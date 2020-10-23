Сассуоло
3:3
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Торино
27' Желтая карточкаВойвода Мергим
0:1
33' ГолЛинетти Кароль
59' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
1:1
71' ГолДжуричич Филип
73' Желтая карточкаРинкон Томас
1:2
77' ГолБелотти Андреа
78' Желтая карточкаБерарди Доменико
1:3
79' ГолЛукич Саша
2:3
84' ГолКирикеш Влад
3:3
85' ГолКапуто Франческо
21
Кирикеш
Влад
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
33'
0:1
61'
71'
1:1
73'
77'
1:2
78'
79'
1:3
84'
2:3
85'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 9
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|1
|2.
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.6
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.6
|4.
|Кирикеш Влад
|1
|0.2
|5.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.2
|6.
|Бурабия Мехди
|1
|0.2
|7.
|Локателли Мануэль
|1
|0.2
|8.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|9.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|5 (1)
|1.25
|2.
|Линетти Кароль
|1
|0.25
|3.
|Лукич Саша
|1
|0.25
|4.
|Войвода Мергим
|0
|0
|5.
|Ринкон Томас
|0
|0
|6.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Джуричич Филип
|1
|0
|3.
|Берарди Доменико
|1
|0
|4.
|Айхан Кан
|1
|0
|5.
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|6.
|Локателли Мануэль
|1
|0
|7.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|2
|0
|2.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|3.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|4.
|Линетти Кароль
|1
|0
|5.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|6.
|Войвода Мергим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|0
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|40% (6)
|Торино
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри
Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли
Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Торино 1:1 Сассуоло Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 12
|6
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|7.77
|1.08
|6.50
|1.11
|4.60
|1.44
|—
|—
|3.25
|1.75
|—
|—
|1.90
|1.90
|2.02
|1.79
|1.40
|2.90
|1.97
|1.89
|1.25
|3.90
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.06
|8.80
|1.14
|5.20
|1.11
|5.80
|1.03
|9.80
|1.45
|2.70
|1.06
|8.80
|1.04
|10.00
|11.75
|1.00
|14.00
|1.00
|4.90
|1.11
|—
|—
|4.75
|1.16
|—
|—
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.30
|3.40
|1.11
|5.70
|1.09
|5.95
|1.01
|9.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.24
|3.58
|1.31
|2.86
|1.45
|2.04
|1.84
|1.92
|1.96
|1.59
|2.44
|1.28
|3.83
|1.49
|2.74
|1.16
|5.59
|1.57
|2.55
|—
|—
|1.11
|7.34
|—
|—
|1.10
|8.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сассуоло 3:3 Торино
Исход игры
Сассуоло
78.7% (122)
Ничья
12.9% (20)
Торино
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (90)
Меньше
41.18% (63)
Обе команды забьют
Да
66.01% (101)
Нет
33.99% (52)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.5% (52)
2:0 Сассуоло
16.1% (25)
1:0 Сассуоло
11.6% (18)
3:1 Сассуоло
10.3% (16)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Торино
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
4:1 Сассуоло
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!