Дженоа
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Интер Милан
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
37
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|1
|0.33
|2.
|Дестро Маттиа
|1
|0.33
|3.
|Пьяца Марко
|1
|0.33
|4.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.33
|5.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|6.
|Бадель Милан
|0
|0
|7.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.75
|3.
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|4.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.25
|5.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.25
|6.
|Перишич Иван
|0
|0
|7.
|Янг Эшли
|0
|0
|8.
|Санчес Алексис
|0
|0
|9.
|Барелла Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|4.
|Бадель Милан
|1
|0
|5.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|6.
|Зайц Миха
|1
|0
|7.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|8.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|0
|2.
|Барелла Николо
|2
|0
|3.
|Сенси Стефано
|0
|1
|4.
|Янг Эшли
|1
|0
|5.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|6.
|Брозович Марсело
|1
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Интер Милан
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан
Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Дженоа 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|4.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 12
|6
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|5.60
|1.12
|4.90
|1.19
|2.75
|1.47
|2.14
|1.71
|2.23
|1.70
|1.93
|1.93
|1.75
|2.15
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.30
|3.50
|1.13
|5.40
|1.11
|6.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|5.20
|1.12
|4.45
|1.18
|2.60
|1.47
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.27
|3.62
|1.11
|5.85
|1.08
|6.30
|1.01
|10.75
|—
|—
|6.13
|1.15
|—
|—
|2.83
|1.47
|2.54
|1.57
|2.24
|1.72
|1.94
|1.96
|1.75
|2.19
|1.57
|2.54
|—
|—
|1.29
|3.89
|—
|—
|1.11
|7.68
|—
|—
Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан
Исход игры
Дженоа
0.6% (1)
Ничья
3.8% (6)
Интер Милан
95.5% (149)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (98)
Меньше
36.36% (56)
Обе команды забьют
Да
64.94% (100)
Нет
35.06% (54)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
48.7% (76)
0:2 Интер Милан
17.9% (28)
0:1 Интер Милан
14.1% (22)
1:3 Интер Милан
10.3% (16)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:3 Интер Милан
1.9% (3)
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