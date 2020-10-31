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Болонья
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Кальяри
0'
0:1
15' Гол
Педро Жоао
21' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
35' Желтая карточка
Педро Жоао
37'
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
3
Хики
Аарон
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
9
Симеоне
Джованни
Болонья
4-2-3-1
Кальяри
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Педро Жоао
(Соттил Рикардо)
21'
 
Ликояннис Хараламбос
35'
 
Педро Жоао

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 3 0.5
2. Паласио Родриго 1 0.17
3. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.17
4. Ольсен Андреас 1 0.17
5. Сванберг Маттиас 1 0.17
6. Орсолини Риккардо 1 0.17
7. Сантандер Федерико 0 0
8. Медель Гари 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 4 0.67
2. Симеоне Джованни 4 0.67
3. Соттил Рикардо 1 0.17
4. Ликояннис Хараламбос 1 0.17
5. Годин Диего 1 0.17
6. Нандес Найтан 0 0
7. Марин Рэзван 0 0
8. Валюкевич Себастьян 0 0
9. Дзаппа Габриэле 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 3 0
2. Дейкс Митчелл 1 1
3. Сансоне Никола 2 0
4. Томиясу Такэхиро 2 0
5. Данило Ларанжера 1 0
6. М'Байе Ибрахим 1 0
7. Домингес Николас 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Паволетти Леонардо 1 0
5. Фараго Паоло 1 0
6. Нандес Найтан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2)
 Кальяри 10% (1) 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья
Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри
Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри

Последние игры между собой

Болонья: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Болонья Серия A Болонья 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Болонья Серия A
Кальяри 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
3. Наполи Заявка 5 4 0 1 14 - 5 11
4. Сассуоло Заявка 5 3 2 0 16 - 9 11
5. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
6. Кальяри 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
7. Сампдория Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
9. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Рома Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
12. Лацио Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Специя Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Дженоа Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
17. Удинезе Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Болонья 0:1 Заявка 6 1 0 5 8 - 11 3
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Болонья 62.4% (93)
X 28.9% (43)
Кальяри 8.7% (13)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Кальяри
3.48
4.25
4.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.95 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.60 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 4.25 4.33
  2.04 3.69 3.59

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.20 1.22 3.35 1.31 3.25 1.33 2.18 1.73 2.52 1.52 1.73 2.20 1.80 2.00 1.42 2.85 1.28 3.60 1.12 6.70 1.10 7.40 1.02 11.00
17.00 1.01 15.50 1.02 5.00 1.18 3.94 1.26 2.46 1.61 1.90 1.92 1.57 2.44 1.30 3.60 1.27 3.84 1.09 7.50
4.40 1.23 2.61 1.53 2.20 1.72 1.97 1.92 1.71 2.21 1.56 2.52 1.46 2.82 1.50 2.74 1.23 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.97 1.82 1.82 1.97 1.25 4.40 1.12 6.10
3.85 1.26 2.48 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 4.80
2.70 1.50 2.22 1.71 1.72 2.19 1.47 2.81 1.34 3.42 1.42 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.76 1.60 2.63 1.37 3.50
5.40 1.17 3.60 1.29 2.06 1.76 1.47 2.68 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.20 4.44
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
2.63 1.50
Где смотреть матч Болонья 0:1 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 0:1 Кальяри

Исход игры
Болонья
62.4% (93)
Ничья
28.9% (43)
Кальяри
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
50.68% (75)
Меньше
49.32% (73)
Обе команды забьют
Да
72.3% (107)
Нет
27.7% (41)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.6% (50)
1:1 Ничья
21.5% (32)
1:0 Болонья
15.4% (23)
2:0 Болонья
8.1% (12)
2:2 Ничья
6% (9)
1:2 Кальяри
4% (6)
3:1 Болонья
2.7% (4)
0:1 Кальяри
2% (3)
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