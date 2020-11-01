Конате вернулся на поле. Долго оказывалась ему помощь, но замены не потребуется ему. Все в порядке с футболистом "Химок".

Продолжает владеть инициативой команды "красно-черных". Честно говоря, пока сам на себя не похож "Зенит". Слишком много ошибок.

Уступил вчера "Спартак" "Ростову", а это значит, что получают прекрасный шанс обойти "красно-белых" у "Зенита". Если сегодня и ЦСКА потеряет очки, то питерцы и вовсе могут стать лидерами РПЛ.

"Зенит" здорово сейчас взаимодействует на половине поля соперника, но пока без продвижений вперед идет игра.

Совсем немного не хватило Ерохину, чтобы до мяча добраться. Теряет Александр сферу на левом фланге, так и не обострив своей передачей атаку "Зенита".

10' МИРЗОВ! Как он не забивает! Ошиблись игроки "Зенита" на своей половине поля. Ошибся на выходе и кипер. Катит 11-й номер "Химок" мяч в пустые ворота, но Ракицкий успел сыграть в подкате и выбил мяч на угловой!

8' У Конате какое-то повреждение. Покинул пока что пределы поля футболист. Оказывается ему медицинская помощь.

7' Активнее пока что смотрится "Зенит". Оно и понятно, команда настроена решительно. Сегодня все ждут победы от питерцев.

5' Все было готово сейчас для Сутормина. Прекрасный пас на левый край вратарской прошел к игроку, но Алексей пробить не успевает. Накрывает его оппонент, закрывая ход снаряду.

4' Поборолся за мяч Ерохин, но нарушил он правила в атаке. Что-то с резервным рефери уже Сергей Семак обсуждает.

3' Футболисты "Химок" предстали сегодня в красно-черной форме, в то время, как игроки "Зенит" предстали в чисто белых цветах. Ворот хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.

2' Имеют 3-матчевую серию из поражений футболисты "Зенита". Будут нацелены сегодня питерцы на то, чтобы исправить возникшую ситуацию.