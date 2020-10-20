ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|5
|0.45
|2.
|Влашич Никола
|4
|0.36
|3.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.18
|4.
|Эджуке Чидера
|2
|0.18
|5.
|Дзагоев Алан
|1
|0.09
|6.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.09
|7.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.09
|8.
|Дивеев Игорь
|1
|0.09
|9.
|Шкурин Илья
|1
|0.09
|10.
|Марадишвили Константин
|1
|0.09
|11.
|Чалов Фёдор
|0
|0
|12.
|Обляков Иван
|0
|0
|13.
|Васин Виктор
|0
|0
|14.
|Фернандес Марио
|0
|0
|15.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.27
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.18
|3.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.18
|4.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.18
|5.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.09
|6.
|Кангва Кингс
|1
|0.09
|7.
|Луценко Евгений
|1
|0.09
|8.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.09
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.09
|10.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|11.
|Сокол Артём
|0
|0
|12.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|5
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|3
|1
|3.
|Обляков Иван
|3
|0
|4.
|Тикнизян Наяир
|3
|0
|5.
|Щенников Георгий
|2
|0
|6.
|Влашич Никола
|2
|0
|7.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|8.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|9.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|10.
|Карпов Вадим
|1
|0
|11.
|Фернандес Марио
|1
|0
|12.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|13.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|14.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|5
|0
|2.
|Кангва Кингс
|3
|1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|1
|4.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|5.
|Чаушич Горан
|3
|0
|6.
|Сокол Артём
|3
|0
|7.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|8.
|Беляев Максим
|2
|0
|9.
|Громыко Валерий
|2
|0
|10.
|Денисов Александр
|1
|0
|11.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|12.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|13.
|Григалава Гиа
|1
|0
|14.
|Луценко Евгений
|1
|0
|15.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|16.
|Панченко Кирилл
|1
|0
|17.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|18.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|19.
|Костадинов Георги
|1
|0
|20.
|Злобин Николай
|1
|0
|21.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|22.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|23.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|Арсенал Тула
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =5 -7Текстильщик 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 10
Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 8
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.70
|1.03
|7.10
|1.08
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.44
|1.60
|2.00
|1.86
|1.77
|2.12
|—
|—
|1.38
|3.05
|1.27
|3.75
|1.11
|6.70
|1.08
|7.10
|1.01
|12.50
|9.70
|1.06
|7.90
|1.09
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.24
|4.15
|1.11
|6.75
|1.09
|7.60
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.37
|2.79
|1.46
|2.41
|1.59
|2.00
|1.86
|1.76
|2.11
|1.56
|2.49
|—
|—
|1.24
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Арсенал Тула
Исход игры
ЦСКА Москва
96.2% (75)
Ничья
3.8% (3)
Арсенал Тула
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (32)
Меньше
57.89% (44)
Обе команды забьют
Да
43.42% (33)
Нет
56.58% (43)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
39.7% (31)
2:1 ЦСКА Москва
32.1% (25)
1:0 ЦСКА Москва
15.4% (12)
3:1 ЦСКА Москва
6.4% (5)
2:2 Ничья
2.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!