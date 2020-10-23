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Сассуоло
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Торино
0' 12'
47
Консильи
Андреа
5
Айхан
Кан
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
8
Лопес
Максим
18
Распадори
Джакомо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
10
Джуричич
Филип
39
Сиригу
Сальваторе
27
Войвода
Мергим
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
7
Лукич
Саша
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Сассуоло
4-3-3
Торино
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 4 (1) 0.8
2. Берарди Доменико 3 (1) 0.6
3. Джуричич Филип 2 0.4
4. Дефрель Грегоре 1 0.2
5. Бурабия Мехди 1 0.2
6. Локателли Мануэль 1 0.2
7. Феррари Джанмарко 0 0
8. Кирикеш Влад 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 4 (1) 1
2. Ринкон Томас 0 0
3. Бонаццоли Федерико 0 0
4. Войвода Мергим 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Джуричич Филип 1 0
3. Айхан Кан 1 0
4. Локателли Мануэль 1 0
5. Кирьякопулос Георгиос 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
2. Ринкон Томас 1 0
3. Дзадза Симоне 1 0
4. Линетти Кароль 1 0
5. Бонаццоли Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 8.33% (1) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 33.33% (4) 33.33% (4)
 Торино 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри
Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли
Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сассуоло Серия A Торино 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A
Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 6 11
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Торино 0:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Сассуоло 78.7% (122)
X 12.9% (20)
Торино 8.4% (13)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Торино
1.70
4.50
5.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 4.30 4.50
1.67 4.50 5.10
1.65 4.60 5.05
1.70 4.34 4.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.70 1.17 5.00 1.24 2.40 1.57 2.02 1.79 2.28 1.67 1.97 1.89 1.77 2.40 1.30 3.50 1.32 4.20 1.14 5.20 1.11 5.80 1.03 9.80
11.75 1.00 14.00 1.00 4.90 1.11 4.75 1.16 2.74 1.43 2.17 1.69 1.78 2.15 1.42 2.88 1.30 3.40 1.11 5.70 1.09 5.95 1.01 9.90
6.10 1.15 2.86 1.46 2.56 1.56 2.25 1.71 1.94 1.96 1.75 2.19 1.57 2.55 1.28 3.93 1.10 8.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.75 1.45 1.50 2.14 1.30 3.55
4.05 1.24 2.88 1.43 1.74 2.11 1.32 3.38 1.19 4.80
3.55 1.34 2.84 1.48 2.05 1.86 1.72 2.24 1.50 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.23 1.61 1.65 2.14 1.39 2.85
5.25 1.16 4.30 1.22 2.15 1.71 1.60 2.36 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.27
Букмекер Да Нет
4.20 1.30
Букмекер Да Нет
2.55 1.52
Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Торино

Исход игры
Сассуоло
78.7% (122)
Ничья
12.9% (20)
Торино
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (90)
Меньше
41.18% (63)
Обе команды забьют
Да
66.01% (101)
Нет
33.99% (52)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.5% (52)
2:0 Сассуоло
16.1% (25)
1:0 Сассуоло
11.6% (18)
3:1 Сассуоло
10.3% (16)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Торино
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Торино
1.9% (3)
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