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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 4 0.4
2. Кучаев Константин 4 0.4
3. Бистрович Кристиян 2 0.2
4. Дзагоев Алан 1 0.1
5. Магнуссон Хёрдур 1 0.1
6. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.1
7. Эджук Чидера 1 0.1
8. Шкурин Илья 1 0.1
9. Марадишвили Константин 1 0.1
10. Чалов Фёдор 0 0
11. Обляков Иван 0 0
12. Фернандес Марио 0 0
13. Сигурдссон Арнор 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.2
2. Грулёв Вячеслав 1 0.1
3. Игбун Сильвестр 1 0.1
4. Ордец Иван 1 0.1
5. Шунич Тони 1 0.1
6. Комличенко Николай 1 0.1
7. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.1
8. Шиманьски Себастиан 0 0
9. Фомин Даниил 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 5 0
2. Бистрович Кристиян 3 1
3. Тикнизян Наяир 3 0
4. Щенников Георгий 2 0
5. Влашич Никола 2 0
6. Обляков Иван 2 0
7. Дивеев Игорь 2 0
8. Магнуссон Хёрдур 0 1
9. Акинфеев Игорь 1 0
10. Карпов Вадим 1 0
11. Фернандес Марио 1 0
12. Сигурдссон Арнор 1 0
13. Чалов Фёдор 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 5 1
2. Каборе Шарль 3 0
3. Нжи Клинтон Муа 3 0
4. Евгеньев Роман 3 0
5. Комличенко Николай 1 1
6. Скопинцев Дмитрий 1 1
7. Ордец Иван 2 0
8. Фомин Даниил 2 0
9. Филипп Максимилиан 2 0
10. Грулёв Вячеслав 2 0
11. Моро Никола 2 0
12. Шиманьски Себастиан 2 0
13. Лесовой Даниил 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Плиев Заурбек 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3)
 Динамо Москва 0 0 66.67% (6) 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва
Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 9 15
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 72
    ЦСКА Москва 73.6% (53)
    X 20.8% (15)
    Динамо Москва 5.6% (4)
    0
    выиграет ЦСКА Москва, со счетом 3:2
    к гадалке не ходи...
    a.pershukov@yandex.ru #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.11
    3.52
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.06 3.35 3.85
    2.11 3.52 4.05
    2.03 3.44 3.90

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.00 1.06 6.20 1.11 2.70 1.44 2.06 1.79 1.78 2.10 1.59 2.37 1.27 3.60 1.19 4.40 1.05 8.00 1.04 8.70 1.01 15.50
    8.20 1.08 6.65 1.11 2.83 1.44 2.13 1.73 1.69 2.43 1.30 3.60 1.21 4.55 1.08 8.40 1.06 9.30 1.01 18.50
    2.88 1.43 2.53 1.54 2.15 1.73 1.83 2.04 1.63 2.33 1.46 2.80 1.20 4.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.60 2.33 1.28 3.45 1.06 8.50
    2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
    2.62 1.51 2.15 1.75 1.65 2.28 1.42 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.22
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    73.6% (53)
    Ничья
    20.8% (15)
    Динамо Москва
    5.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.97% (40)
    Меньше
    42.03% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    75.36% (52)
    Нет
    24.64% (17)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    43.1% (31)
    1:0 ЦСКА Москва
    16.7% (12)
    1:1 Ничья
    16.7% (12)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.6% (4)
    2:0 ЦСКА Москва
    4.2% (3)
    1:2 Динамо Москва
    2.8% (2)
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