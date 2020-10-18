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Ростов
 
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Стадион:
Ахмат
Ростов
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 4 0.4
2. Ионов Алексей 1 0.1
3. Мамаев Павел 1 0.1
4. Норманн Матиас 1 0.1
5. Полоз Дмитрий 1 0.1
6. Чернов Евгений 1 0.1
7. Осипенко Максим 0 0
8. Хаджикадунич Деннис 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.3
2. Бериша Бернард 2 (1) 0.2
3. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.2
4. Роши Одисе 2 0.2
5. Тимофеев Артём 2 0.2
6. Иванов Олег 0 0
7. Исмаэл Силва 0 0
8. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Чернов Евгений 3 0
3. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
4. Глебов Данил 1 1
5. Ионов Алексей 2 0
6. Байрамян Хорен 2 0
7. Хасимото Кэнто 2 0
8. Хаджикадунич Деннис 2 0
9. Попов Ивелин 1 0
10. Козлов Алексей 1 0
11. Ерёменко Роман 1 0
12. Полоз Дмитрий 1 0
13. Осипенко Максим 1 0
14. Шомуродов Элдор 1 0
15. Долгов Александр 1 0
16. Тошевски Давид 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 5 1
2. Швец Антон 4 1
3. Семёнов Андрей 4 0
4. Тимофеев Артём 4 0
5. Бериша Бернард 4 0
6. Богосавац Мирослав 2 1
7. Быстров Марат 2 1
8. Исмаэл Силва 3 0
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Ахмат 18.18% (2) 0 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор
Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат
Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ахмат: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига
Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва 3:1 Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
7. Динамо Москва 1:3 Заявка 11 5 2 4 10 - 8 17
8. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 158
    Ростов 75.3% (119)
    X 22.2% (35)
    Ахмат 2.5% (4)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Ахмат
    2.41
    3.17
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.35 3.10 3.30
    2.41 3.05 3.30
    2.38 3.12 3.50
    2.39 3.17 3.33

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.80 1.06 6.10 1.13 2.85 1.47 2.05 1.82 1.75 2.14 1.64 2.45 1.30 3.80 1.22 4.60 1.05 8.20 1.04 8.90 1.01 16.00
    7.00 1.10 5.65 1.15 2.72 1.47 2.01 1.82 1.61 2.46 1.28 3.75 1.22 4.40 1.07 8.20 1.06 9.10 1.01 18.00
    7.73 1.10 2.79 1.47 2.42 1.60 2.06 1.83 1.75 2.15 1.57 2.48 1.46 2.82 1.19 5.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.60 2.21 1.32 3.55 1.08 8.40
    2.38 1.58 1.60 2.34 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.60
    2.54 1.55 2.09 1.80 1.61 2.40 1.40 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.70
    3.15 1.36 2.12 1.72 1.53 2.50 1.17 4.75 1.13 6.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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    Прогнозы на матч Ростов - Ахмат

    Исход игры
    Ростов
    75.3% (119)
    Ничья
    22.2% (35)
    Ахмат
    2.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.06% (54)
    Меньше
    64.94% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    56.49% (87)
    Нет
    43.51% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Ростов
    34.8% (55)
    2:1 Ростов
    30.4% (48)
    1:1 Ничья
    20.9% (33)
    2:0 Ростов
    7% (11)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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