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Ростов
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Химки
0'
22' Желтая карточка
Мирзов Резиуан
26' Желтая карточка
Ерёменко Роман
37'
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
4
Терентьев
Денис
15
Глебов
Данил
6
Хасимото
Кэнто
99
Полоз
Дмитрий
7
Ерёменко
Роман
10
Мамаев
Павел
13
Обухов
Владимир
22
Лантратов
Илья
15
Данилкин
Егор
6
Тихий
Дмитрий
33
Гапон
Евгений
87
Боженов
Кирилл
8
Глушаков
Денис
5
Трошечкин
Александр
4
Идову
Брайн
45
Конате
Мохамед
II
47
Долгов
Александр
11
Мирзов
Резиуан
Ростов
4-2-3-1
Химки
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.42
2. Ионов Алексей 1 0.08
3. Мамаев Павел 1 0.08
4. Глебов Данил 1 0.08
5. Норманн Матиас 1 0.08
6. Ерёменко Роман 1 0.08
7. Полоз Дмитрий 1 0.08
8. Чернов Евгений 1 0.08
9. Осипенко Максим 0 0
10. Хаджикадунич Деннис 0 0
11. Гапечкин Александр 0 0
12. Сохиев Артур 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.25
2. Ломовицкий Александр 2 0.17
3. Идову Брайн 1 0.08
4. Мирзов Резиуан 1 0.08
5. Данилкин Егор 1 0.08
6. Трошечкин Александр 1 0.08
7. Алиев Камран 1 0.08
8. Боженов Кирилл 1 0.08
9. Кухарчук Илья 0 0
10. Дядюн Владимир 0 0
11. Полярус Артём 0 0
12. Конате Мохамед II 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Чернов Евгений 3 0
3. Хасимото Кэнто 3 0
4. Глебов Данил 1 1
5. Ионов Алексей 2 0
6. Байрамян Хорен 2 0
7. Хаджикадунич Деннис 2 0
8. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
9. Попов Ивелин 1 0
10. Козлов Алексей 1 0
11. Ерёменко Роман 1 0
12. Терентьев Денис 1 0
13. Осипенко Максим 1 0
14. Шомуродов Элдор 1 0
15. Долгов Александр 1 0
16. Тошевски Давид 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 5 0
2. Идову Брайн 3 1
3. Боженов Кирилл 3 1
4. Тихий Дмитрий 4 0
5. Кухарчук Илья 3 0
6. Дядюн Владимир 3 0
7. Полярус Артём 3 0
8. Данилкин Егор 3 0
9. Казанцев Данил 1 1
10. Мурнин Андрей 2 0
11. Глушаков Денис 2 0
12. Куат Исламбек 2 0
13. Гапон Евгений 1 0
14. Логашов Арсений 1 0
15. Мирзов Резиуан 1 0
16. Корян Аршак 1 0
17. Ломовицкий Александр 1 0
18. Конате Мохамед II 1 0
19. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)
 Химки 0 45.45% (5) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 9.09% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа
Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов
Химки Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 1:2 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва
Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки

