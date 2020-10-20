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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 5 0.45
2. Влашич Никола 4 0.36
3. Бистрович Кристиян 2 0.18
4. Эджуке Чидера 2 0.18
5. Дзагоев Алан 1 0.09
6. Магнуссон Хёрдур 1 0.09
7. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.09
8. Дивеев Игорь 1 0.09
9. Шкурин Илья 1 0.09
10. Марадишвили Константин 1 0.09
11. Чалов Фёдор 0 0
12. Обляков Иван 0 0
13. Васин Виктор 0 0
14. Фернандес Марио 0 0
15. Сигурдссон Арнор 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.27
2. Ткачёв Сергей 2 0.18
3. Лесовой Даниил 2 (1) 0.18
4. Кадири Мохаммед 2 0.18
5. Ковалёв Юрий 1 0.09
6. Кангва Кингс 1 0.09
7. Луценко Евгений 1 0.09
8. Ломовицкий Александр 1 0.09
9. Хлусевич Даниил 1 0.09
10. Пантелеев Владислав 0 0
11. Сокол Артём 0 0
12. Громыко Валерий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 5 0
2. Бистрович Кристиян 3 1
3. Обляков Иван 3 0
4. Тикнизян Наяир 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Дивеев Игорь 2 0
8. Магнуссон Хёрдур 0 1
9. Акинфеев Игорь 1 0
10. Карпов Вадим 1 0
11. Фернандес Марио 1 0
12. Сигурдссон Арнор 1 0
13. Чалов Фёдор 1 0
14. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 5 0
2. Кангва Кингс 3 1
3. Кангва Эванс 3 1
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Чаушич Горан 3 0
6. Сокол Артём 3 0
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Беляев Максим 2 0
9. Громыко Валерий 2 0
10. Денисов Александр 1 0
11. Комбаров Кирилл 1 0
12. Бурлак Тарас 1 0
13. Григалава Гиа 1 0
14. Луценко Евгений 1 0
15. Горбатенко Игорь 1 0
16. Панченко Кирилл 1 0
17. Ткачёв Сергей 1 0
18. Ковалёв Юрий 1 0
19. Костадинов Георги 1 0
20. Злобин Николай 1 0
21. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
22. Пантелеев Владислав 1 0
23. Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 5.26% (1) 26.32% (5) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 15.79% (3)
 Арсенал Тула 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 10
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
6. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
8. Динамо Москва Заявка 11 5 2 4 10 - 8 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2020, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 78
    ЦСКА Москва 96.2% (75)
    X 3.8% (3)
    Арсенал Тула 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.61
    4.16
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.55 4.00 6.50
    1.61 3.85 6.50
    1.61 4.10 6.25
    1.54 4.16 6.41

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.70 1.03 7.10 1.08 3.15 1.36 2.44 1.60 2.00 1.86 1.77 2.12 1.38 3.05 1.27 3.75 1.11 6.70 1.08 7.10 1.01 12.50
    9.70 1.06 7.90 1.09 3.20 1.36 2.44 1.57 1.80 2.12 1.40 3.00 1.24 4.15 1.11 6.75 1.09 7.60 1.02 14.75
    3.15 1.37 2.79 1.46 2.41 1.59 2.00 1.86 1.76 2.11 1.56 2.49 1.24 4.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.00
    2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
    2.81 1.45 2.30 1.65 1.79 2.09 1.49 2.68 1.35 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90
    3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.22 4.30 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    96.2% (75)
    Ничья
    3.8% (3)
    Арсенал Тула
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (32)
    Меньше
    57.89% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    43.42% (33)
    Нет
    56.58% (43)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    39.7% (31)
    2:1 ЦСКА Москва
    32.1% (25)
    1:0 ЦСКА Москва
    15.4% (12)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
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