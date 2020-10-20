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Интер Милан
 
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Стадион:
Парма

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 5 1
2. Мартинес Лаутаро 3 0.6
3. Д'Амброзио Данило 2 0.4
4. Хакими Ашраф 1 0.2
5. Гальярдини Роберто 1 0.2
6. Перишич Иван 0 0
7. Барелла Николо 0 0
8. Янг Эшли 0 0
9. Санчес Алексис 0 0
10. Раноккия Андреа 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 2 0.4
2. Гальоло Риккардо 1 0.2
3. Карамо Янн 1 0.2
4. Куртич Ясмин 1 0.2
5. Куцка Юрай 1 (1) 0.2
6. Бругман Гастон 0 0
7. Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 0
2. Барелла Николо 2 0
3. Сенси Стефано 0 1
4. Янг Эшли 1 0
5. Лукаку Ромелу 1 0
6. Брозович Марсело 1 0
7. Хакими Ашраф 1 0
8. Мартинес Лаутаро 1 0
Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 1 1
2. Куцка Юрай 2 0
3. Алвеш Бруну 2 0
4. Дармиан Маттео 1 0
5. Бругман Гастон 1 0
6. Лорини Венсан 1 0
7. Грасси Альберто 1 0
8. Эрнани Азеведо 1 0
9. Пеццелла Джузеппе 1 0
10. Зом Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 16.67% (2) 25% (3)
 Парма 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан
Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино
Парма Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона
Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Парма 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Парма Серия A Парма 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Парма Серия A
Интер Милан 1:1 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Парма Серия A Интер Милан 1:0 Парма Серия A Парма 1:0 Интер Милан Серия A Парма 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Парма Серия A Парма 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
3. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
5. Аталанта Заявка 5 3 0 2 15 - 12 9
6. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
7. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
8. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
9. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 8 - 10 3
18. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Парма от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Интер Милан 93.8% (45)
    X 0% (0)
    Парма 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Парма
    1.32
    6.45
    9.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.28 6.00 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.10 9.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 6.45 11.00
      1.29 6.09 10.86

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.90 1.11 5.10 1.15 2.85 1.44 2.33 1.61 1.97 1.84 1.78 2.12 1.45 2.65 1.33 3.35 1.15 5.00 1.12 5.60 1.04 9.40
    14.00 1.02 6.05 1.14 5.05 1.18 2.82 1.44 2.23 1.67 1.82 2.20 1.43 2.88 1.33 3.38 1.15 5.65 1.12 6.35 1.04 11.50
    6.44 1.14 2.94 1.43 2.63 1.53 2.31 1.67 1.97 1.91 1.76 2.14 1.59 2.47 1.29 3.78 1.11 7.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.44 1.75 2.10 1.32 3.40
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40
    3.57 1.33 2.86 1.46 2.06 1.84 1.72 2.21 1.50 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.63 1.66 2.14 1.39 2.85
    5.85 1.14 4.30 1.22 2.20 1.67 1.62 2.30 1.38 3.04

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.37
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Парма

    Исход игры
    Интер Милан
    93.8% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Парма
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (18)
    Нет
    60.87% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    43.8% (21)
    2:1 Интер Милан
    16.7% (8)
    3:1 Интер Милан
    12.5% (6)
    1:0 Интер Милан
    10.4% (5)
    1:2 Парма
    4.2% (2)
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