Последние игры между собой

Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Ростов 0:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 11 21
5. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 23 7
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    41'
    Конате нарушает правила у своей штрафной, Глебов пострадал.
  • Офсайд
    41'
    Идову отправил мяч вперед на Конате, который был в офсайде.
  • 40'
    И игра продолжается, Мамаев должен вернуться в строй, всё с ним в итоге в порядке.
  • Травма, повреждение
    39'
    Мамаев получил по затылку, Глушаков виноват, а судья игру даже останавливать не стал. Хотя позже пришлось, Мамаев не может подняться с газона.
  • 38'
    Очень часто мяч гуляет в линии обороны "Ростова". Защитники пытаются начинать атаки, пока остроты из этого не добыли.
  • 37'
    Мохамед Конате получил пас в штрафной, развернулся и пробил. Мяч летит выше цели.
  • 36'
    Глушаков навесил в сторону Конате, у которого удар головой не получился.
  • Фол, нарушение
    35'
    А сейчас Денис Терентьев правила нарушает.
  • 35'
    Терентьев сместился с левого фланга к линии штрафной, после чего нанес слабый удар в ближний угол. Лантратов спокойно накрыл мяч.
  • 34'
    Много борьбы в центре поля, и в очередной раз ошибаются футболисты "Химок".
  • 33'
    Отходит в оборону "Ростов", и завладевшие мячом футболисты "Химок" впадают в ступор, не видя продолжение атаки.
  • 32'
    Теперь "Химки" практикуются в передачах на своей половине поля, но всё это без какой-либо опасности.
  • 31'
    Вновь немного прижали хозяева оппонентов к своим воротам. Впрочем, защищаются гости и числом, и умением.
  • Фол, нарушение
    30'
    Хаджикадунич нарушает правила у центрального круга.
  • Угловой
    29'
    Очередное наступление "Ростова" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Ерёменко, следует розыгрыш с Обуховым, а дальше соперник нейтрализует угрозу.
  • Желтая карточка
    28'
    Отмахнулся от Долгова Роман Ерёменко. За такой фокус он получил карточку жёлтого цвета.
  • Угловой
    27'
    "Ростов" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством. Помешал наступлению Козлов.
  • Опасный момент
    26'
    Лантратов выручает. Полоз получил мяч в штрафной и пробил с 10 метров, голкипер успел среагировать и перевести игровой снаряд за пределы поля. Угловой.
  • Фол, нарушение
    25'
    Гапон нарушает правила в середине поля.
  • 24'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Ростова", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Желтая карточка
    23'
    Жёлтая в руках Казарцева, она была показана Мирзову.
  • Судья
    22'
    Василий Казарцев проверил, как и обещал. После просмотра судья отменил пенальти, Мирзов симулировал.
  • Видеоповтор
    21'
    Так, а Казарцев пошел смотреть телевизор. Проверим!
  • Пенальти!
    20'
    Мирзов вбежал в штрафную, после чего упал в борьбе за мяч с Песьяковым. Казарцев без раздумий ставит на точку.
  • 19'
    Не самый зрелищный отрезок матча, соперники обменялись потерями в центре поля на ровном месте.
  • 18'
    Хозяева довели атаку до подачи в штрафную, но Лантратов отлично сыграл на выходе.
  • Фол, нарушение
    17'
    И ещё один свисток Казарцева, на этот раз фол со стороны гостей зафиксирован.
  • Фол, нарушение
    16'
    Осипенко толкает Конате у центрального круга, это фол.
  • 15'
    Много борьбы в центре поля, но увереннее пока чувствует себя "Ростов", игроки хозяев чаще контролируют мяч.
  • 14'
    Ответ "Ростова". Терентьев с 26 метров пробил по воротам, мяч отправлен на трибуны.
  • 13'
    Ответ гостей завершен точным ударом Трошечкина в линии штрафной, однако мяч летел по центру ворот, где и был Песьков.
  • 12'
    А вот и первый удар по воротам, Хасимото вбежал с мячом в штрафную, но с левой ноги отправил мяч мимо цели. Не лёг игровой снаряд на ногу японца.
  • Фол, нарушение
    11'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Ерёменко теперь правила нарушает, Гапон пострадал.
  • Офсайд
    11'
    Офсайд у Ерёменко, хотя повтор показал обратное. Не было офсайда у Романа.
  • 10'
    Песьяков своевременно выбежал за пределы штрафной и сыграл ногами, совсем немного опередив Глушакова. 
  • Угловой
    9'
    "Ростов" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела Ерёменко, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 8'
    Много борьбы, буквально за каждый метр поля. Толкаются футболисты, судья пока обходится без карточек.
  • Фол, нарушение
    7'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Василиа Казарцева. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Глушаков в центре поля, сбил он Мамаева.
  • Офсайд
    6'
    Долгов забрался в явный офсайд. Игра остановлена.
  • 5'
    Первая атака гостей по левому флангу, Мирзов вбежал в штрафную, но был по правилам остановлен Мамаевым.
  • 4'
    Предсказуемо "Ростов" активнее выглядит в атаке и пытаются партнеры разрезающими передачами найти в штрафной Обухова. Пока не удается.
  • 3'
    Гости пока предпочитают играть "вторым номером", безропотно отдав инициативу.
  • 2'
    Хозяева попытались было провести первую позиционную атаку, но не тут-то было. Обухова втроем окружили и заставили с мячом расстаться.
  • 1'
    "Ростов" проводит матч в комплекте формы жёлто-синего цвета, в красно-чёрной футболисты "Химок".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Ростова".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rostov Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.85 3.45 2.45
1.80 3.25 5.25
1.85 3.75 4.65
1.82 3.14 5.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.90 1.12 7.80 1.07 2.22 1.65 2.65 1.52 2.12 1.77 1.38 3.00 1.44 2.80 1.11 6.50 1.13 6.00 1.02 13.00 1.01 11.50 1.02 13.00
10.50 1.05 8.60 1.07 3.26 1.35 2.49 1.55 1.82 2.10 1.41 2.95 1.29 3.68 1.12 6.55 1.09 7.50 1.02 15.00
5.93 1.14 2.77 1.46 2.20 1.70 1.92 1.94 1.61 2.38 1.45 2.80 1.36 3.22 1.44 2.84 1.40 3.09 1.19 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 1.86 1.94 1.11 6.50 1.11 6.30 1.07 8.40
2.91 1.41 1.89 1.90 1.40 2.95 1.12 5.90 1.09 7.60
1.57 2.47 1.33 3.39 1.10 7.31 1.37 3.17 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.62 2.21 1.25 3.60
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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Прогнозы на матч Ростов 0:0 Химки

Исход игры
Ростов
90% (144)
Ничья
6.9% (11)
Химки
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.59% (70)
Меньше
55.41% (87)
Обе команды забьют
Да
47.13% (74)
Нет
52.87% (83)
Популярный счёт
2:1 Ростов
29.4% (47)
2:0 Ростов
26.9% (43)
1:0 Ростов
20.6% (33)
1:1 Ничья
5.6% (9)
3:1 Ростов
5% (8)
3:0 Ростов
3.1% (5)
3:2 Ростов
2.5% (4)
1:2 Химки
1.3% (2)
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