Эджуке и Дзагоев с левого фланга довели мяч до левого угла штрафной площади, Зайнутдинов в борьбе с Рассказовым оказался на газоне, Игорь Панин вновь не решился назначить пенальти, но при этом главный арбитр матча случает подсказки из комнаты VAR.

Игорь Панин проконсультировался с судьями из комнаты VAR, а затем сам отправился смотреть повтор момента.

Игорь Панин посмотрел повтор и указал на "точку". Повтор показал, что Рассказов всё же зацепил Зайнутдинова.

Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Чалов!!! Фёдор Чалов с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Шамов пытался сыграть по удару, но форвард ЦСКА обманул голкипера "Арсенала", который так и остался стоять по центру ворот.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма ЦСКА с минимальным счётом переигрывает тульский "Арсенал". Пока преимущество по игре как раз у команды Виктора Ганчаренко, а поэтому "армейцы" заслуженно ведут в счёте, пусть гол был и забит с пенальти. Во втором тайме команде Сергея Подпалого нужно серьёзно перестраивать игру в атаке, а иначе сегодня даже на ничью тульскому клубу рассчитывать будет крайне трудно.

45' Из-за пределов штрафной площади ЦСКА последовал не самый сильный удар под левый угол ворот, Акинфеев спокойно переместился и забрал мяч в руки.

45' Панченко со стандарта выполнил слишком плохую подачу к центру штрафной площади ЦСКА, "армейцы" без особого труда перехватили мяч.

44' Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Бауэра.

43' Влашич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кадири головой выбил мяч подальше от своих ворот, а затем Фернандес нарушил правила против Кангва.

42' Кучаев на правом фланге перехватил передачу от Григалавы, а затем сразу же выполнил передачу на Влашича ближе к центру, Никола прошёл немного вперёд и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кадири и ушёл на угловой.

41' Чаушич из глубины поля выполнил заброс на правый фланг на ход Кангва, Зайнутдинов удачно выпрыгнул и выбил мяч в аут.

40' Чаушич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

39' Ломовицкий сместился на левый фланг, но пройти к штрафной площади Александр не смог, Фернандес удачно накрыл соперника и выбил мяч в аут.

38' Игроки ЦСКА слишком сильно замельчили у штрафной площади "Арсенала" и в итоге получили контратаку на свои ворота, но Панченко выполнил слишком сильную передачу на Джорджевича к линии штрафной площади ЦСКА из центра поля, Акинфеев вовремя вышел из ворот и выбил мяч обратно к центру поля.

37' Кангва прошёл вперёд по правому флангу, а затем Эванс выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

36' Обляков с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз Шамов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг.

35' Обляков с углового выполнил подачу к линии вратарской, Беляев оказался первым на мяче, но Максим сыграл не самым лучшим образом, будет ещё один корнер.

34' Влашич с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Кучаев в борьбе с Бауэром не смог зацепиться за мяч, а затем уже Ломовицкий опередил Фернандеса и выбил мяч на угловой.

33' Теперь уже форвард "Арсенала" Лука Джорджевич получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч в центре поля против Дзагоева.

32' Чалов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Панченко.

31' Обляков со стандарта закрутил мяч к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде так и не смог зацепиться за мяч, а затем его при игре на выходе забрал Шамов.

30' Защитник "Арсенала" Гиа Григалава получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч на правом фланге против Кучаева.

29' Обляков, Дзагоев и Кучаев быстро довели мяч к центру штрафной площади "Арсенала", Чалов в борьбе с Беляевым оказался на газоне, но Игорь Панин не решился дать свисток в пользу ЦСКА, игра продолжается.

28' Эджуке пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Арсенала".

27' Влашич зацепился за мяч у правого угла штрафной площади в борьбе с Чаушичем, Никола успешно совершил рывок вперёд, а затем отыгрался с Кучаевым, который в штрафной площади соперника сыграл слишком тонко, ответный пас пяткой от Константина был перехвачен Бауэром.

