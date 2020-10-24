  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
1
Перин
Маттиа
13
Бани
Маттиа
2
Сапата
Кристиан
5
Гольданига
Эдоардо
18
Гильоне
Паоло
65
Ровелла
Николо
47
Бадель
Милан
11
Бехрами
Валон
99
Циборра
Леннарт
19
Пандев
Горан
37
Пьяца
Марко
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
22
Видаль
Артуро
77
Брозович
Марсело
14
Перишич
Иван
24
Эриксен
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Дженоа
3-5-2
Интер Милан
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 1 0.33
2. Дестро Маттиа 1 0.33
3. Пьяца Марко 1 0.33
4. Дзаппакоста Давиде 1 0.33
5. Гильоне Паоло 0 0
6. Бадель Милан 0 0
7. Гольданига Эдоардо 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 4 1
2. Мартинес Лаутаро 3 0.75
3. Хакими Ашраф 1 0.25
4. Гальярдини Роберто 1 0.25
5. Д'Амброзио Данило 1 0.25
6. Перишич Иван 0 0
7. Янг Эшли 0 0
8. Санчес Алексис 0 0
9. Барелла Николо 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Гильоне Паоло 2 0
3. Мазиелло Андреа 1 0
4. Бадель Милан 1 0
5. Дестро Маттиа 1 0
6. Зайц Миха 1 0
7. Гольданига Эдоардо 1 0
8. Дзаппакоста Давиде 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 0
2. Барелла Николо 2 0
3. Сенси Стефано 0 1
4. Янг Эшли 1 0
5. Лукаку Ромелу 1 0
6. Брозович Марсело 1 0
7. Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0
 Интер Милан 10% (1) 40% (4) 20% (2) 0 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе
Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан
Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Дженоа 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Дженоа Серия A
Дженоа 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
3. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
4. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
6. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 155
    Дженоа 0.6% (1)
    X 3.9% (6)
    Интер Милан 95.5% (148)
    Все прогнозы
    2.05 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Интер Милан
    9.10
    5.60
    1.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.40 4.50 1.40
    9.10 5.60 1.33
    7.40 5.60 1.45
    8.84 5.39 1.37

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.60 1.12 4.90 1.19 2.75 1.47 2.14 1.71 2.23 1.70 1.93 1.93 1.75 2.15 1.41 2.90 1.30 3.50 1.13 5.40 1.11 6.00 1.03 10.00
    5.20 1.12 4.45 1.18 2.60 1.47 2.09 1.74 1.71 2.26 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
    6.13 1.15 2.83 1.47 2.54 1.57 2.24 1.72 1.94 1.96 1.75 2.19 1.57 2.54 1.29 3.89 1.11 7.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.90 1.25 2.70 1.47 1.69 2.17 1.29 3.65
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
    3.53 1.34 2.82 1.48 2.05 1.87 1.72 2.24 1.50 2.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.64 1.62 2.20 1.37 2.95
    5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.24
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.41
    Где смотреть матч Дженоа - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан

    Исход игры
    Дженоа
    0.6% (1)
    Ничья
    3.8% (6)
    Интер Милан
    95.5% (149)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (98)
    Меньше
    36.36% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    64.94% (100)
    Нет
    35.06% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48.7% (76)
    0:2 Интер Милан
    17.9% (28)
    0:1 Интер Милан
    14.1% (22)
    1:3 Интер Милан
    10.3% (16)
    1:1 Ничья
    3.8% (6)
    0:3 Интер Милан
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный