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Лацио
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Болонья
0'
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Сванберг Маттиас
19'
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
77
Марусич
Адам
92
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
3
Aaron
Hickey
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
Лацио
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Сванберг Маттиас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
2. Кайседо Фелипе 1 0.2
3. Иммобиле Чиро 1 0.2
4. Лаццари Мануэль 1 0.2
5. Ачерби Франческо 0 0
6. Марусич Адам 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 3 0.6
2. Сванберг Маттиас 2 0.4
3. Паласио Родриго 1 0.2
4. Ольсен Андреас 1 0.2
5. Орсолини Риккардо 1 0.2
6. Медель Гари 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 1 1
2. Лукас Лейва 2 0
3. Кайседо Фелипе 2 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Пароло Марко 1 0
7. Ачерби Франческо 1 0
8. Марусич Адам 1 0
9. Фарес Мохамед 1 0
10. Лаццари Мануэль 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Дейкс Митчелл 1 1
2. Сансоне Никола 2 0
3. Сванберг Маттиас 2 0
4. М'Байе Ибрахим 1 0
5. Томиясу Такэхиро 1 0
6. Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 25% (1) 0 0 50% (2) 25% (1) 0
 Болонья 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта
Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья
Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе

Последние игры между собой

Лацио: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Лацио 2:0 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A
Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Лацио Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
3. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
4. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
5. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
7. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
8. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
11. Болонья 1:0 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
12. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Лацио 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Лацио 94.9% (148)
X 4.5% (7)
Болонья 0.6% (1)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Болонья
1.70
4.60
5.55
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.62 4.40 4.50
1.64 4.60 5.00
1.68 4.75 5.80
1.70 4.40 4.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.44 1.20 3.50 1.30 2.20 1.66 2.08 1.75 1.72 2.08 1.99 1.88 1.47 2.65 1.24 4.00 1.18 4.75 1.14 5.10 1.12 5.70 1.04 9.70
5.15 1.11 4.80 1.15 2.74 1.43 2.22 1.66 1.83 2.19 1.43 2.83 1.30 3.40 1.11 5.80 1.08 6.20 1.02 9.70
6.71 1.13 2.97 1.43 2.66 1.53 2.34 1.66 2.01 1.90 1.79 2.13 1.61 2.45 1.30 3.73 1.12 7.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.95 1.85 1.42 2.85 1.28 3.70
4.30 1.22 2.79 1.44 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55
3.51 1.34 2.81 1.49 2.04 1.87 1.71 2.24 1.50 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.70 2.08 1.41 2.80
5.50 1.15 4.30 1.22 2.17 1.70 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
2.48 1.55
Где смотреть матч Лацио 0:0 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 0:0 Болонья

Исход игры
Лацио
94.9% (148)
Ничья
4.5% (7)
Болонья
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
54.55% (84)
Нет
45.45% (70)
Популярный счёт
2:1 Лацио
39.1% (61)
2:0 Лацио
28.8% (45)
1:0 Лацио
12.2% (19)
3:1 Лацио
10.3% (16)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Лацио
1.3% (2)
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