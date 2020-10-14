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Ротор
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.2
2. Серченков Сергей 1 0.1
3. Фламарион 1 0.1
4. Николаев Олег 0 0
5. Степанов Данил 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.2
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.2
3. Карасёв Павел 1 0.1
4. Панченко Кирилл 1 0.1
5. Костюков Михаил 1 0.1
6. Грицаенко Алексей 1 0.1
7. Каплиенко Александр 0 0
8. Рыбин Алексей 0 0
9. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Кверквелия Соломон 3 0
3. Кожемякин Олег 3 0
4. Манучарян Армен 1 1
5. Алейник Олег 2 0
6. Байрыев Азат 2 0
7. Жигулёв Илья 2 0
8. Макаров Сергей 2 0
9. Степанов Данил 2 0
10. Песегов Евгений 1 0
11. Султонов Мухаммад 1 0
12. Муллин Камиль 1 0
13. Пискунов Антон 1 0
14. Матрикарди Патрисио 1 0
15. Серченков Сергей 1 0
16. Микелтадзе Бека 1 0
17. Николаев Олег 1 0
18. Колесниченко Кирилл 1 0
19. Фламарион 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ойеволе Адессойе 2 0
2. Шляков Евгений 2 0
3. Чуперка Валерий 2 0
4. Каплиенко Александр 2 0
5. Грицаенко Алексей 0 1
6. Рыжиков Сергей 1 0
7. Балашов Виталий 1 0
8. Чичерин Никита 1 0
9. Рыбин Алексей 1 0
10. Чагров Никита 1 0
11. Тетрашвили Гурам 1 0
12. Костюков Михаил 1 0
13. Карапетян Александр 1 0
14. Кабахидзе Владимир 1 0
15. Онугха Герман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0
 Тамбов 25% (2) 0 25% (2) 0 0 50% (4)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор
Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов
Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов

Последние игры между собой

Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:2 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 2:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 9 15
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 72
    Ротор 43.1% (31)
    X 41.7% (30)
    Тамбов 15.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Тамбов
    2.69
    3.14
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.55 3.00 3.10
    2.69 3.14 2.98
    2.68 3.07 2.94

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.90 1.07 5.40 1.16 2.48 1.53 2.21 1.71 1.88 1.98 1.66 2.21 1.47 2.60 1.21 4.30 1.15 5.20 1.05 9.40 1.04 10.00 1.01 17.50
    6.95 1.10 5.40 1.16 2.49 1.55 1.85 1.97 1.52 2.71 1.22 4.40 1.16 5.40 1.05 11.00 1.04 12.00 1.00 19.75
    7.26 1.11 2.56 1.53 2.22 1.68 1.88 1.97 1.63 2.33 1.49 2.69 1.17 5.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.55 2.45 1.28 3.60 1.04 9.10
    2.38 1.58 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.75
    2.44 1.58 2.01 1.85 1.55 2.52 1.36 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.81 1.42 2.75 1.13 5.50
    2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83 1.15 5.65 1.10 7.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.17 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
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    Прогнозы на матч Ротор - Тамбов

    Исход игры
    Ротор
    43.1% (31)
    Ничья
    41.7% (30)
    Тамбов
    15.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.64% (17)
    Меньше
    75.36% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    57.97% (40)
    Нет
    42.03% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (23)
    1:0 Ротор
    23.6% (17)
    2:1 Ротор
    15.3% (11)
    0:1 Тамбов
    8.3% (6)
    0:0 Ничья
    5.6% (4)
    1:2 Тамбов
    5.6% (4)
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