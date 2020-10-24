Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.25
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.17
|3.
|Карасёв Павел
|1
|0.08
|4.
|Панченко Кирилл
|1
|0.08
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.08
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.08
|7.
|Онугха Герман
|1
|0.08
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.17
|2.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.08
|3.
|Комличенко Николай
|1
|0.08
|4.
|Фомин Даниил
|1
|0.08
|5.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.08
|6.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.08
|7.
|Ордец Иван
|1
|0.08
|8.
|Шунич Тони
|1
|0.08
|9.
|Моро Никола
|1
|0.08
|10.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|4
|0
|2.
|Каплиенко Александр
|3
|0
|3.
|Онугха Герман
|3
|0
|4.
|Рыжиков Сергей
|2
|0
|5.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|6.
|Шляков Евгений
|2
|0
|7.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|8.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|9.
|Балашов Виталий
|1
|0
|10.
|Чичерин Никита
|1
|0
|11.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|12.
|Чагров Никита
|1
|0
|13.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|14.
|Костюков Михаил
|1
|0
|15.
|Карапетян Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|5
|1
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Каборе Шарль
|4
|0
|4.
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|5.
|Комличенко Николай
|2
|1
|6.
|Ордец Иван
|3
|0
|7.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|8.
|Фомин Даниил
|3
|0
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|10.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|11.
|Моро Никола
|2
|0
|12.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|13.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|14.
|Слепов Сергей
|2
|0
|15.
|Шунин Антон
|1
|0
|16.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|20% (2)
|0
|20% (2)
|10% (1)
|0
|50% (5)
|Динамо Москва
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|46.15% (6)
|30.77% (4)
|0
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва
Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 12
|27
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 10
|25
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 13
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 16
|17
|11.
|Тамбов
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.30
|1.05
|6.50
|1.11
|2.85
|1.42
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.83
|2.04
|1.64
|2.35
|—
|—
|1.30
|3.55
|1.22
|4.30
|1.07
|7.60
|1.05
|8.30
|1.01
|15.00
|
|8.50
|1.07
|6.55
|1.12
|2.79
|1.45
|—
|—
|2.14
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.40
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.21
|4.55
|1.07
|8.70
|1.06
|9.60
|1.00
|19.00
|
|—
|—
|—
|—
|2.82
|1.44
|2.47
|1.56
|2.10
|1.76
|1.79
|2.09
|1.60
|2.39
|1.45
|2.82
|—
|—
|1.22
|4.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов - Динамо Москва
Исход игры
Тамбов
9.8% (5)
Ничья
23.5% (12)
Динамо Москва
66.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (25)
Меньше
47.92% (23)
Обе команды забьют
Да
75% (36)
Нет
25% (12)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
39.2% (20)
1:1 Ничья
23.5% (12)
0:1 Динамо Москва
11.8% (6)
1:0 Тамбов
5.9% (3)
0:2 Динамо Москва
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!