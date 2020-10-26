Думаю что этот матч завериштся ничьей.
neo794 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|5
|0.42
|2.
|Влашич Никола
|4
|0.33
|3.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.17
|4.
|Эджуке Чидера
|2
|0.17
|5.
|Дзагоев Алан
|1
|0.08
|6.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.08
|7.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.08
|8.
|Дивеев Игорь
|1
|0.08
|9.
|Шкурин Илья
|1
|0.08
|10.
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|11.
|Чалов Фёдор
|0
|0
|12.
|Обляков Иван
|0
|0
|13.
|Васин Виктор
|0
|0
|14.
|Фернандес Марио
|0
|0
|15.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.25
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.17
|3.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.17
|4.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.17
|5.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.08
|6.
|Кангва Кингс
|1
|0.08
|7.
|Луценко Евгений
|1
|0.08
|8.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.08
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.08
|10.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|11.
|Сокол Артём
|0
|0
|12.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|5
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|3
|1
|3.
|Обляков Иван
|3
|0
|4.
|Тикнизян Наяир
|3
|0
|5.
|Щенников Георгий
|2
|0
|6.
|Влашич Никола
|2
|0
|7.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|8.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|9.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|10.
|Карпов Вадим
|1
|0
|11.
|Фернандес Марио
|1
|0
|12.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|13.
|Кучаев Константин
|1
|0
|14.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|15.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|5
|0
|2.
|Кангва Кингс
|3
|1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|1
|4.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|5.
|Чаушич Горан
|3
|0
|6.
|Сокол Артём
|3
|0
|7.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|8.
|Григалава Гиа
|2
|0
|9.
|Беляев Максим
|2
|0
|10.
|Громыко Валерий
|2
|0
|11.
|Денисов Александр
|1
|0
|12.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|13.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|14.
|Луценко Евгений
|1
|0
|15.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|16.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|17.
|Панченко Кирилл
|1
|0
|18.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|19.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|20.
|Костадинов Георги
|1
|0
|21.
|Злобин Николай
|1
|0
|22.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|23.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|Арсенал Тула
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 9
|23
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|12.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.11
|4.90
|1.17
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.75
|2.05
|2.20
|1.72
|1.44
|2.75
|1.72
|2.20
|1.18
|4.75
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.12
|6.50
|1.11
|7.20
|1.03
|10.50
|9.80
|1.01
|9.00
|1.04
|—
|—
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.00
|2.00
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.32
|3.26
|1.12
|5.40
|1.08
|5.95
|1.00
|10.75
|—
|—
|4.25
|1.22
|2.68
|1.48
|2.13
|1.74
|1.87
|1.97
|1.59
|2.38
|1.45
|2.77
|1.36
|3.15
|1.47
|2.72
|1.29
|3.61
|1.37
|3.09
|1.29
|3.70
|—
|—
|1.10
|7.78
|—
|—