" пока не приближаются.

28' Рыжиков парировал удар Давиташвили с одиннадцатиметровой отметки. Жигулёв оказался первым на добивании, но головой пробил немного выше перекладины.

27' Ароян получил жёлтую карточку.

26' Давиташвили слева с линии штрафной площади пробил в дальнюю штангу. Жигулёв рванул на добивание, но был задержан Арояном. Пенальти!

26' Рыбин справа навесил на Онугху, которому не удалось направить мяч головой в сторону ворот.

25' Жигулёв в центре поля попал по ноге Таказову.

24' 75%-25% - такое преимущество по владению мячом у хозяев к середине первого тайма. Воплотить это преимущество на табло пока не удаётся.

22' Тетрашвили медики оказывают помощь. Пауза в матче.

21' Жигулёв в центральном круге попал локтем по лицу Тетрашвили и получил первую жёлтую карточку в матче.

20' Прострел Манучаряна справа в штрафную площадь прервал Чуперка.

19' Давиташвили справа со штрафного навесил к воротам, где Таказов опередил Гогуа и выбил мяч из штрафной площади.

18' Тетрашвили на фланге врезал по ногам Муллину.

17' Таказов в центре поля ударил по ногам Жигулёва.

15' Каплиенко исполнил навес со штрафного к воротам. После нескольких отскоков Костюков пробил в Кондрича.

14' Гогуа у штрафной площади влетел в Костюкова. Тридцать пять метров до ворот.

13' Муллин слева ворвался в штрафную площадь, но завозился с обработкой мяча и лишился соперниками футбольного снаряда.

12' Костюков на левом фланге атаки подыграл себе рукой.

11' Жигулёв с двадцати четырёх метров пробил немного выше перекладины.

10' Гогуа исполнил заброс вперёд налево. Жигулёву аут заработать не удалось.

9' Быструю атаку провели хозяева. Слева мяч получил Муллин и с пятнадцати метров пробил мимо Рыжикова в дальнюю штангу.

8' Алейник на чужой половине поля сбил Чуперку.

7' "Ротор" продолжает больше контролировать мяч. Впереди у хозяев остро сыграть пока не получается.

5' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Во время подачи перед воротами зафиксирован фол со стороны атакующей команды.

4' После заброса слева к воротам не получился удар в касание у Онугхи. Мяч от Гогуа улетел за пределы поля.

3' "Ротор" уверенно с мячом проводит стартовые минуты. Впереди больше хозяева стараются использовать правый фланг.

2' "Ротор" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Тамбов" - в красной форме.