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Кротоне
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 2 (2) 0.4
2. Молина Сальваторе 1 0.2
3. Ривьер Эммануэль 1 0.2
4. Мессьяс Жуниор 1 0.2
5. Реца Аркадиуш 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.8
2. Сапата Дуван 2 (1) 0.4
3. Муриэль Луис 2 0.4
4. Хатебур Ханс 2 0.4
5. Ламмерс Сэм 2 0.4
6. Госенс Робин 1 0.2
7. Пашалич Марио 1 0.2
8. Де Рон Мартен 1 0.2
9. Паломино Хосе 0 0
10. Малиновский Руслан 0 0
11. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Магальян Лисандро 3 0
3. Марроне Лука 1 0
4. Маццотта Антонио 1 0
5. Бенали Ахмед 1 0
6. Сими Нванкво 1 0
7. Молина Сальваторе 1 0
8. Реца Аркадиуш 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 2 0
3. Толой Рафаэл 1 0
4. Паломино Хосе 1 0
5. Малиновский Руслан 1 0
6. Мохика Хоан 1 0
7. Кальдара Маттиа 1 0
8. Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Аталанта 20% (3) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне
Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта
Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Аталанта: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 5:1 Кротоне Серия A Аталанта 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 1:3 Аталанта Серия A
Кротоне 2:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Кротоне 1.9% (1)
    X 7.7% (4)
    Аталанта 90.4% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кротоне
    Ничья
    Аталанта
    6.94
    5.40
    1.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.80 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 6.40 5.40 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 6.80 5.35 1.44
      6.94 5.22 1.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.20 1.10 5.30 1.14 3.05 1.39 2.50 1.59 2.11 1.78 1.88 1.98 1.51 2.60 1.37 3.15 1.19 4.90 1.13 5.30 1.05 8.70
    6.65 1.11 5.60 1.15 3.00 1.40 2.41 1.58 1.88 2.02 1.50 2.62 1.36 3.20 1.18 5.05 1.15 5.75 1.05 10.00
    7.25 1.12 3.15 1.40 2.51 1.58 2.12 1.79 1.89 2.01 1.69 2.27 1.51 2.73 1.35 3.38 1.15 6.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.40 1.78 2.04 1.35 3.25
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
    3.13 1.41 2.18 1.75 1.82 2.10 1.58 2.52 1.35 3.49
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.31 1.58 1.71 2.04 1.41 2.75
    5.80 1.14 4.70 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.41 2.91 1.17 5.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.45
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.48
    Где смотреть матч Кротоне - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Кротоне - Аталанта

    Исход игры
    Кротоне
    1.9% (1)
    Ничья
    7.7% (4)
    Аталанта
    90.4% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    72% (36)
    Меньше
    28% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    38.5% (20)
    0:2 Аталанта
    17.3% (9)
    1:3 Аталанта
    11.5% (6)
    1:4 Аталанта
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    0:3 Аталанта
    3.8% (2)
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