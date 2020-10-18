Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Ахмат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|4
|0.4
|2.
|Ионов Алексей
|1
|0.1
|3.
|Мамаев Павел
|1
|0.1
|4.
|Норманн Матиас
|1
|0.1
|5.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.1
|6.
|Чернов Евгений
|1
|0.1
|7.
|Осипенко Максим
|0
|0
|8.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.3
|2.
|Бериша Бернард
|2 (1)
|0.2
|3.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.2
|4.
|Роши Одисе
|2
|0.2
|5.
|Тимофеев Артём
|2
|0.2
|6.
|Иванов Олег
|0
|0
|7.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|8.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|4
|1
|2.
|Чернов Евгений
|3
|0
|3.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|4.
|Глебов Данил
|1
|1
|5.
|Ионов Алексей
|2
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|7.
|Хасимото Кэнто
|2
|0
|8.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|9.
|Попов Ивелин
|1
|0
|10.
|Козлов Алексей
|1
|0
|11.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|13.
|Осипенко Максим
|1
|0
|14.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|15.
|Долгов Александр
|1
|0
|16.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|5
|1
|2.
|Швец Антон
|4
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|4.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|5.
|Бериша Бернард
|4
|0
|6.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|7.
|Быстров Марат
|2
|1
|8.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|9.
|Нижич Зоран
|2
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Ахмат
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор
Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат
Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ахмат: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|3:1 Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|6.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|7.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 8
|17
|8.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.80
|1.06
|6.10
|1.13
|2.85
|1.47
|—
|—
|2.05
|1.82
|1.75
|2.14
|1.64
|2.45
|—
|—
|1.30
|3.80
|1.22
|4.60
|1.05
|8.20
|1.04
|8.90
|1.01
|16.00
|7.00
|1.10
|5.65
|1.15
|2.72
|1.47
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.46
|—
|—
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.07
|8.20
|1.06
|9.10
|1.01
|18.00
|7.73
|1.10
|—
|—
|2.79
|1.47
|2.42
|1.60
|2.06
|1.83
|1.75
|2.15
|1.57
|2.48
|1.46
|2.82
|—
|—
|1.19
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Ахмат
Исход игры
Ростов
75.3% (119)
Ничья
22.2% (35)
Ахмат
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.06% (54)
Меньше
64.94% (100)
Обе команды забьют
Да
56.49% (87)
Нет
43.51% (67)
Популярный счёт
1:0 Ростов
34.8% (55)
2:1 Ростов
30.4% (48)
1:1 Ничья
20.9% (33)
2:0 Ростов
7% (11)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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