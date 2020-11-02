Верона
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Беневенто
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фавилли Андреа
|2
|0.4
|2.
|Фараони Марко
|0
|0
|3.
|Цаканьи Маттиа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|3
|0.6
|2.
|Лападула Джанлука
|2
|0.4
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.4
|4.
|Инсинье Роберто
|1
|0.2
|5.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.2
|6.
|Сау Марко
|0
|0
|7.
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лазович Дарко
|1
|0
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|3.
|Фараони Марко
|1
|0
|4.
|Тамез Адриен
|1
|0
|5.
|Димарко Федерико
|1
|0
|6.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|7.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|8.
|Виейра Ронни
|1
|0
|9.
|Данци Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фулон Дам
|3
|0
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|2
|0
|3.
|Глик Камил
|1
|0
|4.
|Дабо Брайан
|1
|0
|5.
|Капрари Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Беневенто
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона
Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья
Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 9
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|16.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|10 - 15
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|11.50
|1.02
|4.60
|1.17
|3.85
|1.27
|2.40
|1.61
|2.14
|1.76
|1.88
|1.98
|1.55
|2.48
|1.28
|3.65
|1.22
|4.30
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|
|15.00
|1.02
|14.00
|1.03
|4.80
|1.19
|3.84
|1.27
|2.40
|1.64
|—
|—
|1.85
|1.97
|1.54
|2.51
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.08
|8.00
|—
|—
Прогнозы на матч Верона 0:0 Беневенто
Исход игры
Верона
82.1% (133)
Ничья
14.2% (23)
Беневенто
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.26% (55)
Меньше
64.74% (101)
Обе команды забьют
Да
44.87% (70)
Нет
55.13% (86)
Популярный счёт
1:0 Верона
36.4% (59)
2:1 Верона
26.5% (43)
2:0 Верона
11.1% (18)
1:1 Ничья
10.5% (17)
3:1 Верона
3.1% (5)
0:1 Беневенто
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Верона
1.2% (2)
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