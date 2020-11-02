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  3. Италия
Верона
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Беневенто
0' 5'
1
Сильвестри
Марко
17
Чеккерини
Федерико
6
Ловато
Маттео
33
Эмпереур
Алан
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
20
Цаканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
7
Барак
Антонин
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
28
Скьяттарелла
Паскуале
14
Дабо
Брайан
17
Капрари
Джанлука
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
Верона
3-4-3
Беневенто
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фавилли Андреа 2 0.4
2. Фараони Марко 0 0
3. Цаканьи Маттиа 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 3 0.6
2. Лападула Джанлука 2 0.4
3. Кальдирола Лука 2 0.4
4. Инсинье Роберто 1 0.2
5. Летиция Гаэтано 1 0.2
6. Сау Марко 0 0
7. Фулон Дам 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Лазович Дарко 1 0
2. Ди Кармине Самуэль 1 0
3. Фараони Марко 1 0
4. Тамез Адриен 1 0
5. Димарко Федерико 1 0
6. Эмпереур Алан 1 0
7. Фавилли Андреа 1 0
8. Виейра Ронни 1 0
9. Данци Андреа 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Фулон Дам 3 0
2. Скьяттарелла Паскуале 2 0
3. Глик Камил 1 0
4. Дабо Брайан 1 0
5. Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 0 0 0 100% (2) 0 0
 Беневенто 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона
Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья
Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Верона 0:3 Беневенто Серия B Беневенто 0:1 Верона Серия B Беневенто 3:0 Верона Серия A Верона 1:0 Беневенто Серия A
Верона 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 2:0 Верона Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 18 - 9 14
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
8. Сампдория Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
10. Верона Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
11. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Беневенто Заявка 5 2 0 3 9 - 14 6
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Дженоа Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
16. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
17. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
19. Торино Заявка 5 0 1 4 10 - 15 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Верона: 47%, Беневенто: 53%.
  • 4'
    Беневенто пытается что-то создать.
  • 4'
    Верона контролирует мяч.
  • 3'
    Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Верона пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Беневенто начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Верона 82.1% (133)
X 14.2% (23)
Беневенто 3.7% (6)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Беневенто
2.26
3.74
3.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.22 3.55 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.50 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.74 3.22

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 11.50 1.02 4.60 1.17 3.85 1.27 2.40 1.61 2.14 1.76 1.88 1.98 1.55 2.48 1.28 3.65 1.22 4.30 1.08 7.00 1.06 7.70
15.00 1.02 14.00 1.03 4.80 1.19 3.84 1.27 2.40 1.64 1.85 1.97 1.54 2.51 1.28 3.75 1.22 4.40 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.62 1.57 2.44 1.21 4.50
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.24 4.05 1.15 5.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
4.90 1.18 3.52 1.30 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.55
Букмекер Да Нет
3.85 1.27
Букмекер Да Нет
2.80 1.47
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Прогнозы на матч Верона 0:0 Беневенто

Исход игры
Верона
82.1% (133)
Ничья
14.2% (23)
Беневенто
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.26% (55)
Меньше
64.74% (101)
Обе команды забьют
Да
44.87% (70)
Нет
55.13% (86)
Популярный счёт
1:0 Верона
36.4% (59)
2:1 Верона
26.5% (43)
2:0 Верона
11.1% (18)
1:1 Ничья
10.5% (17)
3:1 Верона
3.1% (5)
0:1 Беневенто
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Верона
1.2% (2)
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