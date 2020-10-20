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Химки
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.25
2. Идову Брайн 2 0.17
3. Мирзов Резиуан 2 0.17
4. Ломовицкий Александр 2 0.17
5. Данилкин Егор 1 0.08
6. Трошечкин Александр 1 0.08
7. Алиев Камран 1 0.08
8. Боженов Кирилл 1 0.08
9. Кухарчук Илья 0 0
10. Дядюн Владимир 0 0
11. Полярус Артём 0 0
12. Конате Мохамед II 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 6 (1) 0.5
2. Азмун Сердар 6 0.5
3. Ерохин Александр 5 0.42
4. Дуглас Сантос 2 0.17
5. Караваев Вячеслав 1 0.08
6. Мостовой Андрей 1 0.08
7. Сутормин Алексей 1 0.08
8. Дриусси Себастьян 1 0.08
9. Малком Филипе 1 0.08
10. Ловрен Деян 1 0.08
11. Круговой Данил 0 0
12. Жирков Юрий 0 0
13. Оздоев Магомед 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 5 0
2. Трошечкин Александр 5 0
3. Идову Брайн 3 1
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 3 0
6. Дядюн Владимир 3 0
7. Полярус Артём 3 0
8. Данилкин Егор 3 0
9. Казанцев Данил 1 1
10. Мурнин Андрей 2 0
11. Глушаков Денис 2 0
12. Гапон Евгений 2 0
13. Мирзов Резиуан 2 0
14. Куат Исламбек 2 0
15. Логашов Арсений 1 0
16. Корян Аршак 1 0
17. Ломовицкий Александр 1 0
18. Конате Мохамед II 1 0
19. Алиев Камран 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 3 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Оздоев Магомед 1 0
7. Ловрен Деян 1 0
8. Дуглас Сантос 1 0
9. Кузяев Далер 1 0
10. Дриусси Себастьян 1 0
11. Малком Филипе 1 0
12. Ригони Эмилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 38.46% (5) 7.69% (1) 30.77% (4) 0 23.08% (3)
 Зенит 4% (1) 32% (8) 12% (3) 4% (1) 24% (6) 24% (6)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:2 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки
Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи
Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Зенит: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит 1:0 Химки Кубок Химки 2:3 Зенит Кубок Химки 0:4 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Химки Премьер-лига
Зенит 1:1 Химки Товарищеские матчи Зенит 1:0 Химки Премьер-лига Химки 1:4 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 50
    Химки 6% (3)
    X 12% (6)
    Зенит 82% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Зенит
    8.90
    5.10
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.30 5.10 1.38
    Бонус: 5 000 ₽ 6.90 4.90 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 8.90 5.10 1.47
      7.81 4.82 1.41

    Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.02 4.50 1.18 3.70 1.28 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.03 1.72 2.12 1.52 2.55 1.27 3.80 1.20 4.50 1.07 7.30 1.06 8.00 1.02 11.50
    15.25 1.02 13.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.38 1.72 1.78 2.06 1.50 2.62 1.25 4.05 1.20 4.80 1.07 8.70
    4.51 1.21 2.72 1.48 2.28 1.65 2.03 1.83 1.76 2.10 1.59 2.41 1.48 2.69 1.19 4.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
    2.35 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40
    3.60 1.29 2.38 1.58 1.57 2.40 1.21 4.40
    2.91 1.43 2.30 1.65 1.77 2.11 1.54 2.55 1.36 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70 1.30 3.30
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
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    Прогнозы на матч Химки - Зенит

    Исход игры
    Химки
    6% (3)
    Ничья
    12% (6)
    Зенит
    82% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (30)
    Нет
    37.5% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    34% (17)
    0:2 Зенит
    26% (13)
    1:3 Зенит
    12% (6)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    2:1 Химки
    4% (2)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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