Очень часто мяч гуляет в линии обороны "Ростова". Защитники пытаются начинать атаки, пока остроты из этого не добыли.

Мамаев получил по затылку, Глушаков виноват, а судья игру даже останавливать не стал. Хотя позже пришлось, Мамаев не может подняться с газона.

И игра продолжается, Мамаев должен вернуться в строй, всё с ним в итоге в порядке.

Идову отправил мяч вперед на Конате, который был в офсайде.

Конате нарушает правила у своей штрафной, Глебов пострадал.

37' Мохамед Конате получил пас в штрафной, развернулся и пробил. Мяч летит выше цели.

36' Глушаков навесил в сторону Конате, у которого удар головой не получился.

35' А сейчас Денис Терентьев правила нарушает.

35' Терентьев сместился с левого фланга к линии штрафной, после чего нанес слабый удар в ближний угол. Лантратов спокойно накрыл мяч.

34' Много борьбы в центре поля, и в очередной раз ошибаются футболисты "Химок".

33' Отходит в оборону "Ростов", и завладевшие мячом футболисты "Химок" впадают в ступор, не видя продолжение атаки.

32' Теперь "Химки" практикуются в передачах на своей половине поля, но всё это без какой-либо опасности.

31' Вновь немного прижали хозяева оппонентов к своим воротам. Впрочем, защищаются гости и числом, и умением.

30' Хаджикадунич нарушает правила у центрального круга.

29' Очередное наступление "Ростова" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Ерёменко, следует розыгрыш с Обуховым, а дальше соперник нейтрализует угрозу.

28' Отмахнулся от Долгова Роман Ерёменко. За такой фокус он получил карточку жёлтого цвета.

27' "Ростов" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством. Помешал наступлению Козлов.

26' Лантратов выручает. Полоз получил мяч в штрафной и пробил с 10 метров, голкипер успел среагировать и перевести игровой снаряд за пределы поля. Угловой.

25' Гапон нарушает правила в середине поля.

24' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Ростова", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

23' Жёлтая в руках Казарцева, она была показана Мирзову.

22' Василий Казарцев проверил, как и обещал. После просмотра судья отменил пенальти, Мирзов симулировал.

21' Так, а Казарцев пошел смотреть телевизор. Проверим!

20' Мирзов вбежал в штрафную, после чего упал в борьбе за мяч с Песьяковым. Казарцев без раздумий ставит на точку.

19' Не самый зрелищный отрезок матча, соперники обменялись потерями в центре поля на ровном месте.

18' Хозяева довели атаку до подачи в штрафную, но Лантратов отлично сыграл на выходе.

17' И ещё один свисток Казарцева, на этот раз фол со стороны гостей зафиксирован.

16' Осипенко толкает Конате у центрального круга, это фол.

15' Много борьбы в центре поля, но увереннее пока чувствует себя "Ростов", игроки хозяев чаще контролируют мяч.

14' Ответ "Ростова". Терентьев с 26 метров пробил по воротам, мяч отправлен на трибуны.

13' Ответ гостей завершен точным ударом Трошечкина в линии штрафной, однако мяч летел по центру ворот, где и был Песьков.

12' А вот и первый удар по воротам, Хасимото вбежал с мячом в штрафную, но с левой ноги отправил мяч мимо цели. Не лёг игровой снаряд на ногу японца.

11' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Ерёменко теперь правила нарушает, Гапон пострадал.

11' Офсайд у Ерёменко, хотя повтор показал обратное. Не было офсайда у Романа.

10' Песьяков своевременно выбежал за пределы штрафной и сыграл ногами, совсем немного опередив Глушакова.

9' "Ростов" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела Ерёменко, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

8' Много борьбы, буквально за каждый метр поля. Толкаются футболисты, судья пока обходится без карточек.

7' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Василиа Казарцева. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Глушаков в центре поля, сбил он Мамаева.

6' Долгов забрался в явный офсайд. Игра остановлена.

5' Первая атака гостей по левому флангу, Мирзов вбежал в штрафную, но был по правилам остановлен Мамаевым.

4' Предсказуемо "Ростов" активнее выглядит в атаке и пытаются партнеры разрезающими передачами найти в штрафной Обухова. Пока не удается.

3' Гости пока предпочитают играть "вторым номером", безропотно отдав инициативу.

2' Хозяева попытались было провести первую позиционную атаку, но не тут-то было. Обухова втроем окружили и заставили с мячом расстаться.

1' "Ростов" проводит матч в комплекте формы жёлто-синего цвета, в красно-чёрной футболисты "Химок".