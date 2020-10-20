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Аталанта
 
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Стадион:
Сампдория

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 1
2. Муриэль Луис 2 0.5
3. Хатебур Ханс 2 0.5
4. Ламмерс Сэм 2 0.5
5. Сапата Дуван 1 0.25
6. Госенс Робин 1 0.25
7. Пашалич Марио 1 0.25
8. Де Рон Мартен 1 0.25
9. Паломино Хосе 0 0
10. Малиновский Руслан 0 0
11. Ромеро Кристиан 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 3 (1) 0.75
2. Верре Валерио 1 0.25
3. Ауджелло Томмазо 1 0.25
4. Коллей Омар 1 0.25
5. Дамсгор Миккель 1 0.25
6. Кандрева Антонио 0 0
7. Бонаццоли Федерико 0 0
8. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 2 0
3. Толой Рафаэл 1 0
4. Кальдара Маттиа 1 0
5. Госенс Робин 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 3 0
2. Рамирес Гастон 2 0
3. Торсби Мортен 2 0
4. Экдаль Олбин 1 0
5. Ауджелло Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 21.43% (3) 14.29% (2) 35.71% (5) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Сампдория 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта
Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория
Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сампдория: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аталанта 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A
Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:2 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Торино Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Аталанта 91.7% (44)
    X 6.3% (3)
    Сампдория 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Сампдория
    1.45
    5.50
    7.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.40 5.00 7.00
    1.45 5.30 6.20
    1.44 5.50 6.70

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.80 1.08 5.90 1.12 3.30 1.32 2.60 1.50 1.96 1.87 1.78 2.08 1.60 2.44 1.41 2.95 1.21 4.30 1.17 4.70 1.07 8.00
    7.50 1.10 6.25 1.13 3.32 1.34 2.62 1.50 1.98 1.92 1.59 2.39 1.43 2.88 1.22 4.30 1.17 5.10 1.07 8.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.36 1.86 1.97 1.39 2.90
    4.70 1.20 3.32 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.27 3.76
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.40 1.52 1.79 1.93 1.47 2.55
    5.10 1.17 2.40 1.57 1.79 2.02 1.47 2.68 1.19 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.52
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    Прогнозы на матч Аталанта - Сампдория

    Исход игры
    Аталанта
    91.7% (44)
    Ничья
    6.3% (3)
    Сампдория
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    25% (12)
    2:0 Аталанта
    25% (12)
    3:1 Аталанта
    20.8% (10)
    3:2 Аталанта
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    3:0 Аталанта
    4.2% (2)
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