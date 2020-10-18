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ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Динамо Москва
0'
1:0
3' Гол
Чалов Фёдор
10'
35
Акинфеев
Игорь
5
Васин
Виктор
62
Карпов
Вадим
78
Дивеев
Игорь
20
Кучаев
Константин
98
Обляков
Иван
8
Влашич
Никола
22
Марадишвили
Константин
19
Зайнутдинов
Бактиёр
9
Чалов
Фёдор
11
Эджуке
Чидера
1
Шунин
Антон
79
Слепов
Сергей
18
Ордец
Иван
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
9
Нжи
Клинтон
Муа
8
Моро
Никола
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
19
Лесовой
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
ЦСКА Москва
3-5-2
Динамо Москва
4-5-1

Ход матча

3'
Чалов Фёдор
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 4 0.36
2. Кучаев Константин 4 0.36
3. Бистрович Кристиян 2 0.18
4. Дзагоев Алан 1 0.09
5. Магнуссон Хёрдур 1 0.09
6. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.09
7. Эджуке Чидера 1 0.09
8. Шкурин Илья 1 0.09
9. Марадишвили Константин 1 0.09
10. Чалов Фёдор 0 0
11. Обляков Иван 0 0
12. Фернандес Марио 0 0
13. Сигурдссон Арнор 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.18
2. Грулёв Вячеслав 1 0.09
3. Игбун Сильвестр 1 0.09
4. Ордец Иван 1 0.09
5. Шунич Тони 1 0.09
6. Комличенко Николай 1 0.09
7. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.09
8. Шиманьски Себастиан 0 0
9. Фомин Даниил 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 5 0
2. Бистрович Кристиян 3 1
3. Тикнизян Наяир 3 0
4. Щенников Георгий 2 0
5. Влашич Никола 2 0
6. Обляков Иван 2 0
7. Дивеев Игорь 2 0
8. Магнуссон Хёрдур 0 1
9. Акинфеев Игорь 1 0
10. Карпов Вадим 1 0
11. Фернандес Марио 1 0
12. Сигурдссон Арнор 1 0
13. Чалов Фёдор 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 5 1
2. Каборе Шарль 3 0
3. Нжи Клинтон Муа 3 0
4. Евгеньев Роман 3 0
5. Комличенко Николай 1 1
6. Скопинцев Дмитрий 1 1
7. Ордец Иван 2 0
8. Фомин Даниил 2 0
9. Филипп Максимилиан 2 0
10. Грулёв Вячеслав 2 0
11. Моро Никола 2 0
12. Шиманьски Себастиан 2 0
13. Лесовой Даниил 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Плиев Заурбек 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3)
 Динамо Москва 0 0 66.67% (6) 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 11 6 2 3 16 - 8 20
5. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Динамо Москва 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 5 18
7. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
8. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Первый тайм
  • 11'
    Лесовой в центре поля легко ушёл от Васина, затем Даниил выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Грулёва, Вячеслав не смог уйти от Дивеева, а подача во вратарскую оказалась безадресной, там был только Акинфеев. 
  • 10'
    Эджуке и Чалов попытались что-то придумать на правом фланге при развитии атаки, но трёх игроков "Динамо" пройти "армейцы" не смогли. 
  • Угловой
    9'
    Шиманьски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ЦСКА уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    8'
    Скопинцев с левого фланга выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Нжи на этот раз выполнил хороший удар в под левый угол ворот, но Акинфеев в прыжке смог перевести мяч на угловой. 
  • Судья
    7'
    Достаточно быстро Владислав Безбородов посмотрел повтор, было принято решение, что Кучаев все же нарушил правила против Фомина. 
  • Видеоповтор
    6'
    Владислав Безбородов после консультации с судьями из комнаты VAR отправился сам смотреть повтор. 
  • Опасный момент
    5'
    Кучаев на половине поля "Динамо" на грани фола отобрал мяч у Фомина, затем Константин прошёл немного вперёд и выполнил передачу в центр штрафной площади, Чалов обработал мяч, а затем пробил точно в правый угол ворот, Шунин был бессилен. 
  • 4'
    Шиманьски со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, но Нжи махнул мимо мяча из выгодной позиции, игроки ЦСКА выбили мяч к линии штрафной площади, теперь уже удар по воротам не получился у Лесового. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Влашич на левом фланге нарушил правила против Грулёва. Игроки "Динамо" заработали неплохой стандарт. 
  • 2'
    Александр Кульчий сегодня вновь будет исполнять обязанности главного тренера "Динамо", Сандро Шварц пока не может присутствовать на скамейке запасных. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. В случае победы ЦСКА сможет обойти "Локомотив" и выйти на третье место в турнирной таблице, но и "Динамо" нужно стараться закрепиться в зоне Лиги Европы, а поэтому "бело-голубым" также очень нужна победа сегодня. 
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Чалов Фёдор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VEB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.40 4.00
2.26 3.15 3.50
2.22 3.62 3.64
2.25 3.36 3.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.70 1.03 7.50 1.08 3.15 1.36 2.45 1.60 2.00 1.86 1.77 2.12 1.38 3.05 1.27 3.75 1.12 6.70 1.09 7.10 1.01 12.00
9.40 1.06 7.80 1.09 3.15 1.37 2.39 1.59 1.82 2.20 1.39 3.05 1.27 3.84 1.11 6.95 1.09 7.80 1.02 15.50
7.72 1.10 3.23 1.36 2.86 1.45 2.47 1.58 2.04 1.84 1.79 2.08 1.58 2.45 1.25 4.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.00 1.36 3.15 1.11 7.00
2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.10
2.77 1.48 2.27 1.67 1.77 2.14 1.49 2.73 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.46 1.51 1.60 2.25 1.25 3.90
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.20 5.20 1.16 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.95
Букмекер Да Нет
5.10 1.18
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва

Исход игры
ЦСКА Москва
75.2% (124)
Ничья
20% (33)
Динамо Москва
4.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (84)
Меньше
47.83% (77)
Обе команды забьют
Да
67.08% (108)
Нет
32.92% (53)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
39.4% (65)
1:0 ЦСКА Москва
24.8% (41)
1:1 Ничья
15.2% (25)
2:0 ЦСКА Москва
3.6% (6)
3:1 ЦСКА Москва
3.6% (6)
1:2 Динамо Москва
3.6% (6)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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