  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Тамбов
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.25
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.17
3. Карасёв Павел 1 0.08
4. Панченко Кирилл 1 0.08
5. Костюков Михаил 1 0.08
6. Грицаенко Алексей 1 0.08
7. Онугха Герман 1 0.08
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.17
2. Шиманьски Себастиан 1 0.08
3. Комличенко Николай 1 0.08
4. Фомин Даниил 1 0.08
5. Грулёв Вячеслав 1 0.08
6. Игбун Сильвестр 1 0.08
7. Ордец Иван 1 0.08
8. Шунич Тони 1 0.08
9. Моро Никола 1 0.08
10. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.08

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 4 0
2. Каплиенко Александр 3 0
3. Онугха Герман 3 0
4. Рыжиков Сергей 2 0
5. Ойеволе Адессойе 2 0
6. Шляков Евгений 2 0
7. Кабахидзе Владимир 2 0
8. Грицаенко Алексей 0 1
9. Балашов Виталий 1 0
10. Чичерин Никита 1 0
11. Рыбин Алексей 1 0
12. Чагров Никита 1 0
13. Тетрашвили Гурам 1 0
14. Костюков Михаил 1 0
15. Карапетян Александр 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 5 1
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Каборе Шарль 4 0
4. Грулёв Вячеслав 4 0
5. Комличенко Николай 2 1
6. Ордец Иван 3 0
7. Нжи Клинтон Муа 3 0
8. Фомин Даниил 3 0
9. Скопинцев Дмитрий 1 1
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Моро Никола 2 0
12. Шиманьски Себастиан 2 0
13. Лесовой Даниил 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Плиев Заурбек 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 20% (2) 0 20% (2) 10% (1) 0 50% (5)
 Динамо Москва 7.69% (1) 7.69% (1) 46.15% (6) 30.77% (4) 0 7.69% (1)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Москва 1:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 1:2 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 8 3 1 22 - 12 27
2. ЦСКА Москва Заявка 12 8 1 3 24 - 10 25
3. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
4. Локомотив Москва Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 12 6 2 4 15 - 13 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 12 5 3 4 22 - 13 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 12 5 2 5 14 - 16 17
11. Тамбов Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
13. Урал Заявка 12 2 5 5 7 - 12 11
14. Химки Заявка 12 2 3 7 13 - 23 9
15. Ротор Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
16. Уфа Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Тамбов 9.8% (5)
    X 23.5% (12)
    Динамо Москва 66.7% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Динамо Москва
    5.44
    3.70
    1.78
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.00 3.70 1.72
    Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.50 1.78
    Бонус: 5 000 ₽ 5.15 3.58 1.78
      5.44 3.36 1.78

    Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.30 1.05 6.50 1.11 2.85 1.42 2.17 1.74 1.83 2.04 1.64 2.35 1.30 3.55 1.22 4.30 1.07 7.60 1.05 8.30 1.01 15.00
    8.50 1.07 6.55 1.12 2.79 1.45 2.14 1.73 1.64 2.40 1.29 3.68 1.21 4.55 1.07 8.70 1.06 9.60 1.00 19.00
    2.82 1.44 2.47 1.56 2.10 1.76 1.79 2.09 1.60 2.39 1.45 2.82 1.22 4.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.21 1.31 3.40 1.07 7.80
    2.59 1.50 1.72 2.12 1.34 3.26 1.08 7.50 1.06 9.30
    2.63 1.51 2.16 1.74 1.66 2.27 1.43 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
    3.26 1.34 2.15 1.70 1.53 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.71
    Букмекер Да Нет
    6.00 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Тамбов - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Тамбов - Динамо Москва

    Исход игры
    Тамбов
    9.8% (5)
    Ничья
    23.5% (12)
    Динамо Москва
    66.7% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (36)
    Нет
    25% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    39.2% (20)
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    0:1 Динамо Москва
    11.8% (6)
    1:0 Тамбов
    5.9% (3)
    0:2 Динамо Москва
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный