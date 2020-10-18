Достаточно быстро Владислав Безбородов посмотрел повтор, было принято решение, что Кучаев все же нарушил правила против Фомина.

Скопинцев с левого фланга выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Нжи на этот раз выполнил хороший удар в под левый угол ворот, но Акинфеев в прыжке смог перевести мяч на угловой.

Шиманьски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки ЦСКА уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Эджуке и Чалов попытались что-то придумать на правом фланге при развитии атаки, но трёх игроков "Динамо" пройти "армейцы" не смогли.

Лесовой в центре поля легко ушёл от Васина, затем Даниил выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Грулёва, Вячеслав не смог уйти от Дивеева, а подача во вратарскую оказалась безадресной, там был только Акинфеев.

6' Владислав Безбородов после консультации с судьями из комнаты VAR отправился сам смотреть повтор.

5' Кучаев на половине поля "Динамо" на грани фола отобрал мяч у Фомина, затем Константин прошёл немного вперёд и выполнил передачу в центр штрафной площади, Чалов обработал мяч, а затем пробил точно в правый угол ворот, Шунин был бессилен.

4' Шиманьски со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, но Нжи махнул мимо мяча из выгодной позиции, игроки ЦСКА выбили мяч к линии штрафной площади, теперь уже удар по воротам не получился у Лесового.

3' Влашич на левом фланге нарушил правила против Грулёва. Игроки "Динамо" заработали неплохой стандарт.

2' Александр Кульчий сегодня вновь будет исполнять обязанности главного тренера "Динамо", Сандро Шварц пока не может присутствовать на скамейке запасных.