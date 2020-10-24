Аталанта
0:1
Перерыв
Стадион: Гевисс Стэдиум
Сампдория
0:1
13' ГолКвальярелла Фабио
31' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
44' Желтая карточкаМохика Хоан
0:1
45' Не забитый пенальтиКвальярелла Фабио
26
Мохика
Хоан
72
Иличич
Йосип
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Прелец НикНападающий
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
31'
44'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.8
|2.
|Муриэль Луис
|2
|0.4
|3.
|Хатебур Ханс
|2
|0.4
|4.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.4
|5.
|Сапата Дуван
|1
|0.2
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.2
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.2
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0.2
|9.
|Паломино Хосе
|0
|0
|10.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|11.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|4 (1)
|0.8
|2.
|Верре Валерио
|1
|0.2
|3.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.2
|4.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.2
|5.
|Коллей Омар
|1
|0.2
|6.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|7.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|8.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|2.
|Джимсити Берат
|2
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|1
|0
|4.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|5.
|Госенс Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|2.
|Рамирес Гастон
|2
|0
|3.
|Торсби Мортен
|2
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|1
|0
|5.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Сампдория
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта
Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория
Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сампдория: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:2 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|4.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 12
|6
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|8.40
|1.07
|6.80
|1.18
|4.44
|1.40
|—
|—
|2.20
|1.66
|1.99
|1.88
|1.65
|2.22
|1.85
|2.02
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.25
|3.90
|1.19
|5.70
|1.04
|9.70
|6.25
|1.13
|5.20
|1.17
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.81
|2.11
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.16
|5.50
|1.13
|6.20
|1.04
|11.00
|6.63
|1.12
|—
|—
|2.77
|1.47
|2.40
|1.61
|2.04
|1.85
|1.73
|2.18
|1.56
|2.52
|1.85
|2.03
|1.61
|2.41
|1.48
|2.75
|1.18
|5.11
|—
|—
|1.14
|6.04
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|4.20
|1.22
|—
|—
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.10
|6.80
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.22
|4.30
|4.28
|1.24
|3.59
|1.31
|2.88
|1.44
|2.07
|1.81
|1.36
|3.27
|1.20
|4.88
|1.50
|2.69
|1.33
|3.47
|1.24
|4.23
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Сампдория
Исход игры
Аталанта
97.5% (155)
Ничья
1.3% (2)
Сампдория
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.7% (111)
Меньше
29.3% (46)
Обе команды забьют
Да
68.15% (107)
Нет
31.85% (50)
Популярный счёт
3:1 Аталанта
30.2% (48)
2:1 Аталанта
25.8% (41)
2:0 Аталанта
23.9% (38)
1:0 Аталанта
4.4% (7)
4:1 Аталанта
3.8% (6)
3:0 Аталанта
2.5% (4)
3:2 Аталанта
2.5% (4)
1:2 Сампдория
1.3% (2)
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