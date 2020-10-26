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Милан
 
Позже

Стадион:
Рома
1
Татарушану
Чиприан
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
17
Леау
Рафаэл
11
Ибрагимович
Златан
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
24
Кумбулла
Мараш
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
77
Мхитарян
Генрих
11
Педро
Родригес
9
Джеко
Эдин
Милан
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 4 (1) 1
2. Леау Рафаэл 2 0.5
3. Тео Эрнандес 1 0.25
4. Кесси Франк 1 (1) 0.25
5. Диас Брахим 1 0.25
6. Чалханоглу Хакан 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 3 (2) 0.75
2. Джеко Эдин 2 0.5
3. Педро Родригес 2 0.5
4. Перес Карлес 1 0.25
5. Мхитарян Генрих 0 0
6. Кристанте Бриан 0 0
7. Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Габбия Маттео 2 0
2. Ибрагимович Златан 1 0
3. Кьяер Симон 1 0
4. Чалханоглу Хакан 1 0
5. Крунич Раде 1 0
6. Кесси Франк 1 0
7. Кастильехо Самуэль 1 0
8. Тео Эрнандес 1 0
9. Леау Рафаэл 1 0
Рома
# Игрок      
1. Сантон Давиде 1 0
2. Верету Жордан 1 0
3. Пеллегрини Лоренцо 1 0
4. Кумбулла Мараш 1 0
5. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0 22.22% (2)
 Рома 0 0 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан
Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан
Рома Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус
Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома

Последние игры между собой

Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Милан 2:0 Рома Серия A Рома 2:1 Милан Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A
Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2020, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 161
    Милан 84.5% (136)
    X 12.4% (20)
    Рома 3.1% (5)
    Все прогнозы
    2.08 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Рома
    2.29
    3.90
    3.32
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.25 3.80 3.30
    2.18 3.90 3.30
    2.31 3.82 3.32
    2.20 3.80 3.27

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.10 1.15 4.30 1.22 2.55 1.51 2.15 1.75 2.05 1.83 1.80 2.08 1.65 2.33 1.35 3.25 1.25 3.90 1.10 6.10 1.08 6.80 1.02 11.50
    13.00 1.01 11.75 1.01 4.95 1.16 4.05 1.24 2.60 1.62 1.94 1.86 1.60 2.28 1.31 3.20 1.21 3.84 1.08 6.15
    5.86 1.16 2.83 1.48 2.65 1.52 2.37 1.65 2.08 1.82 1.83 2.09 1.67 2.33 1.50 2.74 1.25 4.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.57 1.60 2.35 1.23 4.20
    3.60 1.29 2.45 1.55 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.25
    3.20 1.40 2.53 1.57 1.90 2.01 1.62 2.42 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.12 1.67 1.58 2.28 1.35 3.05
    5.00 1.17 3.76 1.27 1.98 1.83 1.53 2.50 1.33 3.32

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.47 2.70
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.53
    Где смотреть матч Милан - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Рома

    Исход игры
    Милан
    84.5% (136)
    Ничья
    12.4% (20)
    Рома
    3.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.68% (118)
    Меньше
    25.32% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    82.91% (131)
    Нет
    17.09% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    60.9% (98)
    1:1 Ничья
    9.9% (16)
    1:0 Милан
    9.3% (15)
    2:0 Милан
    3.7% (6)
    3:1 Милан
    3.1% (5)
    3:2 Милан
    3.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    3:0 Милан
    1.9% (3)
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