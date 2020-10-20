Аталанта
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Стадион: Гевисс Стэдиум
Сампдория
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|1
|2.
|Муриэль Луис
|2
|0.5
|3.
|Хатебур Ханс
|2
|0.5
|4.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.5
|5.
|Сапата Дуван
|1
|0.25
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.25
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.25
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0.25
|9.
|Паломино Хосе
|0
|0
|10.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|11.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.75
|2.
|Верре Валерио
|1
|0.25
|3.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.25
|4.
|Коллей Омар
|1
|0.25
|5.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.25
|6.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|7.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|8.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|2.
|Джимсити Берат
|2
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|1
|0
|4.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|5.
|Госенс Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|2.
|Рамирес Гастон
|2
|0
|3.
|Торсби Мортен
|2
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|1
|0
|5.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Сампдория
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +14 =3 -3Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта
Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория
Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сампдория: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:2 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 12
|6
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Торино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Сампдория
Исход игры
Аталанта
91.7% (44)
Ничья
6.3% (3)
Сампдория
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
25% (12)
2:0 Аталанта
25% (12)
3:1 Аталанта
20.8% (10)
3:2 Аталанта
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
3:0 Аталанта
4.2% (2)
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