  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
ЦСКА Москва
1:0
Перерыв

Стадион:
Арсенал Тула
0'
28' Желтая карточка
Григалава Гиа
31' Желтая карточка
Джорджевич Лука
43' Желтая карточка
Кучаев Константин
1:0
45' Пенальти
Чалов Фёдор
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
19
Зайнутдинов
Бактиёр
98
Обляков
Иван
11
Эджуке
Чидера
10
Дзагоев
Алан
8
Влашич
Никола
20
Кучаев
Константин
9
Чалов
Фёдор
50
Шамов
Егор
92
Рассказов
Николай
6
Беляев
Максим
8
Григалава
Гиа
4
Бауэр
Роберт
21
Кадири
Мохаммед
20
Чаушич
Горан
7
Ломовицкий
Александр
13
Панченко
Кирилл
10
Кангва
Эванс
19
Джорджевич
Лука
ЦСКА Москва
4-1-4-1
Арсенал Тула
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 5 0.42
2. Влашич Никола 4 0.33
3. Бистрович Кристиян 2 0.17
4. Эджуке Чидера 2 0.17
5. Дзагоев Алан 1 0.08
6. Магнуссон Хёрдур 1 0.08
7. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
8. Дивеев Игорь 1 0.08
9. Шкурин Илья 1 0.08
10. Марадишвили Константин 1 0.08
11. Чалов Фёдор 0 0
12. Обляков Иван 0 0
13. Васин Виктор 0 0
14. Фернандес Марио 0 0
15. Сигурдссон Арнор 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.25
2. Ткачёв Сергей 2 0.17
3. Лесовой Даниил 2 (1) 0.17
4. Кадири Мохаммед 2 0.17
5. Ковалёв Юрий 1 0.08
6. Кангва Кингс 1 0.08
7. Луценко Евгений 1 0.08
8. Ломовицкий Александр 1 0.08
9. Хлусевич Даниил 1 0.08
10. Пантелеев Владислав 0 0
11. Сокол Артём 0 0
12. Громыко Валерий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 5 0
2. Бистрович Кристиян 3 1
3. Обляков Иван 3 0
4. Тикнизян Наяир 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Дивеев Игорь 2 0
8. Магнуссон Хёрдур 0 1
9. Акинфеев Игорь 1 0
10. Карпов Вадим 1 0
11. Фернандес Марио 1 0
12. Сигурдссон Арнор 1 0
13. Кучаев Константин 1 0
14. Чалов Фёдор 1 0
15. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 5 0
2. Кангва Кингс 3 1
3. Кангва Эванс 3 1
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Чаушич Горан 3 0
6. Сокол Артём 3 0
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Григалава Гиа 2 0
9. Беляев Максим 2 0
10. Громыко Валерий 2 0
11. Денисов Александр 1 0
12. Комбаров Кирилл 1 0
13. Бурлак Тарас 1 0
14. Луценко Евгений 1 0
15. Джорджевич Лука 1 0
16. Горбатенко Игорь 1 0
17. Панченко Кирилл 1 0
18. Ткачёв Сергей 1 0
19. Ковалёв Юрий 1 0
20. Костадинов Георги 1 0
21. Злобин Николай 1 0
22. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 5.26% (1) 26.32% (5) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 15.79% (3)
 Арсенал Тула 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 10
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 12 7 2 3 19 - 9 23
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Арсенал Тула 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
12. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма ЦСКА с минимальным счётом переигрывает тульский "Арсенал". Пока преимущество по игре как раз у команды Виктора Ганчаренко, а поэтому "армейцы" заслуженно ведут в счёте, пусть гол был и забит с пенальти. Во втором тайме команде Сергея Подпалого нужно серьёзно перестраивать игру в атаке, а иначе сегодня даже на ничью тульскому клубу рассчитывать будет крайне трудно. 
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Чалов!!! Фёдор Чалов с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Шамов пытался сыграть по удару, но форвард ЦСКА обманул голкипера "Арсенала", который так и остался стоять по центру ворот. 
  • Пенальти!
    45'
    Игорь Панин посмотрел повтор и указал на "точку". Повтор показал, что Рассказов всё же зацепил Зайнутдинова. 
  • Видеоповтор
    45'
    Игорь Панин проконсультировался с судьями из комнаты VAR, а затем сам отправился смотреть повтор момента. 
  • Судья
    45'
    Эджуке и Дзагоев с левого фланга довели мяч до левого угла штрафной площади, Зайнутдинов в борьбе с Рассказовым оказался на газоне, Игорь Панин вновь не решился назначить пенальти, но при этом главный арбитр матча случает подсказки из комнаты VAR. 
  • 45'
    Из-за пределов штрафной площади ЦСКА последовал не самый сильный удар под левый угол ворот, Акинфеев спокойно переместился и забрал мяч в руки. 
