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Ротор
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.17
2. Муллин Камиль 2 0.17
3. Серченков Сергей 1 0.08
4. Понсе Андрес 1 0.08
5. Николаев Олег 0 0
6. Степанов Данил 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.5
2. Кучаев Константин 5 0.42
3. Бистрович Кристиян 2 0.17
4. Эджуке Чидера 2 0.17
5. Чалов Фёдор 1 (1) 0.08
6. Обляков Иван 1 0.08
7. Сигурдссон Арнор 1 0.08
8. Дзагоев Алан 1 0.08
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.08
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
11. Дивеев Игорь 1 0.08
12. Шкурин Илья 1 0.08
13. Марадишвили Константин 1 0.08
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Степанов Данил 4 0
3. Кверквелия Соломон 3 0
4. Жигулёв Илья 3 0
5. Макаров Сергей 3 0
6. Кожемякин Олег 3 0
7. Манучарян Армен 1 1
8. Алейник Олег 2 0
9. Байрыев Азат 2 0
10. Микелтадзе Бека 2 0
11. Песегов Евгений 1 0
12. Султонов Мухаммад 1 0
13. Муллин Камиль 1 0
14. Пискунов Антон 1 0
15. Матрикарди Патрисио 1 0
16. Серченков Сергей 1 0
17. Кондрич Йосип 1 0
18. Николаев Олег 1 0
19. Колесниченко Кирилл 1 0
20. Фламарион 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 5 0
2. Бистрович Кристиян 3 1
3. Обляков Иван 3 0
4. Тикнизян Наяир 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Дивеев Игорь 2 0
8. Магнуссон Хёрдур 0 1
9. Акинфеев Игорь 1 0
10. Карпов Вадим 1 0
11. Фернандес Марио 1 0
12. Сигурдссон Арнор 1 0
13. Кучаев Константин 1 0
14. Чалов Фёдор 1 0
15. Зайнутдинов Бактиёр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0
 ЦСКА Москва 4.17% (1) 20.83% (5) 16.67% (4) 29.17% (7) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор
Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЦСКА Москва 0:0 Ротор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Ротор 5.9% (3)
    X 13.7% (7)
    ЦСКА Москва 80.4% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    ЦСКА Москва
    8.10
    4.70
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.50 4.50 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.50 1.47
    Бонус: 5 000 ₽ 8.10 4.70 1.50
      7.92 4.53 1.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 8.30 1.05 3.55 1.30 2.70 1.45 2.21 1.71 1.91 1.95 1.51 2.70 1.33 3.30 1.15 5.60 1.11 6.00 1.02 11.00
    10.75 1.05 9.10 1.07 3.45 1.32 2.66 1.49 1.97 2.02 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 13.00
    3.61 1.30 2.77 1.47 2.20 1.70 1.90 1.94 1.68 2.22 1.48 2.73 1.32 3.45 1.11 6.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.42 2.85 1.13 5.90
    2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
    3.02 1.40 2.48 1.56 1.93 1.92 1.57 2.45 1.41 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
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    Прогнозы на матч Ротор - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ротор
    5.9% (3)
    Ничья
    13.7% (7)
    ЦСКА Москва
    80.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    33.3% (17)
    0:2 ЦСКА Москва
    25.5% (13)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    2:1 Ротор
    5.9% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    5.9% (3)
    0:3 ЦСКА Москва
    3.9% (2)
    0:1 ЦСКА Москва
    3.9% (2)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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