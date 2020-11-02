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Верона
3:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
17' Гол
Барак Антонин
25' Желтая карточка
Кальдирола Лука
29' Желтая карточка
Барак Антонин
43' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
44' Желтая карточка
Ловато Маттео
55' Желтая карточка
Глик Камил
1:1
56' Гол
Лападула Джанлука
2:1
63' Гол
Барак Антонин
65' Желтая карточка
Цаканьи Маттиа
71' Желтая карточка
Ионице Артур
72' Красная карточка
Капрари Джанлука
75' Желтая карточка
Лазович Дарко
3:1
77' Гол
Лазович Дарко
83' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
90'+6
1
Сильвестри
Марко
17
Чеккерини
Федерико
6
Ловато
Маттео
33
Эмпереур
Алан
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
20
Цаканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
7
Барак
Антонин
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
28
Скьяттарелла
Паскуале
14
Дабо
Брайан
17
Капрари
Джанлука
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
Верона
3-4-3
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

17'
Барак Антонин
(Цаканьи Маттиа)
1:0
25'
 
Кальдирола Лука
29'
Барак Антонин
 
43'
 
Скьяттарелла Паскуале
44'
Ловато Маттео
 
46'
 
Туиа Алессандро
Кальдирола Лука
46'
Давидович Павел
Эмпереур Алан
 
46'
Маньяни Джанджакомо
Ловато Маттео
 
55'
 
Глик Камил
56'
1:1
Лападула Джанлука
(Капрари Джанлука)
63'
Барак Антонин
(Димарко Федерико)
2:1
65'
Цаканьи Маттиа
 
71'
 
Импрота Риккардо
Инсинье Роберто
71'
 
Ионице Артур
72'
 
Капрари Джанлука
75'
 
Мончини Габриэле
Лападула Джанлука
75'
 
Тельо Андрес
Скьяттарелла Паскуале
75'
Лазович Дарко
 
77'
Лазович Дарко
(Димарко Федерико)
3:1
83'
Маньяни Джанджакомо
 
87'
Ди Кармине Самуэль
Калинич Никола
 
90'
Гюнтер Корай
Чеккерини Федерико
 
90'
Колли Эбрима
Барак Антонин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 2 0.33
2. Фавилли Андреа 2 0.33
3. Лазович Дарко 1 0.17
4. Димарко Федерико 0 0
5. Цаканьи Маттиа 0 0
6. Фараони Марко 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.5
2. Капрари Джанлука 3 0.5
3. Кальдирола Лука 2 0.33
4. Инсинье Роберто 1 0.17
5. Летиция Гаэтано 1 0.17
6. Сау Марко 0 0
7. Фулон Дам 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Лазович Дарко 2 0
2. Ди Кармине Самуэль 1 0
3. Фараони Марко 1 0
4. Тамез Адриен 1 0
5. Димарко Федерико 1 0
6. Эмпереур Алан 1 0
7. Барак Антонин 1 0
8. Цаканьи Маттиа 1 0
9. Фавилли Андреа 1 0
10. Виейра Ронни 1 0
11. Маньяни Джанджакомо 1 0
12. Данци Андреа 1 0
13. Ловато Маттео 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 3 0
2. Фулон Дам 3 0
3. Капрари Джанлука 1 1
4. Глик Камил 2 0
5. Ионице Артур 1 0
6. Кальдирола Лука 1 0
7. Дабо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Беневенто 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона
Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья
Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Верона 0:3 Беневенто Серия B Беневенто 0:1 Верона Серия B Беневенто 3:0 Верона Серия A Верона 1:0 Беневенто Серия A
Верона 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 2:0 Верона Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 18 - 9 14
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Сампдория Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
11. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Беневенто Заявка 6 2 0 4 10 - 17 6
15. Дженоа Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
16. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
17. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
19. Торино Заявка 5 0 1 4 10 - 15 1
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Верона 82.1% (133)
X 14.2% (23)
Беневенто 3.7% (6)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 6.90 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.20 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.74 3.22

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 11.50 1.02 4.90 1.09 5.80 1.13 1.80 2.00 2.14 1.76 1.35 3.15 2.20 1.66 1.42 2.85 1.09 7.20 1.08 7.00 1.06 12.00
15.00 1.02 14.00 1.03 4.80 1.19 3.84 1.27 2.40 1.64 1.85 1.97 1.54 2.51 1.28 3.75 1.22 4.40 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.95 1.85 1.68 2.18 1.21 5.10 1.09 7.20
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.24 4.05 1.15 5.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.98 1.85 1.44 2.75 1.24 4.00
4.90 1.18 3.52 1.30 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.27
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Где смотреть матч Верона 3:1 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Верона 3:1 Беневенто

Исход игры
Верона
82.1% (133)
Ничья
14.2% (23)
Беневенто
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.26% (55)
Меньше
64.74% (101)
Обе команды забьют
Да
44.87% (70)
Нет
55.13% (86)
Популярный счёт
1:0 Верона
36.4% (59)
2:1 Верона
26.5% (43)
2:0 Верона
11.1% (18)
1:1 Ничья
10.5% (17)
3:1 Верона
3.1% (5)
0:1 Беневенто
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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