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Сассуоло
3:3
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
27' Желтая карточка
Войвода Мергим
0:1
33' Гол
Линетти Кароль
59' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
1:1
71' Гол
Джуричич Филип
73' Желтая карточка
Ринкон Томас
1:2
77' Гол
Белотти Андреа
78' Желтая карточка
Берарди Доменико
1:3
79' Гол
Лукич Саша
2:3
84' Гол
Кирикеш Влад
3:3
85' Гол
Капуто Франческо
90'+7
47
Консильи
Андреа
5
Айхан
Кан
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
8
Лопес
Максим
18
Распадори
Джакомо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
10
Джуричич
Филип
39
Сиригу
Сальваторе
27
Войвода
Мергим
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
7
Лукич
Саша
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Сассуоло
4-3-3
Торино
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 1
2. Берарди Доменико 3 (1) 0.6
3. Джуричич Филип 3 0.6
4. Кирикеш Влад 1 0.2
5. Дефрель Грегоре 1 0.2
6. Бурабия Мехди 1 0.2
7. Локателли Мануэль 1 0.2
8. Феррари Джанмарко 0 0
9. Мюлдюр Мерт 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 5 (1) 1.25
2. Линетти Кароль 1 0.25
3. Лукич Саша 1 0.25
4. Войвода Мергим 0 0
5. Ринкон Томас 0 0
6. Бонаццоли Федерико 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Джуричич Филип 1 0
3. Берарди Доменико 1 0
4. Айхан Кан 1 0
5. Феррари Джанмарко 1 0
6. Локателли Мануэль 1 0
7. Кирьякопулос Георгиос 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 2 0
2. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
3. Дзадза Симоне 1 0
4. Линетти Кароль 1 0
5. Бонаццоли Федерико 1 0
6. Войвода Мергим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 6.67% (1) 13.33% (2) 0 6.67% (1) 33.33% (5) 40% (6)
 Торино 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри
Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли
Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сассуоло Серия A Торино 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A
Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Сассуоло 78.7% (122)
X 12.9% (20)
Торино 8.4% (13)
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1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.50 3.20 1.70
5.00 1.42 7.00
1.65 4.60 5.05
3.17 1.71 7.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.77 1.08 6.50 1.11 4.60 1.44 3.25 1.75 1.90 1.90 2.02 1.79 1.40 2.90 1.97 1.89 1.25 3.90 1.08 7.77 1.06 8.80 1.14 5.20 1.11 5.80 1.03 9.80 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00
11.75 1.00 14.00 1.00 4.90 1.11 4.75 1.16 2.74 1.43 2.17 1.69 1.78 2.15 1.42 2.88 1.30 3.40 1.11 5.70 1.09 5.95 1.01 9.90
4.29 1.24 3.58 1.31 2.86 1.45 2.04 1.84 1.92 1.96 1.59 2.44 1.28 3.83 1.49 2.74 1.16 5.59 1.57 2.55 1.11 7.34 1.10 8.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80 1.30 3.55
4.05 1.24 2.88 1.43 1.74 2.11 1.32 3.38 1.19 4.80
2.77 1.48 2.27 1.68 1.76 2.14 1.48 2.75 1.45 2.85 1.26 4.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.95 1.61 1.44 2.14 1.28 3.60
5.25 1.16 4.30 1.22 2.15 1.71 1.60 2.36 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.00 1.52
Где смотреть матч Сассуоло 3:3 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 3:3 Торино

Исход игры
Сассуоло
78.7% (122)
Ничья
12.9% (20)
Торино
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (90)
Меньше
41.18% (63)
Обе команды забьют
Да
66.01% (101)
Нет
33.99% (52)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.5% (52)
2:0 Сассуоло
16.1% (25)
1:0 Сассуоло
11.6% (18)
3:1 Сассуоло
10.3% (16)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Торино
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
4:1 Сассуоло
1.9% (3)
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