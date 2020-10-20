Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Парма
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|5
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.6
|3.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.4
|4.
|Хакими Ашраф
|1
|0.2
|5.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.2
|6.
|Перишич Иван
|0
|0
|7.
|Барелла Николо
|0
|0
|8.
|Янг Эшли
|0
|0
|9.
|Санчес Алексис
|0
|0
|10.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.4
|2.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.2
|3.
|Карамо Янн
|1
|0.2
|4.
|Куртич Ясмин
|1
|0.2
|5.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.2
|6.
|Бругман Гастон
|0
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|0
|2.
|Барелла Николо
|2
|0
|3.
|Сенси Стефано
|0
|1
|4.
|Янг Эшли
|1
|0
|5.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|6.
|Брозович Марсело
|1
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0
|3.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|4.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|5.
|Бругман Гастон
|1
|0
|6.
|Лорини Венсан
|1
|0
|7.
|Грасси Альберто
|1
|0
|8.
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|10.
|Зом Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|Парма
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан
Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино
Парма Последние 20 матчей: +7 =2 -11Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Интер Милан 1:1 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Парма Серия A Интер Милан 1:0 Парма Серия A Парма 1:0 Интер Милан Серия A Парма 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:0 Парма Серия A Парма 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 5:2 Парма Серия A Парма 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|5.90
|1.11
|5.10
|1.15
|2.85
|1.44
|—
|—
|2.33
|1.61
|1.97
|1.84
|1.78
|2.12
|—
|—
|1.45
|2.65
|1.33
|3.35
|1.15
|5.00
|1.12
|5.60
|1.04
|9.40
|
|14.00
|1.02
|6.05
|1.14
|5.05
|1.18
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.23
|1.67
|—
|—
|1.82
|2.20
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.33
|3.38
|1.15
|5.65
|1.12
|6.35
|1.04
|11.50
|
|—
|—
|6.44
|1.14
|—
|—
|2.94
|1.43
|2.63
|1.53
|2.31
|1.67
|1.97
|1.91
|1.76
|2.14
|1.59
|2.47
|—
|—
|1.29
|3.78
|—
|—
|1.11
|7.54
|—
|—
Прогнозы на матч Интер Милан - Парма
Исход игры
Интер Милан
93.8% (45)
Ничья
0% (0)
Парма
6.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
39.13% (18)
Нет
60.87% (28)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
43.8% (21)
2:1 Интер Милан
16.7% (8)
3:1 Интер Милан
12.5% (6)
1:0 Интер Милан
10.4% (5)
1:2 Парма
4.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!