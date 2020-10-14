Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.2
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.1
|3.
|Фламарион
|1
|0.1
|4.
|Николаев Олег
|0
|0
|5.
|Степанов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|2
|0.2
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.2
|3.
|Карасёв Павел
|1
|0.1
|4.
|Панченко Кирилл
|1
|0.1
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.1
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.1
|7.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|8.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|3.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|4.
|Манучарян Армен
|1
|1
|5.
|Алейник Олег
|2
|0
|6.
|Байрыев Азат
|2
|0
|7.
|Жигулёв Илья
|2
|0
|8.
|Макаров Сергей
|2
|0
|9.
|Степанов Данил
|2
|0
|10.
|Песегов Евгений
|1
|0
|11.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|12.
|Муллин Камиль
|1
|0
|13.
|Пискунов Антон
|1
|0
|14.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|15.
|Серченков Сергей
|1
|0
|16.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|17.
|Николаев Олег
|1
|0
|18.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|19.
|Фламарион
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|2.
|Шляков Евгений
|2
|0
|3.
|Чуперка Валерий
|2
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|2
|0
|5.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|6.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|7.
|Балашов Виталий
|1
|0
|8.
|Чичерин Никита
|1
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|10.
|Чагров Никита
|1
|0
|11.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|12.
|Костюков Михаил
|1
|0
|13.
|Карапетян Александр
|1
|0
|14.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|15.
|Онугха Герман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
|Тамбов
|25% (2)
|0
|25% (2)
|0
|0
|50% (4)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +6 =6 -8Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор
Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =2 -13Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов
Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Последние игры между собой
Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 9
|15
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.90
|1.07
|5.40
|1.16
|2.48
|1.53
|2.21
|1.71
|1.88
|1.98
|1.66
|2.21
|1.47
|2.60
|1.21
|4.30
|1.15
|5.20
|1.05
|9.40
|1.04
|10.00
|1.01
|17.50
|6.95
|1.10
|5.40
|1.16
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.85
|1.97
|—
|—
|1.52
|2.71
|1.22
|4.40
|1.16
|5.40
|1.05
|11.00
|1.04
|12.00
|1.00
|19.75
|7.26
|1.11
|—
|—
|2.56
|1.53
|2.22
|1.68
|1.88
|1.97
|1.63
|2.33
|1.49
|2.69
|—
|—
|1.17
|5.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор - Тамбов
Исход игры
Ротор
43.1% (31)
Ничья
41.7% (30)
Тамбов
15.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.64% (17)
Меньше
75.36% (52)
Обе команды забьют
Да
57.97% (40)
Нет
42.03% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (23)
1:0 Ротор
23.6% (17)
2:1 Ротор
15.3% (11)
0:1 Тамбов
8.3% (6)
0:0 Ничья
5.6% (4)
1:2 Тамбов
5.6% (4)
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