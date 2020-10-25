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Урал
 
Позже

Стадион:
Тамбов
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
4
Страндберг
Стефан
44
Рыков
Владимир
35
Золотов
Николай
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
21
Подберёзкин
Вячеслав
9
Погребняк
Павел
1
Рыжиков
Сергей
8
Килин
Антон
30
Таказов
Сослан
18
Ароян
Вараздат
29
Каплиенко
Александр
5
Шляков
Евгений
25
Карасёв
Павел
3
Тетрашвили
Гурам
92
Чуперка
Валерий
77
Костюков
Михаил
9
Онугха
Герман
Урал
4-2-3-1
Тамбов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.27
2. Страндберг Стефан 1 0.09
3. Панюков Андрей 1 0.09
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.09
5. Егорычев Андрей 1 0.09
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Мишкич Даниэль 0 0
8. Ефремов Дмитрий 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.27
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.18
3. Карасёв Павел 1 0.09
4. Панченко Кирилл 1 0.09
5. Костюков Михаил 1 0.09
6. Грицаенко Алексей 1 0.09
7. Онугха Герман 1 0.09
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 3 1
2. Страндберг Стефан 2 1
3. Рыков Владимир 3 0
4. Мишкич Даниэль 3 0
5. Кулаков Денис 2 0
6. Бикфалви Эрик 2 0
7. Араторе Марко 2 0
8. Ароян Вараздат 2 0
9. Помазун Илья 2 0
10. Калинин Игорь 2 0
11. Егорычев Андрей 2 0
12. Годзюр Ярослав 1 0
13. Панюков Андрей 1 0
14. Евсеев Алексей 1 0
15. Подберёзкин Вячеслав 1 0
16. Золотов Николай 1 0
17. Ефремов Дмитрий 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 3 0
2. Ойеволе Адессойе 2 0
3. Шляков Евгений 2 0
4. Каплиенко Александр 2 0
5. Кабахидзе Владимир 2 0
6. Онугха Герман 2 0
7. Грицаенко Алексей 0 1
8. Рыжиков Сергей 1 0
9. Балашов Виталий 1 0
10. Чичерин Никита 1 0
11. Рыбин Алексей 1 0
12. Чагров Никита 1 0
13. Тетрашвили Гурам 1 0
14. Костюков Михаил 1 0
15. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 0
 Тамбов 20% (2) 0 20% (2) 10% (1) 0 50% (5)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва
Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов

Последние игры между собой

Урал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Урал 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 1:2 Урал Премьер-лига Тамбов 4:1 Урал Кубок ФНЛ Тамбов 1:2 Урал Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Откроет сегодняшний игровой день РПЛ поединок между "Уралом" и "Тамбовом". Битва двух аутсайдеров обещает быть упорной и интересной, ведь обеим командам нужны очки в борьбе за выживание. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 157
Урал 75.8% (119)
X 19.7% (31)
Тамбов 4.5% (7)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Тамбов
2.21
3.30
4.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.30 3.70
2.21 3.05 4.10
2.11 3.26 4.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.90 1.08 5.40 1.16 2.55 1.55 2.23 1.71 1.89 1.97 1.69 2.25 1.49 2.60 1.21 4.30 1.16 5.20 1.04 9.40 1.03 10.00 0.00 17.50
7.10 1.10 5.55 1.15 2.56 1.57 1.89 1.93 1.50 2.62 1.22 4.40 1.17 5.25 1.05 10.75 1.04 11.75 1.01 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.55 1.27 3.85 1.05 9.20
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40
3.04 1.38 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.65 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.71
Букмекер Да Нет
6.30 1.12
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
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Прогнозы на матч Урал - Тамбов

Исход игры
Урал
75.8% (119)
Ничья
19.7% (31)
Тамбов
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (48)
Меньше
68.63% (105)
Обе команды забьют
Да
48.37% (74)
Нет
51.63% (79)
Популярный счёт
1:0 Урал
40.8% (64)
2:1 Урал
28% (44)
1:1 Ничья
16.6% (26)
2:0 Урал
5.7% (9)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Тамбов
1.9% (3)
0:1 Тамбов
1.3% (2)
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