  • 45'
    Панченко со стандарта выполнил слишком плохую подачу к центру штрафной площади ЦСКА, "армейцы" без особого труда перехватили мяч. 
  • Желтая карточка
    44'
    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Бауэра. 
  • Угловой
    43'
    Влашич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кадири головой выбил мяч подальше от своих ворот, а затем Фернандес нарушил правила против Кангва. 
  • 42'
    Кучаев на правом фланге перехватил передачу от Григалавы, а затем сразу же выполнил передачу на Влашича ближе к центру, Никола прошёл немного вперёд и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кадири и ушёл на угловой. 
  • 41'
    Чаушич из глубины поля выполнил заброс на правый фланг на ход Кангва, Зайнутдинов удачно выпрыгнул и выбил мяч в аут. 
  • 40'
    Чаушич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 39'
    Ломовицкий сместился на левый фланг, но пройти к штрафной площади Александр не смог, Фернандес удачно накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 38'
    Игроки ЦСКА слишком сильно замельчили у штрафной площади "Арсенала" и в итоге получили контратаку на свои ворота, но Панченко выполнил слишком сильную передачу на Джорджевича к линии штрафной площади ЦСКА из центра поля, Акинфеев вовремя вышел из ворот и выбил мяч обратно к центру поля. 
  • 37'
    Кангва прошёл вперёд по правому флангу, а затем Эванс выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    36'
    Обляков с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз Шамов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    35'
    Обляков с углового выполнил подачу к линии вратарской, Беляев оказался первым на мяче, но Максим сыграл не самым лучшим образом, будет ещё один корнер. 
  • 34'
    Влашич с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Кучаев в борьбе с Бауэром не смог зацепиться за мяч, а затем уже Ломовицкий опередил Фернандеса и выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    33'
    Теперь уже форвард "Арсенала" Лука Джорджевич получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч в центре поля против Дзагоева. 
  • 32'
    Чалов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Панченко. 
  • 31'
    Обляков со стандарта закрутил мяч к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде так и не смог зацепиться за мяч, а затем его при игре на выходе забрал Шамов. 
  • Желтая карточка
    30'
    Защитник "Арсенала" Гиа Григалава получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч на правом фланге против Кучаева. 
  • Судья
    29'
    Обляков, Дзагоев и Кучаев быстро довели мяч к центру штрафной площади "Арсенала", Чалов в борьбе с Беляевым оказался на газоне, но Игорь Панин не решился дать свисток в пользу ЦСКА, игра продолжается. 
  • 28'
    Эджуке пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Арсенала". 
  • 27'
    Влашич зацепился за мяч у правого угла штрафной площади в борьбе с Чаушичем, Никола успешно совершил рывок вперёд, а затем отыгрался с Кучаевым, который в штрафной площади соперника сыграл слишком тонко, ответный пас пяткой от Константина был перехвачен Бауэром. 
  • Угловой
    26'
    Игроки ЦСКА вновь разыграли угловой, затем уже с правого фланга Обляков выполнил подачу в центр штрафной площади, но никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 25'
    Фернандес с правого фланга уже от лицевой линии выполнил прострел в штрафную площадь, Панченко удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    24'
    Эджуке при смещении в штрафную площадь с левого фланга удачно отыгрался с Обляковым, который был у линии штрафной, Панченко в подкате сбил Ивана, но Игорь Панин дал продолжить атаку ЦСКА. Эджуке в итоге отдал пас на Влашича, а Никола пробил в правый угол ворот с левого угла штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 23'
    Дзагоев из центра поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Фернандес обработал мяч, ушёл к правому углу вратарской и пробил по воротам, но Марио слишком сильно выкрутил стопу, а поэтому мяч полетел параллельно воротам. 
  • 22'
    Эджуке попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Ломовицкий и выбил мяч в аут. 
  • 21'
    Влашич со стандарта решил пробить в ближний угол ворот, но защитники "Арсенала" грамотно расположились у линии вратарской, мяч как раз попал в полевого игрока тульского клуба. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Рассказов на левом фланге у своей штрафной площади зацепил Зайнутдинова. Игроки ЦСКА заработали довольно опасный стандарт. 
  • 19'
    Эджуке выполнил передачу на левый угол штрафной площади, где оказался активный Чалов, Фёдор спокойно обработал мяч, а затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Кучаеву немного не хватило техники, чтобы обработать мяч, будет удар от ворот. 
  • Опасный момент
    18'
    Чалов с правой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Влашич зацепился за мяч, а затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 17'
    Кадири решил пробить по воротам с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги у Мохаммеда и сильно в сторону от цели. 
  • Угловой
    16'
    Игроки ЦСКА разыграли угловой без подачи, но на правом фланге "армейцы" ничего интересного так и не придумали, игроки "Арсенала" перехватили мяч. 