26' Игроки ЦСКА вновь разыграли угловой, затем уже с правого фланга Обляков выполнил подачу в центр штрафной площади, но никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

25' Фернандес с правого фланга уже от лицевой линии выполнил прострел в штрафную площадь, Панченко удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

24' Эджуке при смещении в штрафную площадь с левого фланга удачно отыгрался с Обляковым, который был у линии штрафной, Панченко в подкате сбил Ивана, но Игорь Панин дал продолжить атаку ЦСКА. Эджуке в итоге отдал пас на Влашича, а Никола пробил в правый угол ворот с левого угла штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

23' Дзагоев из центра поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Фернандес обработал мяч, ушёл к правому углу вратарской и пробил по воротам, но Марио слишком сильно выкрутил стопу, а поэтому мяч полетел параллельно воротам.

22' Эджуке попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Ломовицкий и выбил мяч в аут.

21' Влашич со стандарта решил пробить в ближний угол ворот, но защитники "Арсенала" грамотно расположились у линии вратарской, мяч как раз попал в полевого игрока тульского клуба.

20' Рассказов на левом фланге у своей штрафной площади зацепил Зайнутдинова. Игроки ЦСКА заработали довольно опасный стандарт.

19' Эджуке выполнил передачу на левый угол штрафной площади, где оказался активный Чалов, Фёдор спокойно обработал мяч, а затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Кучаеву немного не хватило техники, чтобы обработать мяч, будет удар от ворот.

18' Чалов с правой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Влашич зацепился за мяч, а затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

17' Кадири решил пробить по воротам с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги у Мохаммеда и сильно в сторону от цели.

16' Игроки ЦСКА разыграли угловой без подачи, но на правом фланге "армейцы" ничего интересного так и не придумали, игроки "Арсенала" перехватили мяч.

15' Влашич, Дзагоев и Кучаев быстро довели мяч через правый угол штрафной площади до центра штрафной, Константин отдавал завершающую передачу на Чалова, но Беляев плотно опекал форварда ЦСКА, успел Максим в подкате выбить мяч на угловой.

14' Ломовицкий с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Панченко в борьбе с Фернандесом оказался на газоне, Игорь Панин показал, что будет удар от ворот.

13' Джорджевич в борьбе за верховой мяч с Магнуссоном у штрафной площади ЦСКА подыграл себе рукой, Игорь Панин всё видел и дал свисток в пользу ЦСКА.

12' Болельщики ЦСКА активно гонят свою команду вперёд, но пока у хозяев поля далеко не всегда получается играть первым номером.

11' Зайнутдинов из центра поля выполнил передачу на ход Эджуке по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

10' Влашич по центру убежал к линии штрафной площади, однако на этот раз Никола слишком далеко отпустил от себя мяч, что позволило Кадири сыграть в подкате и выбить его на правый фланг.

9' Фернандес с правого фланга выполнил передачу ближе к центру на половине поля "Арсенала", Дзагоев сразу же отдал передачу на правый угол штрафной площади, Кучаев грамотно пропустил мяч на Чалова, который сразу же начал смещение в центр к линии вратарской, но в борьбе с Беляевым Фёдор так и не смог завершить момент ударом по воротам.

8' Эджуке сместился в центр с правого фланга и выполнил передачу на Дзагоеву, Алан пропускал мяч к линии штрафной площади на Кучаева, но Фёдор также сильно сместился в центр с правой половины поля, а поэтому уже у правого угла штрафной площади были только игроки "Арсенала".

7' Фернандес с правого фланга отдал передачу к правому углу штрафной площади, Влашич обработал мяч, ушёл в центр по линии штрафной, а затем пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

6' Наконец-то и первая атака через фланг прошла у ЦСКА. Обляков по левому флангу ушёл к лицевой линии, а затем выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде сразу зацепиться за мяч не смог, но уже за пределами штрафной подбор был за Фернандесом.

5' Чаушич перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Дзагоева.

4' Рассказов разогнал новую атаку через правый фланг, но передача на ход Джорджевичу по флангу у Николая не прошла, защитники ЦСКА сыграли внимательно и перехватили мяч.

3' Продолжает "Арсенал" активно идти вперёд на первых минутах матча. Теперь уже Бауэр с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Панченко головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

2' Ломовицкий прошёл вперёд по правому флангу, оторвался от Эджуке и выполнил прострел в центр штрафной площади, Дивеев удачно накрыл Джорджевича и не дал форварду "Арсенала" завершить атаку ударом по воротам.