Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хорошую попытку сделал Рожерио да Силва . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Сассуоло

91' Отличные скиллы показывает Белотти Андреа , обводя своих соперников

90' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

85' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

84' Г О О О О Л - Кирикеш Влад из команды Сассуоло переиграл вратаря дальним ударом!

83' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Г О О О О Л - Лукич Саша изменил счет на табло!

79' Удар от ворот произведет Торино

78' Рефери не любит споров - именно за это Берарди Доменико сейчас получил желтую

77' Г О О О О Л - Белотти Андреа забивает!

75' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи

73' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Сассуоло

70' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Торино

69' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Консильи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' О, нет. Из многообещающей позиции Лукич Саша из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

65' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Торино

61' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Белотти Андреа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

59' Феррари Джанмарко получил желтую карточку от судьи

58' Удар от ворот произведет Сассуоло

57' Соперник делает почти голевой пас, но Консильи Андреа из команды Сассуоло начеку и спасает ситуацию.

57' ШАНС! Верди Симоне вышел один на один с голкипером...

56' Хорошую попытку сделал Джуричич Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Капуто Франческо из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Распадори Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Торино

47' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота