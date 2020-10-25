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Приветствую всех любителей футбола! Откроет сегодняшний игровой день РПЛ поединок между "Уралом" и "Тамбовом". Битва двух аутсайдеров обещает быть упорной и интересной, ведь обеим командам нужны очки в борьбе за выживание. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!