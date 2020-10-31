Болонья
3:2
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Кальяри
0:1
15' ГолПедро Жоао
21' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
36' Желтая карточкаПедро Жоао
37' Желтая карточкаДанило Ларанжера
40' Желтая карточкаКраньо Алессио
1:1
45' ГолБарроу Муса
1:2
47' ГолСимеоне Джованни
2:2
52' ГолСориано Роберто
3:2
56' ГолБарроу Муса
65' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
68' Желтая карточкаСхаутен Йерди
99
Барроу
Муса
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уна АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
36'
37'
40'
45'
1:1
47'
52'
56'
3:2
68'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|4
|0.67
|2.
|Барроу Муса
|2
|0.33
|3.
|Паласио Родриго
|1
|0.17
|4.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.17
|5.
|Орсолини Риккардо
|1
|0.17
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.17
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.17
|8.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|9.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симеоне Джованни
|5
|0.83
|2.
|Педро Жоао
|4
|0.67
|3.
|Соттил Рикардо
|1
|0.17
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.17
|5.
|Годин Диего
|1
|0.17
|6.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|7.
|Нандес Найтан
|0
|0
|8.
|Марин Рэзван
|0
|0
|9.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|2.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|2
|0
|4.
|Данило Ларанжера
|2
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|7.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|8.
|Схаутен Йерди
|1
|0
|9.
|Домингес Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Педро Жоао
|1
|0
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|6.
|Краньо Алессио
|1
|0
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0
|8.
|Нандес Найтан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|Кальяри
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья
Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри
Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри
Последние игры между собой
Болонья: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кальяри 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|11
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 9
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|11.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.20
|1.22
|3.35
|1.31
|—
|—
|5.55
|1.14
|2.18
|1.73
|4.20
|1.22
|1.73
|2.20
|4.90
|1.17
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|1.95
|1.85
|1.45
|2.70
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.47
|2.65
|—
|—
|1.24
|4.00
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.03
|12.00
|
|17.00
|1.01
|15.50
|1.02
|5.00
|1.18
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.57
|2.44
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.40
|1.23
|—
|—
|2.61
|1.53
|3.09
|1.40
|2.71
|1.49
|2.33
|1.65
|2.72
|1.49
|2.18
|1.73
|1.89
|1.98
|1.59
|2.45
|1.44
|2.90
|1.24
|4.27
|—
|—
|2.02
|1.86
|1.66
|2.30
|2.80
|1.47
|2.05
|1.83
|1.74
|2.18
|1.51
|2.65
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Болонья 3:2 Кальяри
Исход игры
Болонья
62.4% (93)
Ничья
28.9% (43)
Кальяри
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
50.68% (75)
Меньше
49.32% (73)
Обе команды забьют
Да
72.3% (107)
Нет
27.7% (41)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.6% (50)
1:1 Ничья
21.5% (32)
1:0 Болонья
15.4% (23)
2:0 Болонья
8.1% (12)
2:2 Ничья
6% (9)
1:2 Кальяри
4% (6)
3:1 Болонья
2.7% (4)
0:1 Кальяри
2% (3)
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