Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Болонья

94' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

94' Плохо сыграл Перейра Андреас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Скорупски Лукаш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Г О О О О Л - Де Сильвестри Лоренцо изменил счет на табло!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Данило Ларанжера из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Мурики Ведат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Лацио

88' Данило Ларанжера из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

88' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' О, нет. Из многообещающей позиции Сориано Роберто из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

83' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Хорошую попытку сделал Сориано Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Болонья имеет хороший шанс забить.

78' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Лацио

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Лаццари Мануэль из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Удар от ворот произведет Лацио

69' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Сванберг Маттиас получил желтую карточку от судьи

66' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

66' Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Лацио

60' Худт Уэсли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

58' Томиясу Такэхиро получил желтую карточку от судьи

58' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Корреа Хоакин из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Г О О О О Л - Альберто Луис забивает!

53' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Эрон Хики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Скорупски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

50' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Данило Ларанжера из команды Болонья

48' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота