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Ростов
 
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Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.45
2. Ионов Алексей 1 0.09
3. Мамаев Павел 1 0.09
4. Глебов Данил 1 0.09
5. Норманн Матиас 1 0.09
6. Ерёменко Роман 1 0.09
7. Полоз Дмитрий 1 0.09
8. Чернов Евгений 1 0.09
9. Осипенко Максим 0 0
10. Хаджикадунич Деннис 0 0
11. Гапечкин Александр 0 0
12. Сохиев Артур 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.27
2. Ломовицкий Александр 2 0.18
3. Идову Брайн 1 0.09
4. Мирзов Резиуан 1 0.09
5. Данилкин Егор 1 0.09
6. Трошечкин Александр 1 0.09
7. Алиев Камран 1 0.09
8. Боженов Кирилл 1 0.09
9. Кухарчук Илья 0 0
10. Дядюн Владимир 0 0
11. Полярус Артём 0 0
12. Конате Мохамед II 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Чернов Евгений 3 0
3. Хасимото Кэнто 3 0
4. Глебов Данил 1 1
5. Ионов Алексей 2 0
6. Байрамян Хорен 2 0
7. Хаджикадунич Деннис 2 0
8. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
9. Попов Ивелин 1 0
10. Козлов Алексей 1 0
11. Ерёменко Роман 1 0
12. Терентьев Денис 1 0
13. Осипенко Максим 1 0
14. Шомуродов Элдор 1 0
15. Долгов Александр 1 0
16. Тошевски Давид 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 5 0
2. Идову Брайн 3 1
3. Боженов Кирилл 3 1
4. Тихий Дмитрий 4 0
5. Кухарчук Илья 3 0
6. Дядюн Владимир 3 0
7. Полярус Артём 3 0
8. Данилкин Егор 3 0
9. Казанцев Данил 1 1
10. Мурнин Андрей 2 0
11. Глушаков Денис 2 0
12. Куат Исламбек 2 0
13. Гапон Евгений 1 0
14. Логашов Арсений 1 0
15. Мирзов Резиуан 1 0
16. Корян Аршак 1 0
17. Ломовицкий Александр 1 0
18. Конате Мохамед II 1 0
19. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)
 Химки 0 45.45% (5) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 9.09% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа
Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов
Химки Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 1:2 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва
Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки

Последние игры между собой

Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
6. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
8. Динамо Москва Заявка 11 5 2 4 10 - 8 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2020, осталось 2 дня 6 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Ростов 89.1% (57)
    X 9.4% (6)
    Химки 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Химки
    1.76
    3.90
    5.07
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.70 3.80 5.00
    1.76 3.86 5.00
    1.70 3.90 5.07

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.25 1.04 9.40 1.06 3.45 1.32 2.62 1.50 1.89 2.01 1.46 2.76 1.32 3.45 1.13 6.15 1.10 7.00 1.03 13.75
    3.39 1.33 2.63 1.51 2.14 1.74 1.88 1.97 1.65 2.29 1.43 2.92 1.28 3.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 1.97 1.84 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
    2.98 1.41 2.45 1.57 1.91 1.94 1.56 2.49 1.40 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
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    Прогнозы на матч Ростов - Химки

    Исход игры
    Ростов
    89.1% (57)
    Ничья
    9.4% (6)
    Химки
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.94% (26)
    Меньше
    58.06% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    43.55% (27)
    Нет
    56.45% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    26.6% (17)
    2:0 Ростов
    25% (16)
    1:0 Ростов
    23.4% (15)
    1:1 Ничья
    6.3% (4)
    3:0 Ростов
    4.7% (3)
    3:2 Ростов
    3.1% (2)
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