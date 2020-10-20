Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|2 (2)
|0.4
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0.2
|3.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.2
|4.
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.2
|5.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.8
|2.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.4
|3.
|Муриэль Луис
|2
|0.4
|4.
|Хатебур Ханс
|2
|0.4
|5.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.4
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.2
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.2
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0.2
|9.
|Паломино Хосе
|0
|0
|10.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|11.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|3
|1
|2.
|Магальян Лисандро
|3
|0
|3.
|Марроне Лука
|1
|0
|4.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|5.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|6.
|Сими Нванкво
|1
|0
|7.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|8.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|2.
|Джимсити Берат
|2
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|1
|0
|4.
|Паломино Хосе
|1
|0
|5.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|6.
|Мохика Хоан
|1
|0
|7.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|8.
|Госенс Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|Аталанта
|20% (3)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне
Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта
Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Аталанта: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.20
|1.10
|5.30
|1.14
|3.05
|1.39
|2.50
|1.59
|2.11
|1.78
|1.88
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.37
|3.15
|1.19
|4.90
|1.13
|5.30
|1.05
|8.70
|
|6.65
|1.11
|5.60
|1.15
|3.00
|1.40
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.36
|3.20
|1.18
|5.05
|1.15
|5.75
|1.05
|10.00
|
|7.25
|1.12
|—
|—
|3.15
|1.40
|2.51
|1.58
|2.12
|1.79
|1.89
|2.01
|1.69
|2.27
|1.51
|2.73
|1.35
|3.38
|—
|—
|1.15
|6.31
|—
|—
Прогнозы на матч Кротоне - Аталанта
Исход игры
Кротоне
1.9% (1)
Ничья
7.7% (4)
Аталанта
90.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
72% (36)
Меньше
28% (14)
Обе команды забьют
Да
70% (35)
Нет
30% (15)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
38.5% (20)
0:2 Аталанта
17.3% (9)
1:3 Аталанта
11.5% (6)
1:4 Аталанта
7.7% (4)
1:1 Ничья
5.8% (3)
0:3 Аталанта
3.8% (2)
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