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Ротор
0:0
Перерыв

Стадион:
Тамбов
0'
21' Желтая карточка
Жигулёв Илья
27' Желтая карточка
Ароян Вараздат
0:0
28' Не забитый пенальти
Давиташвили Зурико
34' Желтая карточка
Макаров Сергей
93
Кондрич
Йосип
25
Степанов
Данил
27
Гогуа
Седрик
28
Байрыев
Азат
3
Манучарян
Армен
20
Жигулёв
Илья
8
Алейник
Олег
77
Давиташвили
Зурико
13
Макаров
Сергей
72
Муллин
Камиль
96
Фламарион
1
Рыжиков
Сергей
2
Рыбин
Алексей
30
Таказов
Сослан
18
Ароян
Вараздат
29
Каплиенко
Александр
5
Шляков
Евгений
25
Карасёв
Павел
3
Тетрашвили
Гурам
92
Чуперка
Валерий
77
Костюков
Михаил
9
Онугха
Герман
Ротор
5-3-2
Тамбов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.18
2. Серченков Сергей 1 0.09
3. Фламарион 1 0.09
4. Николаев Олег 0 0
5. Степанов Данил 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.18
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.18
3. Карасёв Павел 1 0.09
4. Панченко Кирилл 1 0.09
5. Костюков Михаил 1 0.09
6. Грицаенко Алексей 1 0.09
7. Каплиенко Александр 0 0
8. Рыбин Алексей 0 0
9. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Кверквелия Соломон 3 0
3. Жигулёв Илья 3 0
4. Кожемякин Олег 3 0
5. Манучарян Армен 1 1
6. Алейник Олег 2 0
7. Байрыев Азат 2 0
8. Макаров Сергей 2 0
9. Степанов Данил 2 0
10. Песегов Евгений 1 0
11. Султонов Мухаммад 1 0
12. Муллин Камиль 1 0
13. Пискунов Антон 1 0
14. Матрикарди Патрисио 1 0
15. Серченков Сергей 1 0
16. Микелтадзе Бека 1 0
17. Николаев Олег 1 0
18. Колесниченко Кирилл 1 0
19. Фламарион 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ойеволе Адессойе 2 0
2. Шляков Евгений 2 0
3. Чуперка Валерий 2 0
4. Каплиенко Александр 2 0
5. Грицаенко Алексей 0 1
6. Рыжиков Сергей 1 0
7. Балашов Виталий 1 0
8. Чичерин Никита 1 0
9. Рыбин Алексей 1 0
10. Ароян Вараздат 1 0
11. Чагров Никита 1 0
12. Тетрашвили Гурам 1 0
13. Костюков Михаил 1 0
14. Карапетян Александр 1 0
15. Кабахидзе Владимир 1 0
16. Онугха Герман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0
 Тамбов 25% (2) 0 25% (2) 0 0 50% (4)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор
Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов
Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов

