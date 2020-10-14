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Ростов
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 4 0.4
2. Ионов Алексей 1 0.1
3. Мамаев Павел 1 0.1
4. Норманн Матиас 1 0.1
5. Полоз Дмитрий 1 0.1
6. Чернов Евгений 1 0.1
7. Осипенко Максим 0 0
8. Хаджикадунич Деннис 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.3
2. Бериша Бернард 2 (1) 0.2
3. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.2
4. Роши Одисе 2 0.2
5. Тимофеев Артём 2 0.2
6. Иванов Олег 0 0
7. Исмаэл Силва 0 0
8. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Чернов Евгений 3 0
3. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
4. Глебов Данил 1 1
5. Ионов Алексей 2 0
6. Байрамян Хорен 2 0
7. Хасимото Кэнто 2 0
8. Хаджикадунич Деннис 2 0
9. Попов Ивелин 1 0
10. Козлов Алексей 1 0
11. Ерёменко Роман 1 0
12. Полоз Дмитрий 1 0
13. Осипенко Максим 1 0
14. Шомуродов Элдор 1 0
15. Долгов Александр 1 0
16. Тошевски Давид 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 5 1
2. Швец Антон 4 1
3. Семёнов Андрей 4 0
4. Тимофеев Артём 4 0
5. Бериша Бернард 4 0
6. Богосавац Мирослав 2 1
7. Быстров Марат 2 1
8. Исмаэл Силва 3 0
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Ахмат 18.18% (2) 0 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор
Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат
Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ахмат: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига
Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 6 3 1 21 - 6 21
2. Спартак Москва Заявка 10 6 3 1 16 - 9 21
3. Сочи Заявка 10 5 4 1 17 - 12 19
4. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 16 - 8 19
5. Локомотив Москва Заявка 10 5 3 2 11 - 7 18
6. Динамо Москва Заявка 10 5 2 3 9 - 5 17
7. Ростов Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
8. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 9 15
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Ахмат Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
11. Урал Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Тамбов Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
14. Химки Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Ростов 82.6% (57)
    X 17.4% (12)
    Ахмат 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Ахмат
    2.41
    3.36
    3.48
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.40 3.05 3.45
    2.27 3.36 3.48
    2.41 2.98 3.46

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.30 1.06 6.50 1.11 2.85 1.44 2.17 1.74 1.83 2.04 1.64 2.33 1.30 3.50 1.22 4.20 1.06 7.60 1.05 8.30 1.01 15.00
    8.40 1.08 6.75 1.12 2.88 1.43 2.13 1.73 1.65 2.38 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.50 1.06 9.40 1.01 18.25
    7.60 1.10 2.91 1.42 2.54 1.54 2.15 1.73 1.81 2.06 1.61 2.36 1.45 2.82 1.21 4.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.23 1.32 3.45 1.08 7.90
    2.62 1.49 1.71 2.14 1.34 3.26 1.08 7.60 1.06 9.10
    2.62 1.51 2.15 1.74 1.66 2.28 1.42 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.61 1.52 2.41 1.18 4.40
    3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.17 4.85 1.12 6.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.84
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
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    Прогнозы на матч Ростов - Ахмат

    Исход игры
    Ростов
    82.6% (57)
    Ничья
    17.4% (12)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.85% (23)
    Меньше
    65.15% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    51.52% (34)
    Нет
    48.48% (32)
    Популярный счёт
    1:0 Ростов
    39.1% (27)
    2:1 Ростов
    31.9% (22)
    1:1 Ничья
    15.9% (11)
    2:0 Ростов
    7.2% (5)
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