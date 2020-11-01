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Химки
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Зенит
0' 18'
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
2
Логашов
Арсений
33
Гапон
Евгений
87
Боженов
Кирилл
5
Трошечкин
Александр
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
44
Кухарчук
Илья
11
Мирзов
Резиуан
45
Конате
Мохамед
II
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
18
Жирков
Юрий
27
Оздоев
Магомед
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
21
Ерохин
Александр
19
Сутормин
Алексей
17
Мостовой
Андрей
Химки
3-4-2-1
Зенит
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.23
2. Идову Брайн 2 0.15
3. Мирзов Резиуан 2 0.15
4. Ломовицкий Александр 2 0.15
5. Данилкин Егор 1 0.08
6. Трошечкин Александр 1 0.08
7. Алиев Камран 1 0.08
8. Боженов Кирилл 1 0.08
9. Кухарчук Илья 0 0
10. Дядюн Владимир 0 0
11. Полярус Артём 0 0
12. Конате Мохамед II 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 6 (1) 0.46
2. Азмун Сердар 6 0.46
3. Ерохин Александр 5 0.38
4. Дуглас Сантос 2 0.15
5. Караваев Вячеслав 1 0.08
6. Мостовой Андрей 1 0.08
7. Сутормин Алексей 1 0.08
8. Дриусси Себастьян 1 0.08
9. Малком Филипе 1 0.08
10. Ловрен Деян 1 0.08
11. Круговой Данил 0 0
12. Жирков Юрий 0 0
13. Оздоев Магомед 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 5 0
2. Трошечкин Александр 5 0
3. Идову Брайн 3 1
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 3 0
6. Дядюн Владимир 3 0
7. Полярус Артём 3 0
8. Данилкин Егор 3 0
9. Казанцев Данил 1 1
10. Мурнин Андрей 2 0
11. Глушаков Денис 2 0
12. Гапон Евгений 2 0
13. Мирзов Резиуан 2 0
14. Куат Исламбек 2 0
15. Логашов Арсений 1 0
16. Корян Аршак 1 0
17. Ломовицкий Александр 1 0
18. Конате Мохамед II 1 0
19. Алиев Камран 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 3 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Оздоев Магомед 1 0
7. Ловрен Деян 1 0
8. Дуглас Сантос 1 0
9. Кузяев Далер 1 0
10. Дриусси Себастьян 1 0
11. Малком Филипе 1 0
12. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 38.46% (5) 7.69% (1) 30.77% (4) 0 23.08% (3)
 Зенит 4% (1) 32% (8) 12% (3) 4% (1) 24% (6) 24% (6)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:2 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки
Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи
Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Зенит: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит 1:0 Химки Кубок Химки 2:3 Зенит Кубок Химки 0:4 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Химки Премьер-лига
Зенит 1:1 Химки Товарищеские матчи Зенит 1:0 Химки Премьер-лига Химки 1:4 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
2. Зенит 0:0 Заявка 13 7 4 2 25 - 9 25
3. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
4. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
5. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
6. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
7. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
8. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 23 10
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Первый тайм
  • 16'
    Совсем немного не хватило Ерохину, чтобы до мяча добраться. Теряет Александр сферу на левом фланге, так и не обострив своей передачей атаку "Зенита".
  • 15'
    "Зенит" здорово сейчас взаимодействует на половине поля соперника, но пока без продвижений вперед идет игра.
  • 13'
    Уступил вчера "Спартак" "Ростову", а это значит, что получают прекрасный шанс обойти "красно-белых" у "Зенита". Если сегодня и ЦСКА потеряет очки, то питерцы и вовсе могут стать лидерами РПЛ.
  • 12'
    Продолжает владеть инициативой команды "красно-черных". Честно говоря, пока сам на себя не похож "Зенит". Слишком много ошибок.
  • 11'
    Конате вернулся на поле. Долго оказывалась ему помощь, но замены не потребуется ему. Все в порядке с футболистом "Химок".
  • Опасный момент
    10'
    МИРЗОВ! Как он не забивает! Ошиблись игроки "Зенита" на своей половине поля. Ошибся на выходе и кипер. Катит 11-й номер "Химок" мяч в пустые ворота, но Ракицкий успел сыграть в подкате и выбил мяч на угловой!
  • Травма, повреждение
    8'
    У Конате какое-то повреждение. Покинул пока что пределы поля футболист. Оказывается ему медицинская помощь.
  • 7'
    Активнее пока что смотрится "Зенит". Оно и понятно, команда настроена решительно. Сегодня все ждут победы от питерцев.
  • 5'
    Все было готово сейчас для Сутормина. Прекрасный пас на левый край вратарской прошел к игроку, но Алексей пробить не успевает. Накрывает его оппонент, закрывая ход снаряду.
  • 4'
    Поборолся за мяч Ерохин, но нарушил он правила в атаке. Что-то с резервным рефери уже Сергей Семак обсуждает. 
  • 3'
    Футболисты "Химок" предстали сегодня в красно-черной форме, в то время, как игроки "Зенит" предстали в чисто белых цветах. Ворот хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • 2'
    Имеют 3-матчевую серию из поражений футболисты "Зенита". Будут нацелены сегодня питерцы на то, чтобы исправить возникшую ситуацию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала. Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Khimki. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.00 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 4.20 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 5.85 4.45 1.65
  5.30 4.02 1.63

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.04 3.85 1.27 3.00 1.39 2.03 1.84 1.81 2.06 1.59 2.45 1.72 2.12 1.38 3.05 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00 1.02 11.50
13.50 1.03 12.00 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.22 1.81 1.69 2.20 1.44 2.83 1.21 4.55 1.17 5.35 1.06 9.60
4.23 1.23 2.52 1.54 2.12 1.74 1.89 1.94 1.65 2.27 1.51 2.60 1.41 2.90 1.16 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.17 1.69 1.51 2.45 1.18 4.90
3.38 1.32 2.26 1.64 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
2.78 1.45 2.19 1.69 1.71 2.17 1.50 2.62 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50 1.23 4.05
4.45 1.21 3.12 1.36 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 2.05
Букмекер Да Нет
4.80 1.22
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
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Прогнозы на матч Химки 0:0 Зенит

Исход игры
Химки
7.4% (12)
Ничья
8.6% (14)
Зенит
84% (136)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (94)
Меньше
39.74% (62)
Обе команды забьют
Да
60.9% (95)
Нет
39.1% (61)
Популярный счёт
1:2 Зенит
36.4% (59)
0:2 Зенит
22.2% (36)
1:3 Зенит
9.9% (16)
0:1 Зенит
8% (13)
1:1 Ничья
4.9% (8)
2:1 Химки
4.3% (7)
0:3 Зенит
3.7% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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