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  3. Италия
Аталанта
0:1
Перерыв

Стадион:
Сампдория
0'
0:1
13' Гол
Квальярелла Фабио
31' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
44' Желтая карточка
Мохика Хоан
0:1
45' Не забитый пенальти
Квальярелла Фабио
57
Спортьелло
Марко
4
Шутало
Бошко
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
27
Депаоли
Фабио
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
26
Мохика
Хоан
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
7
Ламмерс
Сэм
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
14
Янкто
Якуб
6
Экдаль
Олбин
18
Торсби
Мортен
38
Дамсгор
Миккель
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
Аталанта
3-4-1-2
Сампдория
4-4-1-1

Ход матча

13'
0:1
Квальярелла Фабио
(Дамсгор Миккель)
31'
 
Тонелли Лоренцо
44'
Мохика Хоан
 
45'
0:1
Квальярелла Фабио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.8
2. Муриэль Луис 2 0.4
3. Хатебур Ханс 2 0.4
4. Ламмерс Сэм 2 0.4
5. Сапата Дуван 1 0.2
6. Госенс Робин 1 0.2
7. Пашалич Марио 1 0.2
8. Де Рон Мартен 1 0.2
9. Паломино Хосе 0 0
10. Малиновский Руслан 0 0
11. Ромеро Кристиан 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 4 (1) 0.8
2. Верре Валерио 1 0.2
3. Ауджелло Томмазо 1 0.2
4. Дамсгор Миккель 1 0.2
5. Коллей Омар 1 0.2
6. Кандрева Антонио 0 0
7. Бонаццоли Федерико 0 0
8. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 2 0
3. Толой Рафаэл 1 0
4. Кальдара Маттиа 1 0
5. Госенс Робин 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 4 0
2. Рамирес Гастон 2 0
3. Торсби Мортен 2 0
4. Экдаль Олбин 1 0
5. Ауджелло Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 21.43% (3) 14.29% (2) 35.71% (5) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Сампдория 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта
Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория
Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сампдория: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аталанта 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A
Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:2 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
3. Аталанта 0:1 Заявка 5 3 0 2 14 - 10 9
4. Сампдория 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
5. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
6. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аталанта" - "Сампдория" - 0:1.
  • 45'
    "Аталанта" комбинирует на чужой половине поля. До ударов по воротам дело не доходит.
  • Угловой
    45'
    Рамирес исполнил угловой удар. Хозяева вынесли мяч из штрафнгой площади.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Кальварезе в первом тайме.
  • Не забитый пенальти
    45'
    Спортьелло парировал удар Квальяреллы с одиннадцатиметровой отметки.
  • Желтая карточка
    44'
    Жёлтая карточка Мохике.
  • Пенальти!
    44'
    Назначен пенальти за игру рукой Мохики.
  • Видеоповтор
    43'
    Кальварезе отправился смотреть повтор. Попал ли мяч в руку Мохике в штрафной площади?
  • Травма, повреждение
    42'
    Рамирес подвернул ногу у чужой штрафной площади. Медики стараются вернуть в игру Гастона.
  • 41'
    Дамсгор покатил мяч налево на ход Квальяреллы, но Паломино выиграп забег у Фабио и выбил мяч в аут.
  • 40'
    Пашалич откатил мяч на Иличича, который с восемнадцати метров пробил в соперника.
  • Фол, нарушение
    39'
    Тонелли на чужой половине поля ударил локтем по затылку Иличича.
  • 38'
    Шутало выносил мяч и попал в голову Депаоли. Фабио немного полежал на газоне.
  • 36'
    Подача Дамсгора слева в штрафную площадь не дошла до партнёров.
  • 35'
    Подачу Депаоли справа к воротам заблокировал Йосида.
  • Опасный момент
    34'
    Тонелли после навеса справа со штрафного к дальней штанге ногой пробил рядом со штангой.
  • 33'
    Гомес со штрафного пробил над перекладиной.
  • Желтая карточка
    32'
    Тонелли перед штрафной площадью сбил Гомеса и получил жёлтую карточку. Двадцать четыре метра до ворот.
  • 31'
    Удар Иличича с линии штрафной площади заблокировал Йосида.
  • Фол, нарушение
