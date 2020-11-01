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Ротор
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
93
Кондрич
Йосип
4
Кожемякин
Олег
17
Песегов
Евгений
28
Байрыев
Азат
33
Кверквелия
Соломон
20
Жигулёв
Илья
72
Муллин
Камиль
77
Давиташвили
Зурико
13
Макаров
Сергей
23
Понсе
Андрес
96
Фламарион
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Марадишвили
Константин
10
Дзагоев
Алан
20
Кучаев
Константин
8
Влашич
Никола
17
Сигурдссон
Арнор
9
Чалов
Фёдор
Ротор
5-3-2
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.17
2. Муллин Камиль 2 0.17
3. Серченков Сергей 1 0.08
4. Понсе Андрес 1 0.08
5. Николаев Олег 0 0
6. Степанов Данил 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.5
2. Кучаев Константин 5 0.42
3. Бистрович Кристиян 2 0.17
4. Эджуке Чидера 2 0.17
5. Чалов Фёдор 1 (1) 0.08
6. Обляков Иван 1 0.08
7. Сигурдссон Арнор 1 0.08
8. Дзагоев Алан 1 0.08
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.08
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
11. Дивеев Игорь 1 0.08
12. Шкурин Илья 1 0.08
13. Марадишвили Константин 1 0.08
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Степанов Данил 4 0
3. Кверквелия Соломон 3 0
4. Жигулёв Илья 3 0
5. Макаров Сергей 3 0
6. Кожемякин Олег 3 0
7. Манучарян Армен 1 1
8. Алейник Олег 2 0
9. Байрыев Азат 2 0
10. Микелтадзе Бека 2 0
11. Песегов Евгений 1 0
12. Султонов Мухаммад 1 0
13. Муллин Камиль 1 0
14. Пискунов Антон 1 0
15. Матрикарди Патрисио 1 0
16. Серченков Сергей 1 0
17. Кондрич Йосип 1 0
18. Николаев Олег 1 0
19. Колесниченко Кирилл 1 0
20. Фламарион 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 5 0
2. Бистрович Кристиян 3 1
3. Обляков Иван 3 0
4. Тикнизян Наяир 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Дивеев Игорь 2 0
8. Магнуссон Хёрдур 0 1
9. Акинфеев Игорь 1 0
10. Карпов Вадим 1 0
11. Фернандес Марио 1 0
12. Сигурдссон Арнор 1 0
13. Кучаев Константин 1 0
14. Чалов Фёдор 1 0
15. Зайнутдинов Бактиёр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0
 ЦСКА Москва 4.17% (1) 20.83% (5) 16.67% (4) 29.17% (7) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор
Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЦСКА Москва 0:0 Ротор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
2. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
3. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
4. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
5. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
6. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
7. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
8. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volgograd Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.25 4.35 1.43
Бонус: 5 000 ₽ 8.80 4.50 1.41
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.15 1.41
  8.29 5.01 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.20 1.04 3.90 1.25 3.05 1.37 2.20 1.72 2.00 1.80 1.82 2.05 1.58 2.35 1.40 2.90 1.18 4.75 1.14 5.55 1.04 9.50 1.03 10.00
12.25 1.03 10.75 1.05 3.84 1.27 2.96 1.41 2.07 1.92 1.57 2.44 1.39 3.05 1.18 5.15 1.14 5.95 1.04 11.25
4.30 1.24 3.16 1.38 2.45 1.59 2.05 1.81 1.83 2.05 1.60 2.42 1.48 2.76 1.39 3.08 1.14 6.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.18 1.68 1.50 2.55 1.15 5.50
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.15 5.35 1.11 6.60
3.16 1.38 2.61 1.53 2.05 1.83 1.64 2.34 1.46 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.40 1.78 2.04 1.35 3.15 1.22 4.20
4.20 1.23 2.91 1.41 1.75 2.08 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.71
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.90 1.27
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Прогнозы на матч Ротор - ЦСКА Москва

Исход игры
Ротор
3.7% (6)
Ничья
6.8% (11)
ЦСКА Москва
89.4% (144)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (75)
Меньше
51.92% (81)
Обе команды забьют
Да
48.72% (76)
Нет
51.28% (80)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
31.1% (50)
1:2 ЦСКА Москва
29.8% (48)
0:1 ЦСКА Москва
13% (21)
1:3 ЦСКА Москва
6.8% (11)
1:1 Ничья
4.3% (7)
0:3 ЦСКА Москва
3.7% (6)
2:1 Ротор
2.5% (4)
1:0 Ротор
1.2% (2)
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