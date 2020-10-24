Лацио
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Болонья
13' Undefined phrase: football_event_Сванберг Маттиас
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
77
Марусич
Адам
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Simone Rabbi
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.2
|2.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.2
|3.
|Иммобиле Чиро
|1
|0.2
|4.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.2
|5.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|6.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|3
|0.6
|2.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.4
|3.
|Паласио Родриго
|1
|0.2
|4.
|Ольсен Андреас
|1
|0.2
|5.
|Орсолини Риккардо
|1
|0.2
|6.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|2.
|Лукас Лейва
|2
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|2
|0
|4.
|Патрик
|1
|0
|5.
|Альберто Луис
|1
|0
|6.
|Пароло Марко
|1
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|8.
|Марусич Адам
|1
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|10.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|2.
|Сансоне Никола
|2
|0
|3.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|4.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|6.
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|Болонья
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья
Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе
Последние игры между собой
Лацио: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Лацио Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|5.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 12
|6
|11.
|Болонья
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Лацио
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|4.44
|1.20
|3.50
|1.30
|2.20
|1.66
|2.08
|1.75
|1.72
|2.08
|1.99
|1.88
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.24
|4.00
|1.18
|4.75
|1.14
|5.10
|1.12
|5.70
|1.04
|9.70
|—
|—
|5.15
|1.11
|4.80
|1.15
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.30
|3.40
|1.11
|5.80
|1.08
|6.20
|1.02
|9.70
|—
|—
|6.71
|1.13
|—
|—
|2.97
|1.43
|2.66
|1.53
|2.34
|1.66
|2.01
|1.90
|1.79
|2.13
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.30
|3.73
|—
|—
|1.12
|7.29
|—
|—
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Болонья
Исход игры
Лацио
94.9% (148)
Ничья
4.5% (7)
Болонья
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
54.55% (84)
Нет
45.45% (70)
Популярный счёт
2:1 Лацио
39.1% (61)
2:0 Лацио
28.8% (45)
1:0 Лацио
12.2% (19)
3:1 Лацио
10.3% (16)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Лацио
1.3% (2)
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