    30'
    Тонелли в центре поля толкнул в спину Иличича.
  • 28'
    "Аталанта" продолжает наращивать своё преимущество по владению мячом. С точными ударами у хозяев пока не столь хорошо.
  • 27'
    Иличич справа слишком сильно прокинул мяч себе на ход.
  • 26'
    Квальярелла справа попытался отправить к воротам Янкто, но Мохика выиграл забег у Якуба и мяч отобрал.
  • Опасный момент
    25'
    Иличич справа навесил на дальнюю штангу, откуда Ламмерс головой пробил точно в руки Аудеро.
  • 24'
    Навес Гомеса со штрафного к левой штанге никто из партнёров замкнуть не смог.
  • 23'
    Экдаль сбил Иличича перед штрафной площадью. Двадцать семь метров до ворот.
  • 22'
    Иличич справа с пятнадцати метров пробил низом по центру ворот. Аудеро остановил мяч.
  • 20'
    Гомес получил мяч в штрафной площади, но не смог пробить по воротам. Сфера отскочила к Ламмерсу, который с пятнадцати метров пробил в соперника.
  • 19'
    "Сампдория" удачно сдерживает наступательный порыв хозяев, а по воротам и вовсе не даёт бить.
  • Фол, нарушение
    18'
    Де Рон в центре поля нарушил правила.
  • 17'
    Хозяева прижали соперника к штрафной площади, но по воротам издали никто не решается бить.
  • 15'
    "Аталанта" забрала мяч, но на чужой половине поля не может закрепиться.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КВАЛЬЯРЕЛЛА!!! Дамсгор по центру убежал в отрыв и выкатил мяч налево на Квальяреллу. Фабио вошёл в штрафную площадь и мощнейшим ударом в ближний угол послал мяч под перекладину.
  • 12'
    "Сампдории" удалось отодвинуть игру в центр поля. Впереди гостям пока остро сыграть не удаётся.
  • 10'
    Подачу Янкто справа к воротам заблокировали защитники "Аталанты".
  • Угловой
    9'
    Гомес исполнил первый угловой удар в матче. Гости выбили мяч из центра штрафной площади.
  • Опасный момент
    8'
    Удар Гомеса с линии штрафной площади соперники заблокировали. Мяч отскочил к Алехандро, который уже лёжа на газоне пробил немного правее ворот.
  • 7'
    Гомес справа с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Аудеро прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • 6'
    Мохика исполнил неточный перевод направо на Иличича.
  • 5'
    Иличич со штрафного пробил в стенку. Мяч отскочил к Гомесу, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    Торсби у штрафной площади завалил на газон Гомеса. Двадцать один метр до ворот.
  • 3'
    Гомес сильно исполнил перевод налево и Мохика догнал мяч уже за боковой линией поля.
  • 2'
    "Аталанта" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Сампдолрия" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гевисс Стэдиум"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 3.60 2.95
2.50 3.35 2.80
1.59 4.80 5.35
2.66 3.43 2.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 6.80 1.18 4.44 1.40 2.20 1.66 1.99 1.88 1.65 2.22 1.85 2.02 1.31 3.35 1.23 4.05 1.25 3.90 1.19 5.70 1.04 9.70
6.25 1.13 5.20 1.17 2.88 1.43 2.27 1.65 1.81 2.11 1.45 2.79 1.33 3.38 1.16 5.50 1.13 6.20 1.04 11.00
6.63 1.12 2.77 1.47 2.40 1.61 2.04 1.85 1.73 2.18 1.56 2.52 1.85 2.03 1.61 2.41 1.48 2.75 1.18 5.11 1.14 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.62 2.27 1.17 4.90 1.10 6.80
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
4.28 1.24 3.59 1.31 2.88 1.44 2.07 1.81 1.36 3.27 1.20 4.88 1.50 2.69 1.33 3.47 1.24 4.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.15 1.70 1.58 2.35 1.35 3.15
5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.17 4.90
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Аталанта 0:1 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Сампдория

Исход игры
Аталанта
97.5% (155)
Ничья
1.3% (2)
Сампдория
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.7% (111)
Меньше
29.3% (46)
Обе команды забьют
Да
68.15% (107)
Нет
31.85% (50)
Популярный счёт
3:1 Аталанта
30.2% (48)
2:1 Аталанта
25.8% (41)
2:0 Аталанта
23.9% (38)
1:0 Аталанта
4.4% (7)
4:1 Аталанта
3.8% (6)
3:0 Аталанта
2.5% (4)
3:2 Аталанта
2.5% (4)
1:2 Сампдория
1.3% (2)
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