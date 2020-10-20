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Ахмат
 
Позже

Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.27
2. Бериша Бернард 2 (1) 0.18
3. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.18
4. Роши Одисе 2 0.18
5. Тимофеев Артём 2 0.18
6. Иванов Олег 0 0
7. Исмаэл Силва 0 0
8. Ненахов Максим 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.09
2. Аликин Павел 1 0.09
3. Кротов Вячеслав 1 0.09
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.09
5. Голубев Артём 1 0.09
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Ненахов Максим 5 1
3. Семёнов Андрей 4 0
4. Тимофеев Артём 4 0
5. Бериша Бернард 4 0
6. Богосавац Мирослав 2 1
7. Быстров Марат 2 1
8. Исмаэл Силва 3 0
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Алиев Азер 3 0
2. Безденежных Игорь 3 0
3. Сухов Александр 2 0
4. Йокич Боян 2 0
5. Аликин Павел 2 0
6. Карп Кэтэлин 2 0
7. Жамалетдинов Тимур 2 0
8. Неделчару Ионуц 2 0
9. Тилль Оливье 2 0
10. Табидзе Джемал 2 0
11. Кротов Вячеслав 0 1
12. Сысуев Дмитрий 1 0
13. Данченко Олег 1 0
14. Бизяк Ловро 1 0
15. Голубев Артём 1 0
16. Плиев Константин 1 0
17. Агаларов Гамид 1 0
18. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 18.18% (2) 0 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Шинник 1:2 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал
Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа
Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 8
Ахмат 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Уфа Премьер-лига
Ахмат 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Уфа Премьер-лига Ахмат 1:1 Уфа Кубок Уфа 1:3 Ахмат Премьер-лига Уфа 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 4:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
6. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
8. Динамо Москва Заявка 11 5 2 4 10 - 8 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Ахмат 75.4% (43)
    X 19.3% (11)
    Уфа 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Уфа
    1.95
    3.74
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.80 3.60 4.60
    1.95 3.74 4.20
    1.88 3.62 4.26

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.10 1.07 7.20 1.10 2.72 1.47 2.04 1.80 1.61 2.46 1.27 3.84 1.19 4.75 1.06 9.60 1.05 10.50 1.01 18.50
    2.71 1.48 2.38 1.61 2.05 1.81 1.76 2.11 1.59 2.41 1.20 4.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.72 2.12 1.33 3.30 1.08 8.10 1.05 9.50
    2.59 1.52 2.12 1.76 1.64 2.31 1.41 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.08 1.75 1.52 2.53 1.15 5.40 1.11 6.70
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    Прогнозы на матч Ахмат - Уфа

    Исход игры
    Ахмат
    75.4% (43)
    Ничья
    19.3% (11)
    Уфа
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (21)
    Меньше
    62.5% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (27)
    Нет
    51.79% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    29.8% (17)
    2:1 Ахмат
    28.1% (16)
    2:0 Ахмат
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    0:0 Ничья
    5.3% (3)
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