к гадалке не ходи...
a.pershukov@yandex.ru #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|4
|0.4
|2.
|Кучаев Константин
|4
|0.4
|3.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.2
|4.
|Дзагоев Алан
|1
|0.1
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.1
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.1
|7.
|Эджук Чидера
|1
|0.1
|8.
|Шкурин Илья
|1
|0.1
|9.
|Марадишвили Константин
|1
|0.1
|10.
|Чалов Фёдор
|0
|0
|11.
|Обляков Иван
|0
|0
|12.
|Фернандес Марио
|0
|0
|13.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.2
|2.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.1
|3.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.1
|4.
|Ордец Иван
|1
|0.1
|5.
|Шунич Тони
|1
|0.1
|6.
|Комличенко Николай
|1
|0.1
|7.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.1
|8.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|9.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|5
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|3
|1
|3.
|Тикнизян Наяир
|3
|0
|4.
|Щенников Георгий
|2
|0
|5.
|Влашич Никола
|2
|0
|6.
|Обляков Иван
|2
|0
|7.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|8.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|9.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|10.
|Карпов Вадим
|1
|0
|11.
|Фернандес Марио
|1
|0
|12.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|13.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|5
|1
|2.
|Каборе Шарль
|3
|0
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|4.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|5.
|Комличенко Николай
|1
|1
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|7.
|Ордец Иван
|2
|0
|8.
|Фомин Даниил
|2
|0
|9.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|10.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0
|11.
|Моро Никола
|2
|0
|12.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|13.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|14.
|Слепов Сергей
|2
|0
|15.
|Шунин Антон
|1
|0
|16.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Динамо Москва
|0
|0
|66.67% (6)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 9
|15
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.00
|1.06
|6.20
|1.11
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.06
|1.79
|1.78
|2.10
|1.59
|2.37
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.19
|4.40
|1.05
|8.00
|1.04
|8.70
|1.01
|15.50
|8.20
|1.08
|6.65
|1.11
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.69
|2.43
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.21
|4.55
|1.08
|8.40
|1.06
|9.30
|1.01
|18.50
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.43
|2.53
|1.54
|2.15
|1.73
|1.83
|2.04
|1.63
|2.33
|1.46
|2.80
|—
|—
|1.20
|4.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—