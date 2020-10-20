Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.27
|2.
|Бериша Бернард
|2 (1)
|0.18
|3.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.18
|4.
|Роши Одисе
|2
|0.18
|5.
|Тимофеев Артём
|2
|0.18
|6.
|Иванов Олег
|0
|0
|7.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|8.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.09
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.09
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.09
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.09
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.09
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|5
|2
|2.
|Ненахов Максим
|5
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|4.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|5.
|Бериша Бернард
|4
|0
|6.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|7.
|Быстров Марат
|2
|1
|8.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|9.
|Нижич Зоран
|2
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алиев Азер
|3
|0
|2.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|3.
|Сухов Александр
|2
|0
|4.
|Йокич Боян
|2
|0
|5.
|Аликин Павел
|2
|0
|6.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|7.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|9.
|Тилль Оливье
|2
|0
|10.
|Табидзе Джемал
|2
|0
|11.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|12.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|13.
|Данченко Олег
|1
|0
|14.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|15.
|Голубев Артём
|1
|0
|16.
|Плиев Константин
|1
|0
|17.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|18.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Шинник 1:2 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал
Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи
Уфа Последние 20 матчей: + = -Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа
Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 8
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Уфа
Исход игры
Ахмат
75.4% (43)
Ничья
19.3% (11)
Уфа
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (21)
Меньше
62.5% (35)
Обе команды забьют
Да
48.21% (27)
Нет
51.79% (29)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
29.8% (17)
2:1 Ахмат
28.1% (16)
2:0 Ахмат
12.3% (7)
1:1 Ничья
12.3% (7)
0:0 Ничья
5.3% (3)
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