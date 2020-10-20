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Урал
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.27
2. Страндберг Стефан 1 0.09
3. Панюков Андрей 1 0.09
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.09
5. Егорычев Андрей 1 0.09
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Мишкич Даниэль 0 0
8. Ефремов Дмитрий 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.27
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.18
3. Карасёв Павел 1 0.09
4. Панченко Кирилл 1 0.09
5. Костюков Михаил 1 0.09
6. Грицаенко Алексей 1 0.09
7. Онугха Герман 1 0.09
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 3 1
2. Страндберг Стефан 2 1
3. Рыков Владимир 3 0
4. Мишкич Даниэль 3 0
5. Кулаков Денис 2 0
6. Бикфалви Эрик 2 0
7. Араторе Марко 2 0
8. Ароян Вараздат 2 0
9. Помазун Илья 2 0
10. Калинин Игорь 2 0
11. Егорычев Андрей 2 0
12. Годзюр Ярослав 1 0
13. Панюков Андрей 1 0
14. Евсеев Алексей 1 0
15. Подберёзкин Вячеслав 1 0
16. Золотов Николай 1 0
17. Ефремов Дмитрий 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 3 0
2. Ойеволе Адессойе 2 0
3. Шляков Евгений 2 0
4. Каплиенко Александр 2 0
5. Кабахидзе Владимир 2 0
6. Онугха Герман 2 0
7. Грицаенко Алексей 0 1
8. Рыжиков Сергей 1 0
9. Балашов Виталий 1 0
10. Чичерин Никита 1 0
11. Рыбин Алексей 1 0
12. Чагров Никита 1 0
13. Тетрашвили Гурам 1 0
14. Костюков Михаил 1 0
15. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 0
 Тамбов 20% (2) 0 20% (2) 10% (1) 0 50% (5)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва
Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов

Последние игры между собой

Урал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Урал 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 1:2 Урал Премьер-лига Тамбов 4:1 Урал Кубок ФНЛ Тамбов 1:2 Урал Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
6. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
8. Динамо Москва Заявка 11 5 2 4 10 - 8 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2020, осталось 2 дня 4 часа 19 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Урал 78.1% (50)
    X 20.3% (13)
    Тамбов 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Тамбов
    2.20
    3.38
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.20 3.10 3.60
    2.20 3.38 3.80

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.10 1.08 6.50 1.12 2.79 1.45 2.09 1.76 1.64 2.40 1.29 3.68 1.20 4.75 1.07 8.70 1.06 9.60 1.00 19.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
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    Прогнозы на матч Урал - Тамбов

    Исход игры
    Урал
    78.1% (50)
    Ничья
    20.3% (13)
    Тамбов
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.19% (15)
    Меньше
    75.81% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    38.71% (24)
    Нет
    61.29% (38)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    45.3% (29)
    2:1 Урал
    20.3% (13)
    1:1 Ничья
    14.1% (9)
    2:0 Урал
    9.4% (6)
    0:0 Ничья
    4.7% (3)
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