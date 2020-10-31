Болонья
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Кальяри
0:1
15' ГолПедро Жоао
21' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
35' Желтая карточкаПедро Жоао
99
Барроу
Муса
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рабби СимонеНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|3
|0.5
|2.
|Паласио Родриго
|1
|0.17
|3.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.17
|4.
|Ольсен Андреас
|1
|0.17
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.17
|6.
|Орсолини Риккардо
|1
|0.17
|7.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|8.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|4
|0.67
|2.
|Симеоне Джованни
|4
|0.67
|3.
|Соттил Рикардо
|1
|0.17
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.17
|5.
|Годин Диего
|1
|0.17
|6.
|Нандес Найтан
|0
|0
|7.
|Марин Рэзван
|0
|0
|8.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|2.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|2
|0
|4.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|5.
|Данило Ларанжера
|1
|0
|6.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|7.
|Домингес Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|5.
|Фараго Паоло
|1
|0
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|Кальяри
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья
Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри
Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри
Последние игры между собой
Болонья: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кальяри 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|6.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|7.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|9.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|17.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|18.
|Болонья
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 11
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.20
|1.22
|3.35
|1.31
|—
|—
|3.25
|1.33
|2.18
|1.73
|2.52
|1.52
|1.73
|2.20
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.28
|3.60
|1.12
|6.70
|1.10
|7.40
|1.02
|11.00
|
|17.00
|1.01
|15.50
|1.02
|5.00
|1.18
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.57
|2.44
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.27
|3.84
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.40
|1.23
|—
|—
|2.61
|1.53
|2.20
|1.72
|1.97
|1.92
|1.71
|2.21
|1.56
|2.52
|1.46
|2.82
|1.50
|2.74
|—
|—
|1.23
|4.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Кальяри
Исход игры
Болонья
62.4% (93)
Ничья
28.9% (43)
Кальяри
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
50.68% (75)
Меньше
49.32% (73)
Обе команды забьют
Да
72.3% (107)
Нет
27.7% (41)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.6% (50)
1:1 Ничья
21.5% (32)
1:0 Болонья
15.4% (23)
2:0 Болонья
8.1% (12)
2:2 Ничья
6% (9)
1:2 Кальяри
4% (6)
3:1 Болонья
2.7% (4)
0:1 Кальяри
2% (3)
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