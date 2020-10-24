"Аталанта" комбинирует на чужой половине поля. До ударов по воротам дело не доходит.

44' Жёлтая карточка Мохике.

44' Назначен пенальти за игру рукой Мохики.

43' Кальварезе отправился смотреть повтор. Попал ли мяч в руку Мохике в штрафной площади?

42' Рамирес подвернул ногу у чужой штрафной площади. Медики стараются вернуть в игру Гастона.

41' Дамсгор покатил мяч налево на ход Квальяреллы, но Паломино выиграп забег у Фабио и выбил мяч в аут.

40' Пашалич откатил мяч на Иличича, который с восемнадцати метров пробил в соперника.

39' Тонелли на чужой половине поля ударил локтем по затылку Иличича.

38' Шутало выносил мяч и попал в голову Депаоли. Фабио немного полежал на газоне.

36' Подача Дамсгора слева в штрафную площадь не дошла до партнёров.

35' Подачу Депаоли справа к воротам заблокировал Йосида.

34' Тонелли после навеса справа со штрафного к дальней штанге ногой пробил рядом со штангой.

33' Гомес со штрафного пробил над перекладиной.

32' Тонелли перед штрафной площадью сбил Гомеса и получил жёлтую карточку. Двадцать четыре метра до ворот.

31' Удар Иличича с линии штрафной площади заблокировал Йосида.

30' Тонелли в центре поля толкнул в спину Иличича.

28' "Аталанта" продолжает наращивать своё преимущество по владению мячом. С точными ударами у хозяев пока не столь хорошо.

27' Иличич справа слишком сильно прокинул мяч себе на ход.

26' Квальярелла справа попытался отправить к воротам Янкто, но Мохика выиграл забег у Якуба и мяч отобрал.

25' Иличич справа навесил на дальнюю штангу, откуда Ламмерс головой пробил точно в руки Аудеро.

24' Навес Гомеса со штрафного к левой штанге никто из партнёров замкнуть не смог.

23' Экдаль сбил Иличича перед штрафной площадью. Двадцать семь метров до ворот.

22' Иличич справа с пятнадцати метров пробил низом по центру ворот. Аудеро остановил мяч.

20' Гомес получил мяч в штрафной площади, но не смог пробить по воротам. Сфера отскочила к Ламмерсу, который с пятнадцати метров пробил в соперника.

19' "Сампдория" удачно сдерживает наступательный порыв хозяев, а по воротам и вовсе не даёт бить.

18' Де Рон в центре поля нарушил правила.

17' Хозяева прижали соперника к штрафной площади, но по воротам издали никто не решается бить.

15' "Аталанта" забрала мяч, но на чужой половине поля не может закрепиться.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КВАЛЬЯРЕЛЛА!!! Дамсгор по центру убежал в отрыв и выкатил мяч налево на Квальяреллу. Фабио вошёл в штрафную площадь и мощнейшим ударом в ближний угол послал мяч под перекладину.

12' "Сампдории" удалось отодвинуть игру в центр поля. Впереди гостям пока остро сыграть не удаётся.

10' Подачу Янкто справа к воротам заблокировали защитники "Аталанты".

9' Гомес исполнил первый угловой удар в матче. Гости выбили мяч из центра штрафной площади.

8' Удар Гомеса с линии штрафной площади соперники заблокировали. Мяч отскочил к Алехандро, который уже лёжа на газоне пробил немного правее ворот.

7' Гомес справа с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Аудеро прыгнул к штанге и мяч поймал.

6' Мохика исполнил неточный перевод направо на Иличича.

5' Иличич со штрафного пробил в стенку. Мяч отскочил к Гомесу, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

4' Торсби у штрафной площади завалил на газон Гомеса. Двадцать один метр до ворот.

3' Гомес сильно исполнил перевод налево и Мохика догнал мяч уже за боковой линией поля.

2' "Аталанта" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Сампдолрия" - в белой форме.