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Уфа
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Урал
0' 1'
31
Беленов
Александр
15
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
94
Данченко
Олег
22
Голубев
Артём
77
Алиев
Азер
8
Карп
Кэтэлин
5
Йокич
Боян
18
Комнен
Андрич
57
Кротов
Вячеслав
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
6
Августиняк
Рафал
93
Герасимов
Алексей
35
Золотов
Николай
14
Бавин
Юрий
18
Йовичич
Бранко
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
11
Ефремов
Дмитрий
9
Погребняк
Павел
Уфа
3-5-2
Урал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.08
2. Аликин Павел 1 0.08
3. Кротов Вячеслав 1 0.08
4. Алиев Азер 1 0.08
5. Жамалетдинов Тимур 1 0.08
6. Голубев Артём 1 0.08
7. Сухов Александр 0 0
8. Данченко Олег 0 0
9. Неделчару Ионуц 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 3 (2) 0.25
2. Страндберг Стефан 1 0.08
3. Панюков Андрей 1 0.08
4. Подберёзкин Вячеслав 1 0.08
5. Егорычев Андрей 1 0.08
6. Эль Кабир Отман 0 0
7. Мишкич Даниэль 0 0
8. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 3 0
2. Алиев Азер 3 0
3. Безденежных Игорь 3 0
4. Табидзе Джемал 3 0
5. Сухов Александр 2 0
6. Аликин Павел 2 0
7. Карп Кэтэлин 2 0
8. Жамалетдинов Тимур 2 0
9. Неделчару Ионуц 2 0
10. Тилль Оливье 2 0
11. Плиев Константин 2 0
12. Кротов Вячеслав 0 1
13. Сысуев Дмитрий 1 0
14. Данченко Олег 1 0
15. Бизяк Ловро 1 0
16. Голубев Артём 1 0
17. Агаларов Гамид 1 0
18. Фольмер Кирилл 1 0
Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 3 1
2. Рыков Владимир 4 0
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Страндберг Стефан 2 1
5. Кулаков Денис 2 0
6. Бикфалви Эрик 2 0
7. Араторе Марко 2 0
8. Подберёзкин Вячеслав 2 0
9. Помазун Илья 2 0
10. Золотов Николай 2 0
11. Калинин Игорь 2 0
12. Егорычев Андрей 2 0
13. Годзюр Ярослав 1 0
14. Погребняк Павел 1 0
15. Панюков Андрей 1 0
16. Ароян Вараздат 1 0
17. Евсеев Алексей 1 0
18. Йовичич Бранко 1 0
19. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0
 Урал 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор
Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин
Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Урал: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:2 Уфа Премьер-лига Уфа 4:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
5. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
6. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
7. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
8. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 2'
    Игроки "Уфы" попытались провести первую атаку через заброс по флангу из центра поля, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Уфа" должна на своём поле переигрывать "Урал", а иначе команда Рашида Рахимова рискует совсем увязнуть в низу турнирной таблицы. При этом и сам "Урал" пока идёт в зоне переходных матчей, что наверняка ниже поставленных задач, а поэтому и подопечные Юрия Матвеева должны постараться побороться за очки. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.80 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.00 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.02 3.68

Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.14 4.44 1.21 2.22 1.65 1.99 1.88 1.66 2.20 1.39 2.90 1.15 5.10 1.12 6.10 1.02 11.50 1.01 12.50 0.00 20.00
6.10 1.13 4.70 1.20 2.25 1.66 1.68 2.21 1.42 3.10 1.16 5.30 1.13 6.45 1.03 13.50 1.02 14.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 1.41 2.90 1.21 4.05 1.05 11.50
2.26 1.64 1.46 2.72 1.27 3.76 1.04 10.75 1.03 12.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.00 1.36 3.05 1.10 6.30
2.72 1.46 1.79 2.02 1.36 3.12 1.10 6.90 1.07 8.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
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Прогнозы на матч Уфа 0:0 Урал

Исход игры
Уфа
34.6% (55)
Ничья
52.8% (84)
Урал
12.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
18.83% (29)
Меньше
81.17% (125)
Обе команды забьют
Да
61.04% (94)
Нет
38.96% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (67)
1:0 Уфа
17.6% (28)
2:1 Уфа
11.9% (19)
0:0 Ничья
10.1% (16)
0:1 Урал
5.7% (9)
1:2 Урал
4.4% (7)
2:0 Уфа
2.5% (4)
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