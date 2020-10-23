Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|4 (1)
|1
|2.
|Леау Рафаэл
|2
|0.5
|3.
|Тео Эрнандес
|1
|0.25
|4.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.25
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.25
|6.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|3 (2)
|0.75
|2.
|Джеко Эдин
|2
|0.5
|3.
|Педро Родригес
|2
|0.5
|4.
|Перес Карлес
|1
|0.25
|5.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|6.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|7.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Габбия Маттео
|2
|0
|2.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|3.
|Кьяер Симон
|1
|0
|4.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|5.
|Крунич Раде
|1
|0
|6.
|Кесси Франк
|1
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|8.
|Тео Эрнандес
|1
|0
|9.
|Леау Рафаэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сантон Давиде
|1
|0
|2.
|Верету Жордан
|1
|0
|3.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|4.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|5.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|Рома
|0
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +18 =2 -0Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан
Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан
Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус
Последние игры между собой
Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 9
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 12
|6
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Рома
Исход игры
Милан
84.9% (62)
Ничья
13.7% (10)
Рома
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.24% (52)
Меньше
26.76% (19)
Обе команды забьют
Да
84.51% (60)
Нет
15.49% (11)
Популярный счёт
2:1 Милан
60.3% (44)
1:1 Ничья
12.3% (9)
2:0 Милан
8.2% (6)
1:0 Милан
5.5% (4)
3:2 Милан
4.1% (3)
3:1 Милан
2.7% (2)
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