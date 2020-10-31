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Кротоне
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Аталанта
0' 10'
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
21
Дзанеллато
Никколо
10
Бенали
Ахмед
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
26
Мохика
Хоан
18
Малиновский
Руслан
10
Гомес
Алехандро
9
Муриэль
Луис
Кротоне
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 2 (2) 0.4
2. Молина Сальваторе 1 0.2
3. Ривьер Эммануэль 1 0.2
4. Мессьяс Жуниор 1 0.2
5. Реца Аркадиуш 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.8
2. Сапата Дуван 2 (1) 0.4
3. Муриэль Луис 2 0.4
4. Хатебур Ханс 2 0.4
5. Ламмерс Сэм 2 0.4
6. Госенс Робин 1 0.2
7. Пашалич Марио 1 0.2
8. Де Рон Мартен 1 0.2
9. Паломино Хосе 0 0
10. Малиновский Руслан 0 0
11. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Магальян Лисандро 3 0
3. Марроне Лука 1 0
4. Маццотта Антонио 1 0
5. Бенали Ахмед 1 0
6. Сими Нванкво 1 0
7. Молина Сальваторе 1 0
8. Реца Аркадиуш 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 2 0
3. Толой Рафаэл 1 0
4. Паломино Хосе 1 0
5. Малиновский Руслан 1 0
6. Мохика Хоан 1 0
7. Кальдара Маттиа 1 0
8. Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Аталанта 20% (3) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне
Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта
Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Аталанта: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 5:1 Кротоне Серия A Аталанта 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 1:3 Аталанта Серия A
Кротоне 2:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта 0:0 Заявка 6 3 1 2 15 - 12 10
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Кротоне 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
20. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
  • Первый тайм
  • 9'
    Очень много моментов в первые десять минут создали команды, иной раз и за целый матч столько не видишь, но это "Аталанта", нужно привыкать.
  • Опасный момент
    8'
    И ещё один момент! Малиновский своей передачей вывел Муриэля на рандеву с голкипером, но не удалось форварду переиграть Кордаца.
  • 7'
    И своим опасным моментом отвечают хозяева. Реца прорвался по левому флангу, сместился в центр и плотно пробил в дальний угол, мяч прокатился в считанных сантиметрах от штанги.
  • Опасный момент
    6'
    Опасно! Передача из глубины поля в штрафную хозяев на Муриэля, который пробивал в касание с острого угла, но в створ не попал. 
  • 5'
    Большими силами включились в прессинг на чужой половине поля футболисты "Аталанта" и вынудили сыграть на вынос Рецу.
  • 4'
    Передача из глубины поля на забежавшего в штрафную "Аталанты" Перейру оказалась слишком сильной, за лицевую линию уходит мяч.
  • 3'
    Отметим, что есть перестановки в атаке у "Аталанты" по сравнению с матчем против "Аякса" в Лиге чемпионов, но Миранчука в основном составе так и нет.
  • 2'
    И сразу же вполне ожидаемо завладели территориальным преимуществом гости, перекатывают они мяч в центре поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 4.40 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.40 1.64
Бонус: 5 000 ₽ 4.85 4.65 1.66
  5.80 4.66 1.54

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.11 5.00 1.15 2.80 1.40 2.33 1.60 2.03 1.84 1.83 2.04 1.47 2.70 1.32 3.25 1.16 5.10 1.13 5.50 1.04 9.30
5.90 1.09 4.90 1.14 2.86 1.43 2.34 1.65 1.80 2.12 1.44 2.68 1.31 3.38 1.15 5.50 1.11 5.45 1.02 9.10
6.71 1.13 2.97 1.43 2.66 1.52 2.34 1.65 2.01 1.88 1.80 2.11 1.62 2.41 1.50 2.77 1.31 3.66 1.12 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.80 1.41 1.75 2.05 1.30 3.55
4.30 1.22 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
4.17 1.25 3.49 1.32 2.80 1.47 2.03 1.85 1.71 2.21 1.50 2.70 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.27 1.61 1.68 2.10 1.40 2.85
5.85 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.65
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Где смотреть матч Кротоне 0:0 Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Аталанта

Исход игры
Кротоне
1.3% (2)
Ничья
6% (9)
Аталанта
92.7% (139)
Тотал 2.5
Больше
70.95% (105)
Меньше
29.05% (43)
Обе команды забьют
Да
71.62% (106)
Нет
28.38% (42)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
36% (54)
1:3 Аталанта
22% (33)
0:2 Аталанта
19.3% (29)
1:4 Аталанта
5.3% (8)
1:1 Ничья
4.7% (7)
0:1 Аталанта
4% (6)
0:3 Аталанта
2.7% (4)
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