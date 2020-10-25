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Ахмат
 
Позже

Стадион:
Уфа
88
Шелия
Гиорги
15
Семёнов
Андрей
24
Ненахов
Максим
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
7
Бериша
Бернард
11
Исмаэл
Силва
29
Ильин
Владимир
94
Тимофеев
Артём
59
Харин
Евгений
3
Мелкадзе
Георгий
31
Беленов
Александр
15
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
33
Сухов
Александр
22
Патрашко
Виктор
77
Алиев
Азер
8
Карп
Кэтэлин
5
Йокич
Боян
57
Кротов
Вячеслав
18
Комнен
Андрич
Ахмат
4-2-3-1
Уфа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.27
2. Бериша Бернард 2 (1) 0.18
3. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.18
4. Роши Одисе 2 0.18
5. Тимофеев Артём 2 0.18
6. Иванов Олег 0 0
7. Исмаэл Силва 0 0
8. Ненахов Максим 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.09
2. Аликин Павел 1 0.09
3. Кротов Вячеслав 1 0.09
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.09
5. Голубев Артём 1 0.09
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Ненахов Максим 5 1
3. Семёнов Андрей 4 0
4. Тимофеев Артём 4 0
5. Бериша Бернард 4 0
6. Богосавац Мирослав 2 1
7. Быстров Марат 2 1
8. Исмаэл Силва 3 0
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Алиев Азер 3 0
2. Безденежных Игорь 3 0
3. Сухов Александр 2 0
4. Йокич Боян 2 0
5. Аликин Павел 2 0
6. Карп Кэтэлин 2 0
7. Жамалетдинов Тимур 2 0
8. Неделчару Ионуц 2 0
9. Тилль Оливье 2 0
10. Табидзе Джемал 2 0
11. Кротов Вячеслав 0 1
12. Сысуев Дмитрий 1 0
13. Данченко Олег 1 0
14. Бизяк Ловро 1 0
15. Голубев Артём 1 0
16. Плиев Константин 1 0
17. Агаларов Гамид 1 0
18. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 18.18% (2) 0 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Шинник 1:2 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал
Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа
Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 8
Ахмат 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Уфа Премьер-лига
Ахмат 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Уфа Премьер-лига Ахмат 1:1 Уфа Кубок Уфа 1:3 Ахмат Премьер-лига Уфа 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 4:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.75 3.75 5.00
1.76 3.35 5.60
1.75 3.88 5.20
1.72 3.57 5.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.30 1.07 5.70 1.14 2.80 1.50 1.97 1.90 1.70 2.23 1.63 2.37 1.29 3.60 1.18 4.90 1.05 8.80 1.05 9.50 0.00 15.00
8.80 1.07 6.95 1.11 2.69 1.48 1.98 1.85 1.58 2.54 1.24 4.15 1.18 5.10 1.05 10.00 1.04 11.00 1.01 18.50
7.67 1.10 2.61 1.52 2.29 1.66 1.96 1.91 1.70 2.22 1.55 2.54 1.45 2.84 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.39 1.30 3.65 1.07 8.20
2.79 1.44 1.66 2.21 1.33 3.30 1.07 8.50 1.05 9.90
2.50 1.56 2.05 1.83 1.58 2.46 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.50 2.48 1.17 4.60
3.12 1.36 2.01 1.80 1.44 2.77 1.15 5.40 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.61
Букмекер Да Нет
6.40 1.11
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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Прогнозы на матч Ахмат - Уфа

Исход игры
Ахмат
82.9% (131)
Ничья
13.3% (21)
Уфа
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (48)
Меньше
69.03% (107)
Обе команды забьют
Да
38.06% (59)
Нет
61.94% (96)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
38% (60)
2:1 Ахмат
24.1% (38)
2:0 Ахмат
16.5% (26)
1:1 Ничья
8.9% (14)
0:0 Ничья
3.2% (5)
3:0 Ахмат
1.9% (3)
1:2 Уфа
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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