Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|2
|0.17
|2.
|Муллин Камиль
|2
|0.17
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.08
|4.
|Понсе Андрес
|1
|0.08
|5.
|Николаев Олег
|0
|0
|6.
|Степанов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|6
|0.5
|2.
|Кучаев Константин
|5
|0.42
|3.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.17
|4.
|Эджуке Чидера
|2
|0.17
|5.
|Чалов Фёдор
|1 (1)
|0.08
|6.
|Обляков Иван
|1
|0.08
|7.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.08
|8.
|Дзагоев Алан
|1
|0.08
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.08
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.08
|11.
|Дивеев Игорь
|1
|0.08
|12.
|Шкурин Илья
|1
|0.08
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Степанов Данил
|4
|0
|3.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|4.
|Жигулёв Илья
|3
|0
|5.
|Макаров Сергей
|3
|0
|6.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|7.
|Манучарян Армен
|1
|1
|8.
|Алейник Олег
|2
|0
|9.
|Байрыев Азат
|2
|0
|10.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|11.
|Песегов Евгений
|1
|0
|12.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|13.
|Муллин Камиль
|1
|0
|14.
|Пискунов Антон
|1
|0
|15.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|16.
|Серченков Сергей
|1
|0
|17.
|Кондрич Йосип
|1
|0
|18.
|Николаев Олег
|1
|0
|19.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|20.
|Фламарион
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|5
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|3
|1
|3.
|Обляков Иван
|3
|0
|4.
|Тикнизян Наяир
|3
|0
|5.
|Щенников Георгий
|2
|0
|6.
|Влашич Никола
|2
|0
|7.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|8.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|9.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|10.
|Карпов Вадим
|1
|0
|11.
|Фернандес Марио
|1
|0
|12.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|13.
|Кучаев Константин
|1
|0
|14.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|15.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|ЦСКА Москва
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор
Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.50
|1.02
|8.30
|1.05
|3.55
|1.30
|2.70
|1.45
|2.21
|1.71
|1.91
|1.95
|—
|—
|1.51
|2.70
|1.33
|3.30
|1.15
|5.60
|1.11
|6.00
|1.02
|11.00
|
|10.75
|1.05
|9.10
|1.07
|3.45
|1.32
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.97
|2.02
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.33
|3.38
|1.14
|5.85
|1.11
|6.70
|1.03
|13.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.61
|1.30
|2.77
|1.47
|2.20
|1.70
|1.90
|1.94
|1.68
|2.22
|1.48
|2.73
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.11
|6.96
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор - ЦСКА Москва
Исход игры
Ротор
5.9% (3)
Ничья
13.7% (7)
ЦСКА Москва
80.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
65.31% (32)
Нет
34.69% (17)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
33.3% (17)
0:2 ЦСКА Москва
25.5% (13)
1:1 Ничья
9.8% (5)
2:1 Ротор
5.9% (3)
1:3 ЦСКА Москва
5.9% (3)
0:3 ЦСКА Москва
3.9% (2)
0:1 ЦСКА Москва
3.9% (2)
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