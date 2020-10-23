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Милан
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 4 (1) 1
2. Леау Рафаэл 2 0.5
3. Тео Эрнандес 1 0.25
4. Кесси Франк 1 (1) 0.25
5. Диас Брахим 1 0.25
6. Чалханоглу Хакан 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 3 (2) 0.75
2. Джеко Эдин 2 0.5
3. Педро Родригес 2 0.5
4. Перес Карлес 1 0.25
5. Мхитарян Генрих 0 0
6. Кристанте Бриан 0 0
7. Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Габбия Маттео 2 0
2. Ибрагимович Златан 1 0
3. Кьяер Симон 1 0
4. Чалханоглу Хакан 1 0
5. Крунич Раде 1 0
6. Кесси Франк 1 0
7. Кастильехо Самуэль 1 0
8. Тео Эрнандес 1 0
9. Леау Рафаэл 1 0
Рома
# Игрок      
1. Сантон Давиде 1 0
2. Верету Жордан 1 0
3. Пеллегрини Лоренцо 1 0
4. Кумбулла Мараш 1 0
5. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 0 22.22% (2)
 Рома 0 0 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан
Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан
Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус
Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома

Последние игры между собой

Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Милан 2:0 Рома Серия A Рома 2:1 Милан Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A
Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
3. Аталанта Заявка 4 3 0 1 14 - 9 9
4. Наполи Заявка 4 3 0 1 12 - 4 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 8 7
7. Верона Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 8 - 12 6
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Кальяри Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 73
    Милан 84.9% (62)
    X 13.7% (10)
    Рома 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Рома
    2.21
    3.85
    3.46
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.20 3.60 3.20
    2.21 3.85 3.46
    2.14 3.81 3.41

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.75 1.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.64 1.28 2.43 1.69 1.83 1.98 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 7.00
    5.04 1.20 2.37 1.65 2.11 1.80 1.85 2.07 1.65 2.36 1.53 2.65 1.20 5.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.31 1.61 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
    3.04 1.43 2.39 1.64 1.83 2.09 1.58 2.53 1.39 3.21
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64
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    Прогнозы на матч Милан - Рома

    Исход игры
    Милан
    84.9% (62)
    Ничья
    13.7% (10)
    Рома
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.24% (52)
    Меньше
    26.76% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.51% (60)
    Нет
    15.49% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    60.3% (44)
    1:1 Ничья
    12.3% (9)
    2:0 Милан
    8.2% (6)
    1:0 Милан
    5.5% (4)
    3:2 Милан
    4.1% (3)
    3:1 Милан
    2.7% (2)
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