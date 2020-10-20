Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.25
|2.
|Идову Брайн
|2
|0.17
|3.
|Мирзов Резиуан
|2
|0.17
|4.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.17
|5.
|Данилкин Егор
|1
|0.08
|6.
|Трошечкин Александр
|1
|0.08
|7.
|Алиев Камран
|1
|0.08
|8.
|Боженов Кирилл
|1
|0.08
|9.
|Кухарчук Илья
|0
|0
|10.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|11.
|Полярус Артём
|0
|0
|12.
|Конате Мохамед II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|6 (1)
|0.5
|2.
|Азмун Сердар
|6
|0.5
|3.
|Ерохин Александр
|5
|0.42
|4.
|Дуглас Сантос
|2
|0.17
|5.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.08
|6.
|Мостовой Андрей
|1
|0.08
|7.
|Сутормин Алексей
|1
|0.08
|8.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.08
|9.
|Малком Филипе
|1
|0.08
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0.08
|11.
|Круговой Данил
|0
|0
|12.
|Жирков Юрий
|0
|0
|13.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|14.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|2.
|Трошечкин Александр
|5
|0
|3.
|Идову Брайн
|3
|1
|4.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|5.
|Кухарчук Илья
|3
|0
|6.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|7.
|Полярус Артём
|3
|0
|8.
|Данилкин Егор
|3
|0
|9.
|Казанцев Данил
|1
|1
|10.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|11.
|Глушаков Денис
|2
|0
|12.
|Гапон Евгений
|2
|0
|13.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|14.
|Куат Исламбек
|2
|0
|15.
|Логашов Арсений
|1
|0
|16.
|Корян Аршак
|1
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|18.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|19.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|4
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|3
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Ерохин Александр
|1
|0
|6.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|7.
|Ловрен Деян
|1
|0
|8.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|9.
|Кузяев Далер
|1
|0
|10.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|11.
|Малком Филипе
|1
|0
|12.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|0
|23.08% (3)
|Зенит
|4% (1)
|32% (8)
|12% (3)
|4% (1)
|24% (6)
|24% (6)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: + = -Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:2 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки
Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн
Зенит Последние 20 матчей: + = -Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи
Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Зенит: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.50
|1.18
|3.70
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.64
|2.10
|1.79
|1.84
|2.03
|1.72
|2.12
|1.52
|2.55
|1.27
|3.80
|1.20
|4.50
|1.07
|7.30
|1.06
|8.00
|1.02
|11.50
|
|15.25
|1.02
|13.50
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.38
|1.72
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|1.20
|4.80
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.51
|1.21
|—
|—
|2.72
|1.48
|2.28
|1.65
|2.03
|1.83
|1.76
|2.10
|1.59
|2.41
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.19
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Зенит
Исход игры
Химки
6% (3)
Ничья
12% (6)
Зенит
82% (41)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
62.5% (30)
Нет
37.5% (18)
Популярный счёт
1:2 Зенит
34% (17)
0:2 Зенит
26% (13)
1:3 Зенит
12% (6)
2:2 Ничья
6% (3)
2:1 Химки
4% (2)
1:1 Ничья
4% (2)
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