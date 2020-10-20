Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.45
|2.
|Ионов Алексей
|1
|0.09
|3.
|Мамаев Павел
|1
|0.09
|4.
|Глебов Данил
|1
|0.09
|5.
|Норманн Матиас
|1
|0.09
|6.
|Ерёменко Роман
|1
|0.09
|7.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.09
|8.
|Чернов Евгений
|1
|0.09
|9.
|Осипенко Максим
|0
|0
|10.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|11.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|12.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.27
|2.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.18
|3.
|Идову Брайн
|1
|0.09
|4.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.09
|5.
|Данилкин Егор
|1
|0.09
|6.
|Трошечкин Александр
|1
|0.09
|7.
|Алиев Камран
|1
|0.09
|8.
|Боженов Кирилл
|1
|0.09
|9.
|Кухарчук Илья
|0
|0
|10.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|11.
|Полярус Артём
|0
|0
|12.
|Конате Мохамед II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|4
|1
|2.
|Чернов Евгений
|3
|0
|3.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|4.
|Глебов Данил
|1
|1
|5.
|Ионов Алексей
|2
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|7.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|8.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|9.
|Попов Ивелин
|1
|0
|10.
|Козлов Алексей
|1
|0
|11.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|12.
|Терентьев Денис
|1
|0
|13.
|Осипенко Максим
|1
|0
|14.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|15.
|Долгов Александр
|1
|0
|16.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|5
|0
|2.
|Идову Брайн
|3
|1
|3.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|4
|0
|5.
|Кухарчук Илья
|3
|0
|6.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|7.
|Полярус Артём
|3
|0
|8.
|Данилкин Егор
|3
|0
|9.
|Казанцев Данил
|1
|1
|10.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|11.
|Глушаков Денис
|2
|0
|12.
|Куат Исламбек
|2
|0
|13.
|Гапон Евгений
|1
|0
|14.
|Логашов Арсений
|1
|0
|15.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|16.
|Корян Аршак
|1
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|18.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|19.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|Химки
|0
|45.45% (5)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа
Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов
Химки Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 1:2 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва
Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки
Последние игры между собой
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 8
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Химки
Исход игры
Ростов
89.1% (57)
Ничья
9.4% (6)
Химки
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (26)
Меньше
58.06% (36)
Обе команды забьют
Да
43.55% (27)
Нет
56.45% (35)
Популярный счёт
2:1 Ростов
26.6% (17)
2:0 Ростов
25% (16)
1:0 Ростов
23.4% (15)
1:1 Ничья
6.3% (4)
3:0 Ростов
4.7% (3)
3:2 Ростов
3.1% (2)
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