24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|4 (1)
|1
|2.
|Леау Рафаэл
|2
|0.5
|3.
|Тео Эрнандес
|1
|0.25
|4.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.25
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.25
|6.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|3 (2)
|0.75
|2.
|Джеко Эдин
|2
|0.5
|3.
|Педро Родригес
|2
|0.5
|4.
|Перес Карлес
|1
|0.25
|5.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|6.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|7.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Габбия Маттео
|2
|0
|2.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|3.
|Кьяер Симон
|1
|0
|4.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|5.
|Крунич Раде
|1
|0
|6.
|Кесси Франк
|1
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|8.
|Тео Эрнандес
|1
|0
|9.
|Леау Рафаэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сантон Давиде
|1
|0
|2.
|Верету Жордан
|1
|0
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|4.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|5.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|Рома
|0
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан
Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан
Рома Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус
Последние игры между собой
Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.15
|4.30
|1.22
|—
|—
|2.55
|1.51
|2.15
|1.75
|2.05
|1.83
|1.80
|2.08
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.35
|3.25
|1.25
|3.90
|1.10
|6.10
|1.08
|6.80
|1.02
|11.50
|13.00
|1.01
|11.75
|1.01
|4.95
|1.16
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.60
|1.62
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.60
|2.28
|—
|—
|1.31
|3.20
|1.21
|3.84
|1.08
|6.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.86
|1.16
|—
|—
|2.83
|1.48
|2.65
|1.52
|2.37
|1.65
|2.08
|1.82
|1.83
|2.09
|1.67
|2.33
|1.50
|2.74
|—
|—
|1.25
|4.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Милан - Рома
Исход игры
Милан
84.5% (136)
Ничья
12.4% (20)
Рома
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
74.68% (118)
Меньше
25.32% (40)
Обе команды забьют
Да
82.91% (131)
Нет
17.09% (27)
Популярный счёт
2:1 Милан
60.9% (98)
1:1 Ничья
9.9% (16)
1:0 Милан
9.3% (15)
2:0 Милан
3.7% (6)
3:1 Милан
3.1% (5)
3:2 Милан
3.1% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Милан
1.9% (3)
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