Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Тамбов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|3 (2)
|0.27
|2.
|Страндберг Стефан
|1
|0.09
|3.
|Панюков Андрей
|1
|0.09
|4.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.09
|5.
|Егорычев Андрей
|1
|0.09
|6.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|7.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|8.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.27
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.18
|3.
|Карасёв Павел
|1
|0.09
|4.
|Панченко Кирилл
|1
|0.09
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.09
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.09
|7.
|Онугха Герман
|1
|0.09
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|3
|1
|2.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|3.
|Рыков Владимир
|3
|0
|4.
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|5.
|Кулаков Денис
|2
|0
|6.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|7.
|Араторе Марко
|2
|0
|8.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|9.
|Помазун Илья
|2
|0
|10.
|Калинин Игорь
|2
|0
|11.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|12.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|13.
|Панюков Андрей
|1
|0
|14.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|15.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|16.
|Золотов Николай
|1
|0
|17.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|3
|0
|2.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|3.
|Шляков Евгений
|2
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|2
|0
|5.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|6.
|Онугха Герман
|2
|0
|7.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|8.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|9.
|Балашов Виталий
|1
|0
|10.
|Чичерин Никита
|1
|0
|11.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|12.
|Чагров Никита
|1
|0
|13.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|14.
|Костюков Михаил
|1
|0
|15.
|Карапетян Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|Тамбов
|20% (2)
|0
|20% (2)
|10% (1)
|0
|50% (5)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва
Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов
Последние игры между собой
Урал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.90
|1.08
|5.40
|1.16
|2.55
|1.55
|2.23
|1.71
|1.89
|1.97
|1.69
|2.25
|1.49
|2.60
|1.21
|4.30
|1.16
|5.20
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|7.10
|1.10
|5.55
|1.15
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.22
|4.40
|1.17
|5.25
|1.05
|10.75
|1.04
|11.75
|1.01
|18.50
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Тамбов
Исход игры
Урал
75.8% (119)
Ничья
19.7% (31)
Тамбов
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (48)
Меньше
68.63% (105)
Обе команды забьют
Да
48.37% (74)
Нет
51.63% (79)
Популярный счёт
1:0 Урал
40.8% (64)
2:1 Урал
28% (44)
1:1 Ничья
16.6% (26)
2:0 Урал
5.7% (9)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Тамбов
1.9% (3)
0:1 Тамбов
1.3% (2)
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