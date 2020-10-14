Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|4
|0.4
|2.
|Ионов Алексей
|1
|0.1
|3.
|Мамаев Павел
|1
|0.1
|4.
|Норманн Матиас
|1
|0.1
|5.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.1
|6.
|Чернов Евгений
|1
|0.1
|7.
|Осипенко Максим
|0
|0
|8.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.3
|2.
|Бериша Бернард
|2 (1)
|0.2
|3.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.2
|4.
|Роши Одисе
|2
|0.2
|5.
|Тимофеев Артём
|2
|0.2
|6.
|Иванов Олег
|0
|0
|7.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|8.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|4
|1
|2.
|Чернов Евгений
|3
|0
|3.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|4.
|Глебов Данил
|1
|1
|5.
|Ионов Алексей
|2
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|7.
|Хасимото Кэнто
|2
|0
|8.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|9.
|Попов Ивелин
|1
|0
|10.
|Козлов Алексей
|1
|0
|11.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|13.
|Осипенко Максим
|1
|0
|14.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|15.
|Долгов Александр
|1
|0
|16.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|5
|1
|2.
|Швец Антон
|4
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|4.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|5.
|Бериша Бернард
|4
|0
|6.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|7.
|Быстров Марат
|2
|1
|8.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|9.
|Нижич Зоран
|2
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Ахмат
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор
Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =4 -8Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат
Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ахмат: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 6
|21
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 12
|19
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 5
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 9
|15
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 20
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 18
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.30
|1.06
|6.50
|1.11
|2.85
|1.44
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.83
|2.04
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.22
|4.20
|1.06
|7.60
|1.05
|8.30
|1.01
|15.00
|8.40
|1.08
|6.75
|1.12
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.22
|4.40
|1.08
|8.50
|1.06
|9.40
|1.01
|18.25
|7.60
|1.10
|—
|—
|2.91
|1.42
|2.54
|1.54
|2.15
|1.73
|1.81
|2.06
|1.61
|2.36
|1.45
|2.82
|—
|—
|1.21
|4.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Ахмат
Исход игры
Ростов
82.6% (57)
Ничья
17.4% (12)
Ахмат
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.85% (23)
Меньше
65.15% (43)
Обе команды забьют
Да
51.52% (34)
Нет
48.48% (32)
Популярный счёт
1:0 Ростов
39.1% (27)
2:1 Ростов
31.9% (22)
1:1 Ничья
15.9% (11)
2:0 Ростов
7.2% (5)
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