Последние игры между собой

Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:2 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 2:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
4. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
7. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
8. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Арсенал Тула 1:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Урал 0:1 Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
13. Тамбов 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор 0:0 Заявка 11 0 4 7 4 - 18 4
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ротор" - "Тамбов" - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Байрыев выбил мяч из штрафной площади после навеса Каплиенко от углового флага.
  • Угловой
    45'
    Каплиенко от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Манучарян снова отправил мяч за пределы поля.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Казарцев в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Манучарян на чужой половине поля сбил Шлякова.
  • Опасный момент
    44'
    Быструю контратаку разогнал Давиташвили. Зурико покатил мяч на Муллина, который справа с семнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Угловой
    43'
    Следующая подача Каплиенко от углового флага до партнёров не дошла.
  • Угловой
    42'
    Онугха заработал угловой удар. Каплиенко навесил на ближнюю штангу. Хозяева выбивают мяч снова за пределы поля.
  • 41'
    Давиташвили со штрафного с двадцати четырёх- метров пробил в стенку.
  • Угловой
    40'
    Хозяева исполнили угловой удар. Мяч выбит из штрафной площади.
  • Опасный момент
    39'
    РЫЖИКОВ!!! Муллин слева из-за пределов штрафной площади пробил по воротам. Фламарион неожиданно выскакивает и подставляет ногу, переправляя мяч. Рыжиков реагирует и ногой парирует удар!
  • 38'
    Передачу Тетрашвили вперёд по правому флангу на Карасёва перехватил Степанов.
  • Угловой
    36'
    Гости исполнили угловой удар. После очень высокой подачи защитники "Ротора" выбили мяч из штрафной площади.
  • Желтая карточка
    35'
    Макаров на чужой половине поля руками схватил Костюкова и получил жёлтую карточку за срыв атаки.
  • Угловой
    34'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Фламариона в штрафную площадь получился очень слабым.
  • 32'
    В центр поля переместилась борьба. Обе команды применяют активный прессинг.
  • 30'
    Гости с мячом перешли на чужую половину поля, но к штрафной площади "Ротора" пока не приближаются.
  • Не забитый пенальти
    28'
    Рыжиков парировал удар Давиташвили с одиннадцатиметровой отметки. Жигулёв оказался первым на добивании, но головой пробил немного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    27'
    Ароян получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    26'
    Давиташвили слева с линии штрафной площади пробил в дальнюю штангу. Жигулёв рванул на добивание, но был задержан Арояном. Пенальти!
  • 26'
    Рыбин справа навесил на Онугху, которому не удалось направить мяч головой в сторону ворот.
  • Фол, нарушение
    25'
    Жигулёв в центре поля попал по ноге Таказову.
  • 24'
    75%-25% - такое преимущество по владению мячом у хозяев к середине первого тайма. Воплотить это преимущество на табло пока не удаётся.
  • Травма, повреждение
    22'
    Тетрашвили медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    21'
    Жигулёв в центральном круге попал локтем по лицу Тетрашвили и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 20'
    Прострел Манучаряна справа в штрафную площадь прервал Чуперка.
  • 19'
    Давиташвили справа со штрафного навесил к воротам, где Таказов опередил Гогуа и выбил мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    18'
    Тетрашвили на фланге врезал по ногам Муллину.
  • Фол, нарушение
    17'
    Таказов в центре поля ударил по ногам Жигулёва.
  • 15'
    Каплиенко исполнил навес со штрафного к воротам. После нескольких отскоков Костюков пробил в Кондрича.
  • Фол, нарушение
    14'
    Гогуа у штрафной площади влетел в Костюкова. Тридцать пять метров до ворот.
  • 13'
    Муллин слева ворвался в штрафную площадь, но завозился с обработкой мяча и лишился соперниками футбольного снаряда.
  • Фол, нарушение
    12'
    Костюков на левом фланге атаки подыграл себе рукой.
  • Опасный момент
    11'
    Жигулёв с двадцати четырёх метров пробил немного выше перекладины.
  • 10'
    Гогуа исполнил заброс вперёд налево. Жигулёву аут заработать не удалось.
  • Штанга
    9'
    Быструю атаку провели хозяева. Слева мяч получил Муллин и с пятнадцати метров пробил мимо Рыжикова в дальнюю штангу.
  • Фол, нарушение
    8'
    Алейник на чужой половине поля сбил Чуперку.
  • 7'
    "Ротор" продолжает больше контролировать мяч. Впереди у хозяев остро сыграть пока не получается.
  • Угловой
    5'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. Во время подачи перед воротами зафиксирован фол со стороны атакующей команды.
  • 4'
    После заброса слева к воротам не получился удар в касание у Онугхи. Мяч от Гогуа улетел за пределы поля.
  • 3'
    "Ротор" уверенно с мячом проводит стартовые минуты. Впереди больше хозяева стараются использовать правый фланг.
  • 2'
    "Ротор" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Тамбов" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Волгоград Арене"!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Макаров Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Давиташвили Зурико пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    27'
    Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Жигулёв Илья получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volgograd Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.20 2.95 2.50
3.30 2.50 3.00
2.51 3.14 3.20
3.52 2.39 2.91

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.90 1.25 4.70 1.19 1.68 2.18 2.04 1.83 1.73 2.18 1.66 2.21 1.19 4.60 1.17 5.00 1.04 10.00 1.02 11.00 1.01 13.00 1.01 19.50
6.55 1.12 5.40 1.16 2.34 1.67 1.70 2.16 1.42 2.91 1.17 5.25 1.15 5.70 1.04 12.00 1.02 13.75 1.00 19.75
3.61 1.30 3.00 1.40 2.39 1.61 1.83 2.04 1.57 2.45 1.39 3.07 1.41 2.96 1.52 2.62 1.14 5.87 1.14 6.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.47 2.70 1.02 13.00 1.04 11.00 1.01 15.00
2.28 1.63 1.52 2.45 1.24 4.05 1.06 9.10 1.04 11.25
1.20 4.69 1.37 3.14 1.12 6.36 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 1.37 2.95 1.10 6.10
2.77 1.44 1.95 1.85 1.38 2.95 1.15 5.65 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
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Прогнозы на матч Ротор 0:0 Тамбов

Исход игры
Ротор
34% (55)
Ничья
48.1% (78)
Тамбов
17.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
21.02% (33)
Меньше
78.98% (124)
Обе команды забьют
Да
59.24% (93)
Нет
40.76% (64)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (61)
1:0 Ротор
20.4% (33)
2:1 Ротор
10.5% (17)
0:0 Ничья
8.6% (14)
1:2 Тамбов
7.4% (12)
0:1 Тамбов
7.4% (12)
2:0 Ротор
1.2% (2)
0:2 Тамбов
1.2% (2)
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