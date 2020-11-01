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Тамбов
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва
1
Рыжиков
Сергей
2
Рыбин
Алексей
30
Таказов
Сослан
18
Ароян
Вараздат
29
Каплиенко
Александр
5
Шляков
Евгений
25
Карасёв
Павел
3
Тетрашвили
Гурам
19
Рабиу
Мохаммед
8
Килин
Антон
9
Онугха
Герман
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
74
Фомин
Даниил
5
Нойштедтер
Роман
17
Терехов
Антон
53
Шиманьски
Себастиан
19
Лесовой
Даниил
11
Комличенко
Николай
Тамбов
5-3-2
Динамо Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.25
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.17
3. Карасёв Павел 1 0.08
4. Панченко Кирилл 1 0.08
5. Костюков Михаил 1 0.08
6. Грицаенко Алексей 1 0.08
7. Онугха Герман 1 0.08
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.17
2. Шиманьски Себастиан 1 0.08
3. Комличенко Николай 1 0.08
4. Фомин Даниил 1 0.08
5. Грулёв Вячеслав 1 0.08
6. Игбун Сильвестр 1 0.08
7. Ордец Иван 1 0.08
8. Шунич Тони 1 0.08
9. Моро Никола 1 0.08
10. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.08

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 4 0
2. Каплиенко Александр 3 0
3. Онугха Герман 3 0
4. Рыжиков Сергей 2 0
5. Ойеволе Адессойе 2 0
6. Шляков Евгений 2 0
7. Кабахидзе Владимир 2 0
8. Грицаенко Алексей 0 1
9. Балашов Виталий 1 0
10. Чичерин Никита 1 0
11. Рыбин Алексей 1 0
12. Чагров Никита 1 0
13. Тетрашвили Гурам 1 0
14. Костюков Михаил 1 0
15. Карапетян Александр 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 5 1
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Каборе Шарль 4 0
4. Грулёв Вячеслав 4 0
5. Комличенко Николай 2 1
6. Ордец Иван 3 0
7. Нжи Клинтон Муа 3 0
8. Фомин Даниил 3 0
9. Скопинцев Дмитрий 1 1
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Моро Никола 2 0
12. Шиманьски Себастиан 2 0
13. Лесовой Даниил 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Плиев Заурбек 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 20% (2) 0 20% (2) 10% (1) 0 50% (5)
 Динамо Москва 7.69% (1) 7.69% (1) 46.15% (6) 30.77% (4) 0 7.69% (1)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Москва 1:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 1:2 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
5. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
6. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
7. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
8. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор 0:1 Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 161
    Тамбов 6.2% (10)
    X 18.6% (30)
    Динамо Москва 75.2% (121)
    Все прогнозы
    1.74 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Динамо Москва
    5.60
    3.45
    1.91
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.60 3.25 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.25 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.45 1.90
      4.97 3.22 1.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.60 1.07 5.90 1.13 2.65 1.48 2.07 1.84 1.77 2.12 1.60 2.48 1.25 3.90 1.19 4.80 1.05 8.40 1.04 8.80 1.01 16.50
    7.80 1.08 6.70 1.12 2.69 1.48 2.09 1.76 1.59 2.51 1.26 3.94 1.19 4.85 1.07 9.30 1.06 9.30 1.00 21.00
    7.81 1.10 2.86 1.44 2.51 1.56 2.13 1.76 1.81 2.08 1.61 2.39 1.47 2.80 1.24 4.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.62 2.30 1.31 3.50 1.07 8.30
    2.50 1.53 1.68 2.19 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
    2.57 1.54 2.12 1.78 1.64 2.33 1.42 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.63 1.45 2.45 1.14 4.80
    3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.17 5.35 1.11 6.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Тамбов - Динамо Москва

    Исход игры
    Тамбов
    6.2% (10)
    Ничья
    18.6% (30)
    Динамо Москва
    75.2% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.1% (71)
    Меньше
    53.9% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    62.34% (96)
    Нет
    37.66% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    37.3% (60)
    0:1 Динамо Москва
    23% (37)
    1:1 Ничья
    16.1% (26)
    0:2 Динамо Москва
    7.5% (12)
    1:0 Тамбов
    3.1% (5)
    1:3 Динамо Москва
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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