  • 15'
    Влашич, Дзагоев и Кучаев быстро довели мяч через правый угол штрафной площади до центра штрафной, Константин отдавал завершающую передачу на Чалова, но Беляев плотно опекал форварда ЦСКА, успел Максим в подкате выбить мяч на угловой. 
  • Судья
    14'
    Ломовицкий с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Панченко в борьбе с Фернандесом оказался на газоне, Игорь Панин показал, что будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Джорджевич в борьбе за верховой мяч с Магнуссоном у штрафной площади ЦСКА подыграл себе рукой, Игорь Панин всё видел и дал свисток в пользу ЦСКА. 
  • 12'
    Болельщики ЦСКА активно гонят свою команду вперёд, но пока у хозяев поля далеко не всегда получается играть первым номером. 
  • 11'
    Зайнутдинов из центра поля выполнил передачу на ход Эджуке по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 10'
    Влашич по центру убежал к линии штрафной площади, однако на этот раз Никола слишком далеко отпустил от себя мяч, что позволило Кадири сыграть в подкате и выбить его на правый фланг. 
  • 9'
    Фернандес с правого фланга выполнил передачу ближе к центру на половине поля "Арсенала", Дзагоев сразу же отдал передачу на правый угол штрафной площади, Кучаев грамотно пропустил мяч на Чалова, который сразу же начал смещение в центр к линии вратарской, но в борьбе с Беляевым Фёдор так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 8'
    Эджуке сместился в центр с правого фланга и выполнил передачу на Дзагоеву, Алан пропускал мяч к линии штрафной площади на Кучаева, но Фёдор также сильно сместился в центр с правой половины поля, а поэтому уже у правого угла штрафной площади были только игроки "Арсенала". 
  • 7'
    Фернандес с правого фланга отдал передачу к правому углу штрафной площади, Влашич обработал мяч, ушёл в центр по линии штрафной, а затем пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 6'
    Наконец-то и первая атака через фланг прошла у ЦСКА. Обляков по левому флангу ушёл к лицевой линии, а затем выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде сразу зацепиться за мяч не смог, но уже за пределами штрафной подбор был за Фернандесом. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Чаушич перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Дзагоева. 
  • 4'
    Рассказов разогнал новую атаку через правый фланг, но передача на ход Джорджевичу по флангу у Николая не прошла, защитники ЦСКА сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    3'
    Продолжает "Арсенал" активно идти вперёд на первых минутах матча. Теперь уже Бауэр с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Панченко головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 2'
    Ломовицкий прошёл вперёд по правому флангу, оторвался от Эджуке и выполнил прострел в центр штрафной площади, Дивеев удачно накрыл Джорджевича и не дал форварду "Арсенала" завершить атаку ударом по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня ЦСКА и тульский "Арсенал" будут биться за три очка. Команде Виктора Ганчаренко нужно догонять питерский "Зенит" и московский "Спартак", а тульскому клубу также нужно отрываться от зоны переходных матчей, чтобы в последующих турах чувствовать себя более комфортно. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VEB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.48 4.50 6.70
1.42 3.70 7.20
1.47 4.75 9.00
1.58 3.50 7.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.11 4.90 1.17 2.35 1.58 1.75 2.05 2.20 1.72 1.44 2.75 1.72 2.20 1.18 4.75 1.14 5.55 1.12 6.50 1.11 7.20 1.03 10.50
9.80 1.01 9.00 1.04 3.54 1.28 2.75 1.45 2.00 2.00 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.08 5.95 1.00 10.75
4.25 1.22 2.68 1.48 2.13 1.74 1.87 1.97 1.59 2.38 1.45 2.77 1.36 3.15 1.47 2.72 1.29 3.61 1.37 3.09 1.29 3.70 1.10 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50 1.13 5.90
3.12 1.36 1.95 1.85 1.45 2.75 1.13 6.05 1.10 7.00
1.28 3.71 1.14 5.68 1.30 3.50 1.21 4.39 1.41 2.94 1.26 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 3.05 1.37 1.80 2.00 1.29 3.40 1.23 4.05
3.85 1.26 2.68 1.47 1.68 2.19 1.28 3.68 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.24
Где смотреть матч ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула

Исход игры
ЦСКА Москва
93.3% (154)
Ничья
5.5% (9)
Арсенал Тула
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.06% (73)
Меньше
54.94% (89)
Обе команды забьют
Да
47.53% (77)
Нет
52.47% (85)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
36.4% (60)
2:1 ЦСКА Москва
32.7% (54)
1:0 ЦСКА Москва
13.3% (22)
3:1 ЦСКА Москва
6.7% (11)
1:1 Ничья
3.6% (6)
2:2 Ничья
1.2% (2)
3:0 ЦСКА Москва
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный